Từ một lần "tình cờ lướt thấy" trên mạng xã hội, S.T Sơn Thạch đã nhanh chóng "phải lòng" pickleball - môn thể thao đang gây sốt tại Mỹ và châu Á. Trong vai trò đại sứ Giải Pickleball Người Lao Động 2026, nam ca sĩ không chỉ nói về niềm yêu thích cá nhân mà còn chia sẻ cách anh lan tỏa lối sống năng động, tích cực đến cộng đồng.

Đại sứ S.T Sơn Thạch: Kết nối cá nhân với pickleball

. Phóng viên: Cơ duyên nào đưa anh đến với pickleball - một môn thể thao còn khá mới tại Việt Nam?

- Ca sĩ S.T Sơn Thạch: Tôi tình cờ thấy hình ảnh bộ môn này trên các nền tảng số. Vốn là người thích khám phá và trải nghiệm các hoạt động thể chất, tôi rủ bạn bè lập nhóm chơi thử. Không ngờ càng chơi lại càng "dính", đến giờ thì thành thói quen luôn rồi.

. Ấn tượng đầu tiên của anh khi cầm vợt pickleball là gì?

-Đây là môn thể thao rất dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều độ tuổi, giới tính. Chỉ cần chơi với cường độ hợp lý là đã có thể đốt calorie hiệu quả và giúp cơ thể khỏe hơn rõ rệt.

. So với các hoạt động thể chất khác, pickleball mang lại cảm giác khác biệt thế nào?

-Vì là môn đối kháng nên ngoài việc rèn luyện sức khỏe, pickleball còn mang lại cảm giác hưng phấn khi thi đấu. Đồng thời, nó cũng giúp tôi mở rộng các mối quan hệ - những kết nối rất tự nhiên mà đôi khi trong cuộc sống khó có cơ hội bắt đầu.

S.T với vai trò đại sứ - Truyền cảm hứng

. Khi nhận lời làm đại sứ giải pickleball của Báo Người Lao Động, anh muốn truyền tải thông điệp gì?

- Đơn giản là vì tôi yêu thích bộ môn này và muốn tìm thêm những người bạn cùng đam mê để kết nối. Còn việc trở thành đại sứ, tôi nghĩ mình khá may mắn khi được mọi người ưu ái.

. Theo anh, một đại sứ thể thao cần làm gì để lan tỏa tinh thần môn chơi?

-Quan trọng nhất là sống khỏe, sống đúng tinh thần thể thao và lan tỏa năng lượng tích cực. Khi mình có sức khỏe tốt, mọi thứ khác sẽ thuận lợi hơn. Tôi tin không chỉ riêng tôi mà ai cũng có thể góp phần lan tỏa điều đó.

. Anh có kế hoạch cụ thể nào để đưa pickleball đến gần hơn với giới trẻ?

-Tôi nghĩ đôi khi không cần kế hoạch quá phức tạp. Chỉ cần mọi người thấy mình chơi vui vẻ, năng động, khỏe khoắn và "tỏa sáng" hơn - như vậy đã là một cách lan tỏa rồi.

. Nếu phải mô tả pickleball bằng 3 từ để thuyết phục người chưa biết, anh sẽ nói gì?

-Dễ chơi - Trendy - Đốt calorie tốt.

Sức hấp dẫn của pickleball

. Theo anh, điều gì khiến pickleball trở nên "gây nghiện"?

- Lý do đầu tiên và rõ ràng nhất: rất dễ chơi, ai cũng có thể bắt đầu.

. Để chơi hay pickleball cần những yếu tố gì?

-Giống như bất kỳ môn thể thao nào, cần quá trình luyện tập, trải nghiệm thực tế và một chút năng khiếu.

. Theo anh, vì sao pickleball phát triển nhanh trên thế giới?

-Xã hội luôn vận động và đổi mới. Khi nhu cầu giải trí và chăm sóc sức khỏe tăng cao, những môn thể thao mới, thú vị như pickleball dễ dàng được đón nhận.

. Nếu ví pickleball với âm nhạc, anh sẽ chọn thể loại nào?

-Khá khó, vì pickleball có nhiều phong cách chơi. Có người đánh dồn dập như rock, có người lại mềm mại như jazz. Chính sự đa dạng đó làm nên sức hút riêng.

Phong cách cá nhân: Mạnh mẽ - Thông minh - Kỷ luật

.Pickleball đòi hỏi phản xạ và chiến thuật. Điều này có giống với cách anh làm nghề?

-Tôi nghĩ làm gì cũng cần đặt tâm huyết vào thì mới làm tốt được. Đó cũng là cách tôi tiếp cận cả âm nhạc lẫn thể thao.

. Anh duy trì thể lực và tinh thần ra sao?

- Tôi cố gắng cân bằng lịch trình: khoảng 3 buổi gym, 3 buổi pickleball mỗi tuần, còn công việc thì gần như mỗi ngày. Quan trọng là giữ được sự hợp lý, cân bằng giữa làm việc và thư giãn.

. Khi thi đấu, anh thiên về sức mạnh hay chiến thuật?

-Tôi nghiêng về chiến thuật nhiều hơn vì điểm mạnh của mình là tư duy.

. Pickleball mang lại bài học gì cho cuộc sống?

-Khi chơi, tôi quan sát được nhiều tính cách khác nhau của bạn chơi. Điều đó giúp tôi hiểu hơn về con người và biết mình phù hợp với kiểu tính cách nào trong cuộc sống.

Lan tỏa phong cách sống tích cực

. Anh muốn khán giả nhìn thấy hình ảnh gì của mình qua vai trò đại sứ?

-Một hình ảnh luôn năng lượng và khỏe khoắn.

. Giới trẻ hiện nay cần thay đổi gì trong thói quen vận động?

-Chỉ cần vận động là đã rất tốt rồi. Trong thời đại công nghệ, việc giảm vận động là điều dễ hiểu, nên quan trọng là bắt đầu - không cần quá áp lực thay đổi.

. Nếu gửi một lời kêu gọi mọi người thử chơi pickleball, anh sẽ nói gì?

-Pickleball dễ chơi, vui và tốt cho sức khỏe. Tôi đã thử rồi - còn bạn thì sao?

. Anh có "lời thách đấu" nào không?

-Nếu ai chơi hay hơn tôi… tôi sẽ dành tặng một tràng pháo tay!

. Mục tiêu của anh tại giải đấu lần này?

-Tôi mong nhiều người sẽ dám thử, nhất là những ai còn đang ngần ngại. Biết đâu họ sẽ yêu môn này giống tôi.

. Pickleball đang trở thành xu hướng lớn tại Việt Nam, anh muốn mình ở đâu trong hành trình đó?

-Tôi chỉ mong mình khỏe hơn mỗi ngày nhờ bộ môn này. Còn những điều xa hơn, cứ để tự nhiên.