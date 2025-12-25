Vì sao S.T Sơn Thạch xứng đáng chiến thắng giải Mai Vàng 31-2025?

S.T Sơn Thạch nắm giữ 3 đề cử tại giải Mai Vàng 2025

S.T Sơn Thạch xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025

Khái niệm "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" hiển thị rõ nét ở showbiz Việt. Hào quang giúp một tài năng tỏa sáng thành ngôi sao, luôn quy tụ cả ba vế của cấu trúc tài năng, đúng thời điểm và may mắn. Thành công của nhiều gương mặt ở showbiz Việt đã chứng minh điều đó.

Nếu "sự may mắn" là một trong những yếu tố nổi bật trong hành trình phát triển của hầu hết nghệ sĩ ở showbiz Việt thì ở S.T Sơn Thạch, may mắn gần như không hiện hữu. Vị thế mà S.T Sơn Thạch có được ở showbiz Việt hiện tại, được đổi bằng mồ hôi, nước mắt cùng với khát khao cháy bỏng.

Anh trai vượt ngàn chông gai là cột mốc vượt trội của S.T Sơn Thạch

Cột mốc Anh trai vượt ngàn chông gai là bước tiến đột phá của cái tên S.T Sơn Thạch. Sự trở lại ngoạn mục của S.T sau khi phát triển sự nghiệp solo, hậu nhóm 365 tan rã. Bởi, dù đã có lượng fan lớn, sự tồn tại của S.T suốt thời gian solo chưa thực sự nổi bật.

Khán giả vẫn biết có một S.T năng nổ trên thị trường âm nhạc nhưng nói S.T bước lên đỉnh vinh quang thì S.T chưa có được khoảnh khắc ấy. Đôi lần, S.T sở hữu những bản hit nhưng độ viral chưa đủ mạnh để cái tên S.T được chiếu sáng như một ngôi sao.

Thành tựu của S.T Sơn Thạch được đổi bằng mồ hôi và nước mắt

S.T Sơn Thạch phải nỗ lực hơn người khác

Công tâm, S.T có sắc vóc, có tài năng, thông minh, có thâm niên, có khát vọng nhưng S.T luôn thiếu may mắn để tạo nên một cú bật đủ gây chú ý. Những gì S.T có được, hoàn toàn được đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Với khát vọng, nói đúng hơn là tham vọng của một người đam mê nghệ thuật đến cháy bỏng, S.T giành được phần nào vinh quang.

Vinh quang được đổi bằng sức lực, chưa thể tỏa sáng như một ngôi sao khác vừa tài năng cộng với may mắn. S.T thiếu may mắn. Đôi lúc, chính S.T tự hỏi, bản thân đã nỗ lực hơn cả sức lực mà anh có nhưng, mọi thứ đến với S.T luôn đầy chông gai.

Chặng đường của S.T luôn gặp nhiều thách thức, trước khi anh có thể "lê" về đích. Và ở chặng đích đó, hào quang của S.T có phần bị lấn át khi tâm, sức anh đã đủ mệt, đủ rệu rã.

S.T Sơn Thạch và hành trình đầy chông gai

S.T mang trên mình đam mê của bản thân

Khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, S.T một lần nữa tỏa sáng như khi còn là thành viên của nhóm 365. Khán giả thấy được nỗ lực của S.T trong cả hành trình. Hơn ai hết, S.T hiểu rõ, hành trình của mình luôn "thiếu chút may mắn". Người chiến thắng có may mắn, đôi khi bị "sẩy chân" vì tự mãn.

Nhưng một người hiểu rõ bản thân luôn kém may mắn, anh ấy sẽ nỗ lực gấp bội phần. Và S.T là một người như thế. Vì vậy, thành tích của S.T Sơn Thạch, luôn vững chắc bởi thái độ khiêm cung của một người biết mình biết người.

Nắm giữ 3 đề cử ở 3 hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất, Ca khúc được yêu thích nhất (dành cho Bầu trời này có em) và Nhóm nhạc được yêu thích nhất, S.T có thể giành chiến thắng cả 3 hoặc 1 trong 3 đề cử.

Nhưng dù có chiến thắng hay không chiến thắng, đường đi của S.T Sơn Thạch đã in dấu "thành công" bởi thành tựu này là kết quả của một quá trình nỗ lực không ngừng dù có mệt rệu rã.

Anh tự thấy bản thân cũng có trách nhiệm với đam mê của mẹ

S.T bảo rằng anh luôn có đủ khát vọng và anh cũng hiểu, nghệ thuật là con đường duy nhất mà anh phải đi một cách trọn vẹn. Bởi anh không chỉ mang giấc mơ theo đuổi nghệ thuật của bản thân mà còn của cả Mẹ.

Hành trình S.T đi không chỉ là đam mê mà còn là trách nhiệm của một người con xem Mẹ là cả cuộc đời mình.

Tuy vậy, xét về mặt nghề, S.T xứng đáng với những sự vinh danh. Bởi những nỗ lực vượt trội trên con đường nghệ thuật của chính mình.

Bài 4: Vì sao (S)TRONG Trọng Hiếu xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025?