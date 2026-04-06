Đại sứ và Tổng Lãnh sự Pháp thăm nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại TPHCM

Ngày 6-4, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đón tiếp Đoàn Đại sứ và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp đến thăm, giao lưu và trao học bổng cho các trẻ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ mồ côi tại Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ và Mái ấm Thiện Duyên.

Đoàn đến thăm trẻ mồ côi tại Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ

Tham dự đoàn ngoại giao Cộng hòa Pháp có Đại sứ Olivier Brochet, Tổng Lãnh sự Etienne Ranaivoson cùng các cán bộ Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM và bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM đã tiếp đón đoàn.

Đoàn trao học bổng và quà cho các cháu tại Mái ấm Thiện Duyên

Trong chương trình làm việc, đoàn đã đến thăm Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ, nơi đang chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tại đây, đoàn đã giao lưu thân mật với các cháu, tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt, học tập và quá trình chăm sóc, điều trị của các em. Các đại biểu đã thăm hỏi ân cần và động viên tinh thần cho các cháu cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ chăm sóc.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM trao tặng 2 bức tranh do nữ nạn nhân chất độc da cam Huỳnh Thị Xậm vẽ bằng chân đến Đại sứ và Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp

Đến thăm Mái ấm Thiện Duyên, đoàn đã phối hợp cùng Trường Trí Tuệ Việt tổ chức trao 45 suất học bổng cho các cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ mồ côi, với tổng kinh phí hơn 63 triệu đồng.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM trao tặng 2 bức tranh do nữ nạn nhân chất độc da cam Huỳnh Thị Xậm vẽ bằng chân đến Đại sứ và Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp.

Hai bức tranh thể hiện nghị lực phi thường của nạn nhân chất độc da cam, luôn nỗ lực để vượt lên hoàn cảnh. Qua đó, bày tỏ sự tri ân đối với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao Pháp dành cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.