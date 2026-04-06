Đại sứ và Tổng Lãnh sự Pháp thăm nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Đại sứ và Tổng Lãnh sự Pháp thăm nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại TPHCM

Thiện An - Linh Trần

(NLĐO) - Đoàn ngoại giao Pháp đã đến thăm, giao lưu và trao học bổng cho các trẻ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ mồ côi trên địa bàn TPHCM

Ngày 6-4, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM đón tiếp Đoàn Đại sứ và Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp đến thăm, giao lưu và trao học bổng cho các trẻ là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ mồ côi tại Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ và Mái ấm Thiện Duyên.

Đoàn đến thăm trẻ mồ côi tại Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ

Tham dự đoàn ngoại giao Cộng hòa Pháp có Đại sứ Olivier Brochet, Tổng Lãnh sự Etienne Ranaivoson cùng các cán bộ Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán. 

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM và bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TPHCM đã tiếp đón đoàn.

Đoàn trao học bổng và quà cho các cháu tại Mái ấm Thiện Duyên

Trong chương trình làm việc, đoàn đã đến thăm Làng Hòa Bình – Bệnh viện Từ Dũ, nơi đang chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Tại đây, đoàn đã giao lưu thân mật với các cháu, tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt, học tập và quá trình chăm sóc, điều trị của các em. Các đại biểu đã thăm hỏi ân cần và động viên tinh thần cho các cháu cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ chăm sóc.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM trao tặng 2 bức tranh do nữ nạn nhân chất độc da cam Huỳnh Thị Xậm vẽ bằng chân đến Đại sứ và Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp

Đến thăm Mái ấm Thiện Duyên, đoàn đã phối hợp cùng Trường Trí Tuệ Việt tổ chức trao 45 suất học bổng cho các cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ mồ côi, với tổng kinh phí hơn 63 triệu đồng. 

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM trao tặng 2 bức tranh do nữ nạn nhân chất độc da cam Huỳnh Thị Xậm vẽ bằng chân đến Đại sứ và Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp. 

Hai bức tranh thể hiện nghị lực phi thường của nạn nhân chất độc da cam, luôn nỗ lực để vượt lên hoàn cảnh. Qua đó, bày tỏ sự tri ân đối với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao Pháp dành cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo