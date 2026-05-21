Đại thắng Freiburg, Aston Villa vô địch Europa League

Đúng 30 năm kể từ lần giành danh hiệu lớn gần nhất – League Cup 1996, Aston Villa cuối cùng cũng tìm lại ánh hào quang khi đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết Europa League 2025-2026 trên sân Besiktas Park (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).



Aston Villa lấn lướt hoàn toàn Freiburg

Khoác bộ trang phục trắng toàn thân nhằm tái hiện hình ảnh thế hệ từng vô địch European Cup (tiền thân của Champions Leage) năm 1982, đại diện Premier League nhập cuộc đầy hứng khởi. Mới phút thứ 2, Morgan Rogers đã thử tài thủ môn Noah Atubolu bằng cú sút căng buộc "người gác đền" Freiburg phải nỗ lực cứu thua.

Ở lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu, Freiburg cũng cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Nicolas Höfler có cơ hội mở tỉ số nhưng cú dứt điểm chân trái lại đi chệch cột dọc khung thành Emiliano Martínez.

Sau quãng thời gian giằng co, Aston Villa bắt đầu tăng tốc ở cuối hiệp một và tạo nên bước ngoặt chỉ trong vòng bảy phút. Phút 38, từ tình huống đá phạt góc được dàn xếp bài bản, Morgan Rogers chuyền bóng thuận lợi để Youri Tielemans tung cú vôlê sệt cực kỳ hiểm hóc, mở tỉ số trận đấu.

Nếu bàn thắng của Tielemans đã đủ đẹp mắt, siêu phẩm của Emiliano Buendia ở phút bù giờ hiệp một còn khiến cầu trường Istanbul bùng nổ hơn nữa. Tiền vệ người Argentina xoay người khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú cứa lòng đưa bóng găm thẳng góc xa, không cho thủ môn Atubolu bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Dẫn trước hai bàn sau giờ nghỉ, Aston Villa càng chơi càng thanh thoát. Phút 58, Buendía tiếp tục để lại dấu ấn với pha căng ngang thuận lợi để Morgan Rogers di chuyển cắt mặt hậu vệ Freiburg, đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 3-0.

Ba bàn thắng cũng khép lại mọi hy vọng ngược dòng của đại diện Bundesliga. Freiburg dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo khác biệt trong lần đầu tiên bước ra sân khấu lớn của bóng đá châu Âu.

Chiến thắng tại Istanbul giúp Aston Villa giành danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ năm 1982 và cũng là ngôi vô địch lớn đầu tiên kể từ League Cup 1996. Thành công ấy càng tô đậm tài năng của HLV Unai Emery – người đã có lần thứ năm vô địch Europa League, ba lần cùng Sevilla và một lần với Villarreal.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Aston Villa đang trải qua giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ. Sau khi giành vé dự Champions League bằng vị trí top 5 Premier League, đội bóng thành Birmingham còn khép lại mùa giải bằng chiếc cúp Europa League đầy thuyết phục để chính thức trở lại hàng ngũ những thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu.