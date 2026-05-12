Thời sự Chính trị

Tây Ninh đầu tư tuyến đường hơn 110 km, tổng vốn hơn 20.700 tỉ đồng nối Long An với Tân Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua nghị quyết đầu tư tuyến đường hơn 20.700 tỉ đồng kết nối Long An - Tân Ninh dài hơn 110 km

Ngày 12-5, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa hai đầu cầu tại trụ sở Tỉnh ủy ở phường Tân Ninh và phường Long An.

- Ảnh 1.

HĐND tỉnh Tây Ninh xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 2 khóa XI. Ảnh: A.H

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh.

Trước đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh. Theo UBND tỉnh, đây là công trình giao thông cấp bách, có vai trò hoàn thiện hạ tầng kết nối liên vùng.

Hiện nay, việc kết nối giữa hai khu vực kinh tế trọng điểm Long An và Tân Ninh chủ yếu thông qua Quốc lộ 1 và Quốc lộ 22. Tuy nhiên, các tuyến đường này đang trong tình trạng quá tải, nhiều đoạn xuống cấp, thường xuyên ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tham dự kỳ họp. Ảnh: A.H

Theo tờ trình, tuyến đường mới có chiều dài hơn 110 km, được kỳ vọng trở thành trục giao thông huyết mạch, góp phần rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại tại các địa phương dọc tuyến.

Dự án được phân loại là công trình giao thông nhóm A, có tổng mức đầu tư khoảng 20.746 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh cùng các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2035.

Đối với tuyến chính, phần lớn lộ trình được thiết kế 6 làn xe, vận tốc tối đa 80 km/giờ. Việc giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện một lần với chiều rộng khoảng 62 m.

Song song đó, dự án sẽ đầu tư 5 khu tái định cư tại phường Long An và các xã Thủ Thừa, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý nhằm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

- Ảnh 3.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: A.H

Tuyến đường đi qua nhiều địa bàn gồm phường Tân An, Long An và các xã Thủ Thừa, Bình Đức, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ, Bến Cầu.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh, dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban này thống nhất kiến nghị HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 2 khóa XI.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2026-2031. Trong đó, giai đoạn 2026-2027 tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư để bảo đảm quỹ đất sạch phục vụ thi công.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 22, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết phát triển giữa Tây Ninh với khu vực Đông Nam Bộ.

