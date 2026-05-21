HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đại thắng Freiburg, Aston Villa vô địch Europa League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) - Đại thắng Freiburg 3-0 ở Istanbul, Aston Villa lần đầu vô địch Europa League, chấm dứt ba thập niên trắng tay với dấu ấn "vua Europa League" Unai Emery

Đúng 30 năm kể từ lần giành danh hiệu lớn gần nhất – League Cup 1996, Aston Villa cuối cùng cũng tìm lại ánh hào quang khi đánh bại Freiburg 3-0 trong trận chung kết Europa League 2025-2026 trên sân Besiktas Park (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ).

Unai Emery viết lại lịch sử, cùng Aston Villa vô địch Europa League - Ảnh 1.

Aston Villa lấn lướt hoàn toàn Freiburg

Khoác bộ trang phục trắng toàn thân nhằm tái hiện hình ảnh thế hệ từng vô địch European Cup (tiền thân của Champions Leage) năm 1982, đại diện Premier League nhập cuộc đầy hứng khởi. Mới phút thứ 2, Morgan Rogers đã thử tài thủ môn Noah Atubolu bằng cú sút căng buộc "người gác đền" Freiburg phải nỗ lực cứu thua.

Ở lần đầu tiên góp mặt ở một trận chung kết cúp châu Âu, Freiburg cũng cho thấy họ không dễ bị khuất phục. Nicolas Höfler có cơ hội mở tỉ số nhưng cú dứt điểm chân trái lại đi chệch cột dọc khung thành Emiliano Martínez.

Unai Emery viết lại lịch sử, cùng Aston Villa vô địch Europa League - Ảnh 2.

Youri Tielemans (8) mở tỉ số trận đấu bằng siêu phẩm

Sau quãng thời gian giằng co, Aston Villa bắt đầu tăng tốc ở cuối hiệp một và tạo nên bước ngoặt chỉ trong vòng bảy phút. Phút 38, từ tình huống đá phạt góc được dàn xếp bài bản, Morgan Rogers chuyền bóng thuận lợi để Youri Tielemans tung cú vôlê sệt cực kỳ hiểm hóc, mở tỉ số trận đấu.

Unai Emery viết lại lịch sử, cùng Aston Villa vô địch Europa League - Ảnh 3.

Emiliano Buendia (10) nhân đôi cách biệt cũng bằng siêu phẩm

Nếu bàn thắng của Tielemans đã đủ đẹp mắt, siêu phẩm của Emiliano Buendia ở phút bù giờ hiệp một còn khiến cầu trường Istanbul bùng nổ hơn nữa. Tiền vệ người Argentina xoay người khéo léo trước vòng cấm rồi tung cú cứa lòng đưa bóng găm thẳng góc xa, không cho thủ môn Atubolu bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Unai Emery viết lại lịch sử, cùng Aston Villa vô địch Europa League - Ảnh 4.

Màn trình diễn đỉnh cao của tiền vệ người Argentina

Dẫn trước hai bàn sau giờ nghỉ, Aston Villa càng chơi càng thanh thoát. Phút 58, Buendía tiếp tục để lại dấu ấn với pha căng ngang thuận lợi để Morgan Rogers di chuyển cắt mặt hậu vệ Freiburg, đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 3-0.

Unai Emery viết lại lịch sử, cùng Aston Villa vô địch Europa League - Ảnh 5.

Morgan Rogers nhấn chìm Freiburg sau chưa đầy 1 giờ tranh tài

Ba bàn thắng cũng khép lại mọi hy vọng ngược dòng của đại diện Bundesliga. Freiburg dù rất nỗ lực nhưng không thể tạo khác biệt trong lần đầu tiên bước ra sân khấu lớn của bóng đá châu Âu.

TIN LIÊN QUAN

Chiến thắng tại Istanbul giúp Aston Villa giành danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ năm 1982 và cũng là ngôi vô địch lớn đầu tiên kể từ League Cup 1996. Thành công ấy càng tô đậm tài năng của HLV Unai Emery – người đã có lần thứ năm vô địch Europa League, ba lần cùng Sevilla và một lần với Villarreal.

Unai Emery viết lại lịch sử, cùng Aston Villa vô địch Europa League - Ảnh 6.

Aston Villa mạnh mẽ trở lại đấu trường lớn châu Âu

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Aston Villa đang trải qua giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ. Sau khi giành vé dự Champions League bằng vị trí top 5 Premier League, đội bóng thành Birmingham còn khép lại mùa giải bằng chiếc cúp Europa League đầy thuyết phục để chính thức trở lại hàng ngũ những thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu.

Tin liên quan

Aston Villa đại thắng Nottingham Forest, vào chung kết Europa League sau 44 năm

Aston Villa đại thắng Nottingham Forest, vào chung kết Europa League sau 44 năm

(NLĐO) – Trong tâm thế bị dẫn bàn sau lượt đi, Aston Villa đã tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Nottingham Forest 4-0 tại Villa Park rạng sáng 8-5.

Bóng đá Anh toàn thắng, Nottingham Forest và Villa vào tứ kết Europa League

(NLĐO) - Nottingham Forest và Aston Villa đều vượt qua vòng 1/8 Europa League theo những "kịch bản" khác nhau, bảo đảm quân số bóng đá Anh tại vòng tứ kết.

Hỗn loạn “phút mở màn” cuộc so tài ở Europa League

(NLĐO) – Hỗn loạn xảy ra chỉ vài chục giây khi trọng tài nổi còi khai cuộc màn đối đầu Nottingham Forest - Fenerbahce ở lượt về play-off Europa League hôm 27-2.

chung kết Europa League Aston Villa Unai Emery Youri Tielemans Morgan Rogers Emiliano Buendia Aston Villa 3-0 Freiburg
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo