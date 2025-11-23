HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Chương trình "Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ" thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ

Ngày 23-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình "Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ".

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper thăm một gian hàng trong chương trình

Phát biểu Khai mạc Chương trình, ông Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cho biết, quan hệ Việt Nam - Mỹ là một trong những mối bang giao có nhiều điểm đặc biệt, với nhiều duyên nợ, thăng trầm, khó khăn, nhưng đã trở thành hình mẫu của sự hòa giải giữa các quốc gia.

Với việc Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt tuyên bố bình thường hóa, thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 12-7-1995, với những nỗ lực lớn lao, không mệt mỏi của lãnh đạo và nhân dân hai nước, thiện chí "Gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai", quan hệ Việt Nam - Mỹ đã có những bước phát triển vượt bậc và ấn tượng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành "Đối tác Toàn diện" vào tháng 7-2013, và "Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững" vào ngày 10-9-2023.

Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ trong trái tim mình tình cảm và sự ủng hộ quý báu của những người bạn Mỹ, trong đó có các cựu chiến binh và thân nhân, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tổ chức phi chính phủ Mỹ, những người - bằng thiện chí và lòng tin - đã thấu cảm, đã hiểu, đã dám hy sinh, vượt qua chính mình, gác lại quá khứ hận thù để hướng về tương lai của tình hữu nghị và hợp tác và đã có những đóng góp quan trọng cho việc hàn gắn vết thương chiến tranh, cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, hội nhập và phát triển của Việt Nam.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Việt - Mỹ đã phối hợp với các đối tác Mỹ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, góp phần xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt, gắn kết nhân tâm và làm cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc trở thành nền tảng bền vững của quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương phát biểu

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper cho rằng lễ hội này là minh chứng cho sự phát triển, sự năng động, và quan hệ đối tác của Mỹ và Việt Nam. Sự kiện tôn vinh lòng dũng cảm của các cá nhân ở cả hai nước, những người đã vượt qua những gì còn tồn lại sau chiến tranh, xây dựng lại lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy tiến bộ trong việc mở rộng quan hệ song phương lên những tầm cao như hiện nay.

Sự kiện này cũng hướng tới tương lai, khi hai bên cùng tôn vinh và truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi, những người sẽ thúc đẩy mối quan hệ này tiếp tục tiến xa trong ba thập kỷ tiếp theo.

Các công ty Mỹ đã và đang đóng vai trò không thể thiếu trong việc hỗ trợ các mục tiêu này. Hai bên đang hợp tác nhằm thúc đẩy giáo dục, y tế, thịnh vượng kinh tế, an ninh, và nhiều lĩnh vực khác.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 3.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper phát biểu

Chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ tại Hà Nội thu hút đông đảo người dân tham dự với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian hai nước; thăm quan các gian hàng trưng bày văn hóa, ẩm thực Việt Nam, Mỹ và các thành tựu trong quan hệ đối ngoại Việt Nam - Mỹ, giới thiệu về TP Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt - Mỹ, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ…

Quan hệ Việt Nam - Mỹ đã đạt được những bước phát triển vượt bậc kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào ngày 12-7-1995.

Về kinh tế, Mỹ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch thương mại hai chiều tăng hơn 250 lần so với thời điểm bình thường hóa, đạt hơn 132 tỉ USD trong năm 2024. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng tăng nhanh, các tập đoàn lớn như Google, Microsoft, Apple, Amazon, Intel, Meta, Nike, Visa, Coca Cola, Marriott... là những nhà đầu tư lớn tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực chính trị - an ninh, hai nước tăng cường hợp tác thông qua trao đổi đoàn, đặc biệt các đoàn cấp cao, triển khai các cơ chế đối thoại và phối hợp xử lý những vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ các sáng kiến trong ASEAN và hợp tác Mê Kông.

Về giáo dục và giao lưu nhân dân, Việt Nam hiện là nước ASEAN có số lượng du học sinh tại Mỹ cao nhất, với gần 30.000 học sinh, sinh viên. Đồng thời, nhiều trường đại học của Mỹ đã và đang triển khai các chương trình nghiên cứu, giảng dạy về Việt Nam, góp phần nâng cao sự hiểu biết của người dân Mỹ về lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 4.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 5.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 6.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 7.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 8.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 9.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 10.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 11.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 12.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 13.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 14.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 15.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 16.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 17.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 18.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 19.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 20.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 21.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt Nam - Mỹ - Ảnh 22.


quan hệ ngoại giao việt nam - mỹ đại sứ quán Mỹ đại sứ Mỹ Đối tác chiến lược toàn diện Đại sứ Mỹ Marc Knapper Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
