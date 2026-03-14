Ngày 14-3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành văn bản đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không phối hợp tăng cường tần suất bay nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 .

Theo kế hoạch, năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là sự kiện mang tầm vóc quốc gia và quốc tế với hàng loạt hoạt động xuyên suốt từ tháng 3 đến hết năm 2026 . Tâm điểm của sự kiện là Tuần lễ Khai mạc diễn ra từ ngày 23-3 đến 30-3-2026.



Trong đó, lễ khai mạc trọng thể sẽ được tổ chức vào ngày 28-3, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự .

Du khách đến với Gia Lai trong thời gian này sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của nhiều sự kiện lớn như: Giải chạy VnExpress Marathon; Festival Bóng đá trẻ quốc tế; Lễ hội Du lịch hè với chủ đề "Gia Lai - Điểm đến kỳ thú"; Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam; Liên hoan phim Cánh diều Vàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác ...

Để đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách và đại biểu tham gia các sự kiện, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, VietJet Air, Vietravel Airlines và Bamboo Airways rà soát, bố trí tăng cường các chuyến bay đến Cảng Hàng không Pleiku và Cảng Hàng không Phù Cát .



Đồng thời, tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tối đa cho các hãng hàng không khi thực hiện các chuyến bay tăng cường đến hai cảng hàng không nêu trên.