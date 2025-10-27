Điều bất ngờ về S.T

Điều gì đã xảy ra khi S.T mất tích khỏi đám cưới Quỳnh Châu?

S.T xuất hiện chớp nhoáng tại đám cưới á hậu Quỳnh Châu dù cả hai có mối quan hệ khăng khít

Đám cưới của á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và CEO ngành khách sạn thu hút sự chú ý của công chúng. S.T Sơn Thạch (S.T) là một trong những phù rể của đám cưới. Nhưng phút 90, S.T không xuất hiện.

Ngay cả trong lễ cưới diễn ra tối 26-10, S.T cũng xuất hiện chớp nhoáng tại đám cưới. Điều này dấy lên những nghi ngờ về mối quan hệ của S.T và á hậu Quỳnh Châu.

Tuy nhiên, nếu biết hoàn cảnh của S.T hiện tại, bất cứ ai cũng phải xúc động. Tại đám cưới của á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu tối 26-10, S.T đã xuất hiện và thể hiện ca khúc "Bầu trời này có em" (tác giả Nguyên Mẫn).

Không khó để nhận ra vấn đề sức khỏe của S.T khi xuất hiện trên sân khấu biểu diễn. Nhưng S.T vẫn tạo được những dấu ấn thú vị với ca khúc mới của mình.

Ê kíp S.T cho biết anh lỡ hẹn trong các buổi tiệc của á hậu Quỳnh Châu vì đang nhập viện. Nhưng với tình cảm sâu đậm với người em thân thiết, S.T đã xin xuất viện 3 tiếng đồng hồ để đến với Quỳnh Châu. S.T cho biết "Ti (tên thân mật của S.T) muốn đích thân tặng món quà ý nghĩa cho người bạn thân thiết của mình. Lỡ hẹn những buổi tiệc, lỡ hẹn với vai trò phù rể nhưng món quà này, Ti không thể để lỡ dịp tặng cho Châu".

S.T nhập viện: sự thật đau lòng

Tiết mục biểu diễn của S.T trong đám cưới á hậu Quỳnh Châu và CEO ngành khách sạn

Ngay sau tiết mục biểu diễn của mình, S.T tiếp tục nhập viện và nay, anh vẫn đang trong tình trạng điều trị. Nguyên nhân khiến S.T phải nhập viện là suy nhược cơ thể nặng. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi tần suất làm việc bất chấp ngày đêm của anh. Dù trước đó, S. T đã có những biểu hiện mệt mỏi, fan hâm mộ cũng nhiều lần nhắc nhở S.T phải chăm sóc sức khỏe vì vóc dáng ngày càng gầy yếu.

Nhưng S.T vẫn miệt mài làm việc vì "không muốn kế hoạch bị trì trệ. Khi đã lên hoạch định cho dự án của mình, không điều gì ngăn S.T lại được" - S.T nói.

Trở lại với ca khúc mới "Bầu trời này có em", cư dân mạng nhận định "đây sẽ là bản nhạc đám cưới hit của năm nay. Sự ngọt ngào, ý nghĩa tích cực khiến ca khúc dễ dàng chạm đến trái tim người yêu nhạc. Đồng loạt các anh trai lẫn anh tài từ Isaac, Jun Phạm, BB Trần, Kay Trần, Bùi Công Nam, … đều dành lời khen tặng cho ca khúc này.

"Đây là một ca khúc dễ thương, cảm xúc và hứa hẹn sớm thành hit" như chia sẻ của Jun Phạm. Có lẽ, S.T là một trong những giọng ca hiếm hoi có thể tạo nên sự kết nối với bạn bè và cả "đối thủ" của mình một cách đáng yêu đến thế.

Thời điểm này, khi nhạc cưới bắt đầu bước vào giai đoạn nở rộ (vì mùa cưới cuối năm), ca khúc "Bầu trời này có em" được đánh giá cao về chất lượng sản phẩm lẫn hình tượng âm nhạc.

S.T: Hành trình bất tận!

Dù nằm trên giường bệnh, S.T vẫn tiếp tục lên hành trình quảng bá cho sản phẩm của mình. Nhiều người không lạ với "khát khao" cống hiến và chiến thắng của S.T nhưng người có thể theo đuổi đam mê bằng cả sinh mệnh như S.T rõ ràng không nhiều.

Sự cố gắng của S.T cho âm nhạc, sự nỗ lực cho vị thế "nghệ sĩ đúng nghĩa" với những sản phẩm âm nhạc chất lượng của S.T, xứng đáng với mọi sự tán dương.

Và điều bất ngờ hơn nữa là S.T luôn từ chối nói về mình, từ chối tiết lộ những hoạt động thiện nguyện của bản thân vì "ngại lắm, không có gì để nói". S.T được gọi là cái máy lạnh 2 ngựa vì có phần lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong là sự ấm áp đáng nể.