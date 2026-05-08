Aston Villa đại thắng Nottingham Forest, vào chung kết Europa League sau 44 năm

Nếu như Nottingham Forest nóng lòng chờ đợi ngày trở lại một trận chung kết cúp châu Âu sau 46 năm thì Aston Villa chẳng chịu kém khi cũng đã phải chờ đến hơn 4 thập kỷ cho một chiến tích tương tự.

Đội bóng của HLV Unai Emery đặt cược mọi kỳ vọng vào cuộc tái đấu trên sân nhà Villa Park và niềm vui đã thực sự bùng nổ.



Chris Wood đối đầu cùng Youri Tielemans

Bị dẫn trước 0-1 sau lượt đi, Aston Villa nhập cuộc đầy quyết tâm khi quay về sân nhà trong bầu không khí cuồng nhiệt rạng sáng 8-5.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu, với Omari Hutchinson bên phía Nottingham Forest suýt mở tỉ số sau pha cứa lòng chệch cột dọc trong gang tấc.

Ở phần sân đối diện, Pau Torres cũng khiến thủ môn Stefan Ortega phải trổ tài cứu thua bằng cú đánh đầu nguy hiểm.

Ollie Watkins mở màn cho cuộc lội ngược dòng tại Villa Park

Đội chủ nhà dần kiểm soát thế trận nhờ sự cơ động của cặp tiền vệ Emiliano Buendía và Youri Tielemans. Buendía liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách, trong khi Tielemans bỏ lỡ cơ hội từ pha đánh đầu cận thành.

Aston Villa thậm chí còn chịu tổn thất khi Ollie Watkins va chạm rất mạnh với Morato, nhưng tiền đạo người Anh vẫn tiếp tục thi đấu với dải băng trắng quấn trên đầu.

Bàn mở tỉ số của Watkins mang lại hy vọng cho Aston Villa

Chính Watkins là người mở màn cho màn ngược dòng mãn nhãn. Phút 50, Buendía đi bóng kỹ thuật trước khi tung đường chuyền chọc khe để Watkins thoát xuống đệm bóng cận thành, quân bình tổng tỉ số hai lượt trận, đến lúc này là 1-1.

Emiliano Buendia nhân đôi cách biệt

Sức ép liên tục được Aston Villa duy trì khiến Nottingham Forest gần như chỉ biết chống đỡ. Bước ngoặt tiếp tục đến ở phút 56 khi Pau Torres bị Nikola Milenković kéo áo trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Buendía dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ môn Ortega, giúp Aston Villa vượt lên dẫn trước 2-0 trận đấu này và 2-1 về tổng tỉ số.

Không còn gì để mất, Nottingham Forest cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, dĩ nhiên chấp nhận việc để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Watkins một lần đưa bóng vào lưới đội khách nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Dẫu vậy, Aston Villa vẫn dễ dàng kết liễu đối thủ nhờ sự tỏa sáng của đội trưởng John McGinn.

John McGinn lập cú đúp cho đội chủ nhà

Phút 72, Watkins làm tường thuận lợi để McGinn tung cú đặt lòng hiểm hóc vào góc xa nâng tỉ số lên 3-0.

Chỉ ít phút sau, Morgan Rogers tiếp tục kiến tạo để McGinn hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm tương tự, khép lại đêm thi đấu bùng nổ của đội chủ sân Villa Park.

Aston Villa thăng hoa trong đệm Villa Park

Chiến thắng 4-0 trận lượt về không chỉ giúp Aston Villa chấm dứt chuỗi ba trận thua liên tiếp mà còn đưa họ vào trận chung kết châu Âu thứ hai trong lịch sử CLB, sau 44 năm chờ đợi.

Trong khi đó, Nottingham Forest đành cay đắng dừng bước, khép lại chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường và cả 46 năm chờ đợi ngày giương cao một chiếc cúp châu Âu.