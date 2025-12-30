HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
VIDEO: Đại sứ Mỹ nói bằng tiếng Việt về những khoảnh khắc ý nghĩa của năm 2025

Dương Ngọc

(NLĐO)- Đại sứ Marc Knapper nhấn mạnh những dấu mốc quan trọng hợp tác Việt - Mỹ năm 2025 và những kỳ vọng, cam kết hướng tới năm 2026.

Trong video clip mới nhất của Đại sứ quán Mỹ, Đại sứ Marc Knapper nêu bật các hoạt động hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong năm 2025, kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nhìn lại năm 2025 cùng Đại sứ Mỹ. Video: Đại sứ quán Mỹ

"Năm 2025 đang khép lại, chúng ta cùng kỷ niệm một dấu mốc vô cùng đặc biệt - 30 năm quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam. Năm nay tràn ngập những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện sức mạnh và sự phát triển của quan hệ đối tác song phương"- Đại sứ Knapper phát biểu.

Trong lĩnh vực giáo dục đại học, đoàn đại diện các trường đại học Mỹ quy mô nhất từ trước tới nay đã đến thăm Việt Nam, nhằm tăng cường trao đổi và hợp tác học thuật giữa các trường đại học hai nước. Việt Nam trở thành quốc gia đứng thứ năm về số lượng du học sinh, với 36,000 người đang theo học tại Mỹ.

Với hơn 9.000 cựu học viên Việt Nam từng tham gia các chương trình trao đổi do Chính phủ Mỹ tài trợ, Đại sứ quán Mỹ đã tổ chức cuộc gặp gỡ các cựu sinh lớn nhất từ trước đến nay, với sự có mặt của nhiều thế hệ các lãnh đạo, học giả và những người bạn Việt Nam nhằm tôn vinh những đóng góp của họ đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Trong lĩnh vực văn hóa, chuỗi hoạt động kỷ niệm quan hệ bao gồm bốn Lễ hội Hữu nghị được tổ chức trên khắp Việt Nam và sự kết hợp đặc biệt với rapper Việt Nam Suboi cho ra mắt video âm nhạc mang tên "Never Before" nhằm tôn vinh sự gắn kết giữa người dân hai nước. Đại sứ quán cũng đã xuất bản một báo cáo đặc biệt mang tên "Việt Nam quan trọng với Mỹ, Mỹ quan trọng với Việt Nam", trong đó sử dụng các dữ liệu và số liệu thể hiện chiều sâu của quan hệ hợp tác; phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tổ chức một sự kiện triển lãm lịch sử đầy ý nghĩa, nhìn lại 30 năm phát triển chung.

Trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, dấu mốc quan trọng là hoàn tất chuyển giao 12 máy bay huấn luyện T-6C cho lực lượng Phòng không Không quân Việt Nam và cung cấp tàu tuần tra thứ ba cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Các sự kiện: Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth thăm Hà Nội vào tháng 11, tàu USS Tripoli và tàu USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng vào tháng 12 là những biểu tượng quan trọng của quan hệ hợp tác ngày càng phát triển. Đã tổ chức hai cuộc đối thoại thường niên quan trọng về hợp tác an ninh quốc phòng và thực thi pháp luật tại Washington vào tháng 9 và tháng 12.

Quan hệ đối tác song phương cũng mở rộng ra lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo trong việc ứng phó hậu quả của nhiều cơn bão và trận lũ ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Trong vài tháng vừa qua, Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam 1,75 triệu đô la. Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương lần đầu tiên giữa Lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương và tỉnh Quảng Trị, tập trung vào tăng cường năng lực sẵn sàng về y tế và ứng phó thảm họa. Đã khánh thành Thao trường huấn luyện xử lý vật nổ tại Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam tại Ba Vì và tiếp tục đạt được những tiến bộ trong xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời thúc đẩy hợp tác về một chương trình nghị sự hướng tới tương lai.

Quan hệ kinh tế tiếp tục phát triển sâu sắc hơn trong năm nay. Thương mại song phương vượt 150 tỉ đô la năm 2024, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hàng đầu và đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Một số lượng đông kỷ lục - hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam đã dự Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư SelectUSA lần thứ 11, nhằm tăng cường cơ hội thương mại và đầu tư. Phía Mỹ mong sẽ có thêm nhiều công ty hàng đầu của Việt Nam tham gia sự kiện này vào năm sau.

Hai bên phối hợp chặt chẽ nhằm phát triển thương mại nông nghiệp, tăng cường an toàn thực phẩm và hỗ trợ nông dân ở hai bờ Thái Bình Dương. Việt Nam hiện là nước nhập khẩu nông sản Mỹ lớn thứ 10 trên toàn thế giới.

Mỹ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trong công nghệ số - với các chương trình của Chính phủ Mỹ và các công ty Mỹ như Meta, Google, NVIDIA, Qualcomm và AWS sát cánh cùng các bộ ngành, các trường đại học, các công ty khởi nghiệp Việt Nam nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng AI, đào tạo tài năng, và tăng tốc chuyển đổi số quốc gia, góp phần thúc đẩy một mối quan hệ mạnh mẽ hơn và thịnh vượng hơn.

"Hướng tới năm sau, chúng ta cùng giữ vững cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác và tiếp tục hợp tác vì một tương lai an toàn hơn, an ninh hơn và thịnh vượng hơn cho cả hai quốc gia và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương"- Đại sứ Marc Knapper kỳ vọng.

