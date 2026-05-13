HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tây Ninh đón các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ

Hải Đường

(NLĐO) – Thay mặt Đảng bộ và nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã bày tỏ lòng tri ân vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ

Ngày 13-5, trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cùng lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lãnh đạo tỉnh Tây ninh phát biểu xúc động tại lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ về từ Campuchia - Ảnh 1.
Lãnh đạo tỉnh Tây ninh phát biểu xúc động tại lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ về từ Campuchia - Ảnh 2.

Hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được đón về, yên nghỉ trong vòng tay ấm áp của Tổ quốc

Lãnh đạo tỉnh Tây ninh phát biểu xúc động tại lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ về từ Campuchia - Ảnh 3.
Lãnh đạo tỉnh Tây ninh phát biểu xúc động tại lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ về từ Campuchia - Ảnh 4.

Trong làn hương trầm nghi ngút, những chiếc tiểu sành phủ Quốc kỳ đỏ thắm nằm trong vòng tay đồng bào.

Trong làn hương trầm nghi ngút, những chiếc tiểu sành phủ Quốc kỳ đỏ thắm nằm trong vòng tay đồng bào. Đó là kết quả của hành trình tìm kiếm không mệt mỏi trong đợt 2, giai đoạn 25 (mùa khô 2025 - 2026).

Để có được giây phút này, cán bộ, chiến sĩ các Đội K đã phải vượt qua muôn vàn gian khổ, đối mặt với hiểm nguy từ bom mìn còn sót lại và địa hình rừng sâu hiểm trở tại các vùng đất ở Campuchia.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - đã bày tỏ lòng tri ân vô hạn trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

"Hơn 40 năm các anh ở nơi chiến trường khốc liệt, trong rừng sâu núi thẳm lạnh lẽo, cô đơn không nén hương, không người thăm viếng. Hôm nay, các anh đã được trở về với đất mẹ trong sự vui mừng khôn xiết và vòng tay ấm áp của đồng bào" - ông Phạm Tấn Hòa nói trong xúc động.

Theo báo cáo, chỉ trong gần 2 tháng của đợt này, lực lượng chức năng đã quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt tìm được trong giai đoạn 25 lên 322 bộ.

Lãnh đạo tỉnh Tây ninh phát biểu xúc động tại lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ về từ Campuchia - Ảnh 5.
Lãnh đạo tỉnh Tây ninh phát biểu xúc động tại lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ về từ Campuchia - Ảnh 6.
Lãnh đạo tỉnh Tây ninh phát biểu xúc động tại lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ về từ Campuchia - Ảnh 7.
Lãnh đạo tỉnh Tây ninh phát biểu xúc động tại lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ về từ Campuchia - Ảnh 8.

Trong giờ phút tiễn biệt thiêng liêng, các đại biểu và nhân dân đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người con ưu tú

Tính đến nay, tổng cộng đã có 8.994 bộ hài cốt liệt sĩ được đưa về từ Campuchia, trong đó có 282 liệt sĩ đã xác định được tên tuổi và địa chỉ.

Dù còn rất nhiều anh hùng liệt sĩ chưa thể gọi đúng tên, nhưng "Tất cả các anh đều là biểu tượng sống mãi trong lòng nhân dân. Sự hy sinh của các anh không chỉ bảo vệ độc lập dân tộc mà còn vun đắp cho tình hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt Nam - Campuchia" – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định.

Lãnh đạo tỉnh Tây ninh phát biểu xúc động tại lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ về từ Campuchia - Ảnh 11.
Lãnh đạo tỉnh Tây ninh phát biểu xúc động tại lễ đón 158 hài cốt liệt sĩ về từ Campuchia - Ảnh 12.

Tính đến nay, tổng cộng đã có 8.994 bộ hài cốt liệt sĩ được đưa về từ Campuchia, trong đó có 282 liệt sĩ đã xác định được tên tuổi và địa chỉ.

Trong giờ phút tiễn biệt thiêng liêng, các đại biểu và nhân dân đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người con ưu tú.

Tiếng nhạc "Hồn tử sĩ" vang lên giữa không gian tĩnh lặng của nghĩa trang vùng biên giới như lời hứa của thế hệ hôm nay, rằng: Tổ quốc và nhân dân mãi mãi khắc ghi công lao của các anh. Quê hương từ nay sẽ là nơi yên nghỉ bình yên, vĩnh hằng cho những người lính đã hóa thân vào non sông.

Tin liên quan

Phát hiện hài cốt liệt sĩ nơi rừng núi hiểm trở

Phát hiện hài cốt liệt sĩ nơi rừng núi hiểm trở

(NLĐO) - Hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng phát hiện ở khu vực rừng núi hiểm trở cùng nhiều di vật

Tìm thấy 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng, có 3 bát ăn cơm B52

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang mở rộng khu vực tìm kiếm sau khi phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật quan trọng ở Quảng Trị

Hài cốt liệt sĩ được phát hiện trong hầm chiến đấu ở Quảng Trị

(NLĐO) - Theo nhận định, liệt sĩ có thể thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27, Mặt trận B5, hy sinh khi tiến đánh một cao điểm ở Quảng Trị

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo