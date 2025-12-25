Vì sao S.T Sơn Thạch xứng đáng chiến thắng giải Mai Vàng 31-2025?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Vì sao S.T Sơn Thạch xứng đáng chiến thắng giải Mai Vàng 31-2025?

Thùy Trang

(NLĐO)-S.T Sơn Thạch nắm giữ 3 đề cử ở 3 hạng mục Nam ca sĩ, Ca khúc và Nhóm nhạc được yêu thích nhất giải Mai Vàng 31-2025.

Vì sao S.T Sơn Thạch xứng đáng chiến thắng giải Mai Vàng 31-2025? - Ảnh 1.

S.T Sơn Thạch nắm giữ 3 đề cử tại giải Mai Vàng 2025

S.T Sơn Thạch xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025

Khái niệm "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" hiển thị rõ nét ở showbiz Việt. Hào quang giúp một tài năng tỏa sáng thành ngôi sao, luôn quy tụ cả ba vế của cấu trúc tài năng, đúng thời điểm và may mắn. Thành công của nhiều gương mặt ở showbiz Việt đã chứng minh điều đó.

Nếu "sự may mắn" là một trong những yếu tố nổi bật trong hành trình phát triển của hầu hết nghệ sĩ ở showbiz Việt thì ở S.T Sơn Thạch, may mắn gần như không hiện hữu. Vị thế mà S.T Sơn Thạch có được ở showbiz Việt hiện tại, được đổi bằng mồ hôi, nước mắt cùng với khát khao cháy bỏng.

Vì sao S.T Sơn Thạch xứng đáng chiến thắng giải Mai Vàng 31-2025? - Ảnh 2.

Anh trai vượt ngàn chông gai là cột mốc vượt trội của S.T Sơn Thạch

Cột mốc Anh trai vượt ngàn chông gai là bước tiến đột phá của cái tên S.T Sơn Thạch. Sự trở lại ngoạn mục của S.T sau khi phát triển sự nghiệp solo, hậu nhóm 365 tan rã. Bởi, dù đã có lượng fan lớn, sự tồn tại của S.T suốt thời gian solo chưa thực sự nổi bật. 

Khán giả vẫn biết có một S.T năng nổ trên thị trường âm nhạc nhưng nói S.T bước lên đỉnh vinh quang thì S.T chưa có được khoảnh khắc ấy. Đôi lần, S.T sở hữu những bản hit nhưng độ viral chưa đủ mạnh để cái tên S.T được chiếu sáng như một ngôi sao.

Thành tựu của S.T Sơn Thạch được đổi bằng mồ hôi và nước mắt

Vì sao S.T Sơn Thạch xứng đáng chiến thắng giải Mai Vàng 31-2025? - Ảnh 3.

S.T Sơn Thạch phải nỗ lực hơn người khác

Công tâm, S.T có sắc vóc, có tài năng, thông minh, có thâm niên, có khát vọng nhưng S.T luôn thiếu may mắn để tạo nên một cú bật đủ gây chú ý. Những gì S.T có được, hoàn toàn được đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Với khát vọng, nói đúng hơn là tham vọng của một người đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng, S.T giành được phần nào vinh quang. 

Vinh quang được đổi bằng sức lực, chưa thể tỏa sáng như một ngôi sao khác vừa tài năng cộng với may mắn. S.T thiếu may mắn. Đôi lúc, chính S.T tự hỏi, bản thân đã nỗ lực hơn cả sức lực mà anh có nhưng, mọi thứ đến với S.T luôn đầy chông gai. 

Chặng đường của S.T luôn gặp nhiều thách thức, trước khi anh có thể "lê" về đích. Và ở chặng đích đó, hào quang của S.T có phần bị lấn át khi tâm, sức anh đã đủ mệt, đủ rệu rã.

S.T Sơn Thạch và hành trình đầy chông gai

Vì sao S.T Sơn Thạch xứng đáng chiến thắng giải Mai Vàng 31-2025? - Ảnh 4.

S.T mang trên mình đam mê của bản thân

Khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, S.T một lần nữa tỏa sáng như khi còn là thành viên của nhóm 365. Khán giả thấy được nỗ lực của S.T trong cả hành trình. Hơn ai hết, S.T hiểu rõ, hành trình của mình luôn "thiếu chút may mắn". Người chiến thắng có may mắn, đôi khi bị "sẩy chân" vì tự mãn. 

Nhưng một người hiểu rõ bản thân luôn kém may mắn, anh ấy sẽ nỗ lực gấp bội phần. Và S.T là một người như thế. Vì vậy, thành tích của S.T Sơn Thạch, luôn vững chắc bởi thái độ khiêm cung của một người biết mình biết người.

Nắm giữ 3 đề cử ở 3 hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất, Ca khúc được yêu thích nhất (dành cho Bầu trời này có em) và Nhóm nhạc được yêu thích nhất, S.T có thể giành chiến thắng cả 3 hoặc 1 trong 3 đề cử. 

Nhưng dù có chiến thắng hay không chiến thắng, đường đi của S.T Sơn Thạch đã in dấu "thành công" bởi thành tựu này là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng dù có mệt rệu rã.

Vì sao S.T Sơn Thạch xứng đáng chiến thắng giải Mai Vàng 31-2025? - Ảnh 5.

Anh tự thấy bản thân cũng có trách nhiệm với đam mê của mẹ

S.T bảo rằng anh luôn có đủ khát vọng và anh cũng hiểu, nghệ thuật là con đường duy nhất mà anh phải đi một cách trọn vẹn. Bởi anh không chỉ mang giấc mơ theo đuổi nghệ thuật của bản thân mà còn của cả Mẹ. 

Hành trình S.T đi không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm của một người con xem Mẹ là cả cuộc đời mình.

Tuy vậy, xét về mặt nghề, S.T xứng đáng với những sự vinh danh. Bởi những nỗ lực vượt trội trên con đường nghệ thuật của chính mình.

Bài 4: Vì sao (S)TRONG Trọng Hiếu xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025?

Tin liên quan

Điều bất ngờ về S.T Sơn Thạch

Điều bất ngờ về S.T Sơn Thạch

(NLĐO) - Vì một lời hứa, vì tình nghĩa với người bạn thân, S.T Sơn Thạch xin xuất viện 3 giờ để hát và trở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

S.T Sơn Thạch S.T Mai Vàng 31-2025 S.T Sơn Thạch- ứng viên Mai Vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo