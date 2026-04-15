Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với nhiều đơn vị tại Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với nhiều đơn vị tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu lực lượng vũ trang Đà Nẵng nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ngày 15-4, Đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc tại Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng và một số đơn vị thuộc Bộ đứng chân trên địa bàn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với lực lượng vũ trang Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng

Tại Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đơn vị đã tham mưu hiệu quả nhằm triển khai toàn diện các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao vai trò của LLVT thành phố trong tham gia Chiến dịch Quang Trung, góp phần cùng các lực lượng trên địa bàn Quân khu 5 giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với lực lượng vũ trang Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà, động viên Bộ CHQS TP Đà Nẵng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thời gian tới, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư duy mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng thời, chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, đơn vị cần tập trung xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; nâng cao bản lĩnh, trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với lực lượng vũ trang Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 3.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu niệm cùng với lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS TP Đà Nẵng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với lực lượng vũ trang Đà Nẵng năm 2026 - Ảnh 4.

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc cùng Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cùng nhiều đơn vị khác trên địa bàn thành phố

Quan tâm phát triển lực lượng dân quân tự vệ theo hướng vững mạnh, rộng khắp, thực chất; chủ động nghiên cứu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động quân sự, quốc phòng, bảo đảm an toàn, bí mật.

Tại Đoàn An ninh 3 (Cục Bảo vệ An ninh Quân đội), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn địa bàn; yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác trinh sát, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt chú trọng bảo vệ chính trị nội bộ, nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Cùng dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Vụ Địa phương 2 (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Ban đại diện Báo Quân đội nhân dân tại miền Trung – Tây Nguyên và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại Đà Nẵng.

Tin liên quan

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Đại hội XIV là một thời khắc lịch sử

(NLĐO) - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ Đại hội XIV, như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, là một thời khắc lịch sử, đánh dấu bước chuyển sang kỷ nguyên mới

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, tiêu biểu, ngang tầm nhiệm vụ

(NLĐO) - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân miền Trung

(NLĐO) - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Giám hiệu cùng cán bộ, giáo viên… nhà trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo