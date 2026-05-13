Tây Ninh đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ

Ngày 13-5, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được đón về, yên nghỉ trong vòng tay ấm áp của Tổ quốc

Trong làn hương trầm nghi ngút, những chiếc tiểu sành phủ Quốc kỳ đỏ thắm nằm trong vòng tay đồng bào. Đó là kết quả của hành trình tìm kiếm không mệt mỏi trong đợt 2, giai đoạn 25 (mùa khô 2025 - 2026).

Để có được giây phút này, cán bộ, chiến sĩ các Đội K đã phải vượt qua muôn vàn gian khổ, đối mặt với hiểm nguy từ bom mìn còn sót lại và địa hình rừng sâu hiểm trở tại các vùng đất ở Campuchia.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - đã bày tỏ lòng tri ân vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

"Hơn 40 năm các anh ở nơi chiến trường khốc liệt, trong rừng sâu núi thẳm lạnh lẽo, cô đơn không nén hương, không người thăm viếng. Hôm nay, các anh đã được trở về với đất mẹ trong sự vui mừng khôn xiết và vòng tay ấm áp của đồng bào" - ông Phạm Tấn Hòa nói trong xúc động.

Theo báo cáo, chỉ trong gần 2 tháng của đợt này, lực lượng chức năng đã quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt tìm được trong giai đoạn 25 lên 322 bộ.

Tính đến nay, tổng cộng đã có 8.994 bộ hài cốt liệt sĩ được đưa về từ Campuchia, trong đó có 282 liệt sĩ đã xác định được tên tuổi và địa chỉ.

Dù còn rất nhiều anh hùng liệt sĩ chưa thể gọi đúng tên, nhưng "Tất cả các anh đều là biểu tượng sống mãi trong lòng nhân dân. Sự hy sinh của các anh không chỉ bảo vệ độc lập dân tộc mà còn vun đắp cho tình hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt Nam - Campuchia" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định.

Trong giờ phút tiễn biệt thiêng liêng, các đại biểu và nhân dân đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người con ưu tú.

Tiếng nhạc "Hồn tử sĩ" vang lên giữa không gian tĩnh lặng của nghĩa trang vùng biên giới như lời hứa của thế hệ hôm nay, rằng: Tổ quốc và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao của các anh. Quê hương từ nay sẽ là nơi yên nghỉ bình yên, vĩnh hằng cho những người lính đã hóa thân vào non sông.