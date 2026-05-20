Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Freiburg - Aston Villa: Đỉnh cao của Unai Emery

Trung Dũng

(NLĐO) - Freiburg và Aston Villa đối đầu ở trận chung kết Europa League tại Besiktas, nhưng CLB Anh tỏ ra vượt trội về kinh nghiệm so với đại diện Bundesliga.

Soi tỉ số trận Freiburg - Aston Villa: Đỉnh cao của Unai Emery - Ảnh 1.

Vincenzo Grifo (Freiburg) và Ollie Watkins (Aston Villa)

Sân vận động Besiktas Park ở thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) sẽ là tâm điểm chú ý khi Freiburg và Aston Villa tranh tài ở trận chung kết Europa League vào lúc 2 giờ ngày 21-5. Vì Aston Villa giàu kinh nghiệm hơn hẳn Freiburg, nhiều nhà chuyên môn đã dự báo một chiến thắng cách biệt cho CLB Anh.

Freiburg đã chứng tỏ giá trị của mình trong hai trận bán kết gặp Braga và sẽ tự tin vào cơ hội của mình sau khi ghi trung bình 1,8 bàn thắng mỗi trận trong 10 trận gần đây. Tuy nhiên, đội bóng Đức chỉ giữ sạch lưới được một trận trong chuỗi trận đó, trong khi cả hai đội đều ghi bàn trong 80% số trận đấu đó. Tệ hơn nữa, tiền đạo Yuito Suzuki vẫn đang phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Phía bên kia, Aston Villa hành quân đến Istanbul với quyết tâm giành danh hiệu sau một chiến dịch châu Âu ấn tượng. Unai Emery đang nhắm đến chiếc cúp Europa League thứ năm và HLV người Tây Ban Nha có thể dựa vào một đội hình mạnh, chỉ thiếu vắng Amadou Onana. 

Emiliano Buendia, người đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp trong chiến thắng 4-2 trước Liverpool cuối tuần trước, dự kiến sẽ bình phục kịp thời để đối đầu với Freiburg. Aston Villa ghi trung bình 2,3 bàn mỗi trận trong 10 trận gần nhất, nhưng phong độ sân khách của họ không ổn định, chỉ thắng 20% số trận đó và không giữ sạch lưới trên sân khách.

Trong trò chơi cân não, kinh nghiệm thi đấu châu Âu của HLV Unai Emery sẽ đóng vai trò quyết định trong trận chung kết. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đã tìm vào 6 trận chung kết cúp châu Âu, tất cả đều ở Europa League từ năm 2014 đến 2026. Chỉ mỗi mình huyền thoại Giovanni Trapattoni là cầm quân nhiều trận chung kết châu Âu, với 7 lần.

Đa số các chuyên gia đều ủng hộ Aston Villa thắng trận, bởi đẳng cấp của đội bóng nằm trong tốp 4 Premier League. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền đạo Chris Suttoncựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều ra dự báo tỉ số 2-0. Huyền thoại Joe Cole của Chelsea quả quyết Aston Villa sẽ đoạt cúp trong lúc đoán Ollie Watkins sẽ ghi bàn.

Dự đoán: Freiburg - Aston Villa 1-3

UEFA Europa League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

21/5 02:00

Freiburg (N) vs Aston Villa

1.975

3/4 : 0

1.90

1.85

2 1/4

2.025

21/5 02:00

Freiburg (N) vs Aston Villa

1.975

3/4 : 0

1.90

2.025

2 1/2

1.85

21/5 02:00

Freiburg (N) vs Aston Villa

2.00

3/4 : 0

1.90

2.025

2 1/2

1.85

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã khá chênh lệch khi Aston Villa chấp đến nửa một, lún (90-97). Đến tối qua, tỉ lệ này vẫn không thay đổi dù có chút biến động khi từ 2 trái 2 trái rưỡi giờ đã thành 2 trái rưỡi. 

Đến trưa nay, tỉ lệ vẫn là Aston Villa chấp nửa một, ăn 9 thua đủ. Không loại trừ khả năng tỉ lệ này vẫn ổn định đến khi bóng lăn. Dù sao thì chọn Aston Villa vẫn an toàn hơn khi HLV Unai Emery là bậc thầy thắng cúp ở đấu trường châu Âu.

Soi tỉ số trận Freiburg - Aston Villa: Đỉnh cao của Unai Emery - Ảnh 2.
Soi tỉ số trận Freiburg - Aston Villa: Đỉnh cao của Unai Emery - Ảnh 3.



Soi tỉ số trận Bournemouth – Manchester City: Cuộc chiến không khoan nhượng

Soi tỉ số trận Bournemouth – Manchester City: Cuộc chiến không khoan nhượng

(NLĐO) - Manchester City buộc phải thắng để đua vô địch, Bournemouth lại không muốn mất suất châu Âu, tình thế khiến trận cuối mùa ở Vitality căng như dây đàn.

Ronaldo sẵn sàng cho kỳ World Cup cuối cùng

(NLĐO) - HLV Roberto Martinez gần như đã chốt danh sách rút gọn tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị tranh tài ở World Cup 2026.

Man City tung cờ trắng, Arsenal chính thức vô địch Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Trận hòa 1-1 trên sân Bournemouth khiến Man City hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, cay đắng nhìn kình địch Arsenal đăng quang.

