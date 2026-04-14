Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Ngày 14-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm, làm việc tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Tham gia đoàn có Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng đại biểu các cơ quan Tổng cục Chính trị và Quân khu.

Tại buổi làm việc, đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác quy hoạch, xây dựng Nhà trường; nghe lãnh đạo Quân khu 5 và Nhà trường báo cáo tình hình triển khai các hạng mục công trình theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các khu chức năng phục vụ dạy và học, cũng như kết quả hoạt động bước đầu sau hơn 3 tuần đi vào vận hành của Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 5; đặc biệt là Ban Giám hiệu cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ Nhà trường đã tập trung xây dựng, chủ động, sáng tạo, củng cố cảnh quan chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Trường Thiếu sinh quân là nền tảng, là bệ phóng, đột phá quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quân đội và sự nghiệp trồng người thời kỳ mới.

Vì vậy, trong thời gian tới, Quân khu 5 và Ban giám hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Trung cần tiếp tục xây dựng Nhà trường mẫu mực, chính quy; chú trọng công tác tuyển chọn giáo viên vừa hồng, vừa chuyên, tâm huyết với nghề giáo, tạo môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng, giáo dục các cháu học sinh đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... được chăm sóc, rèn luyện phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, xứng đáng là nơi ươm mầm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Quân đội và đất nước.

Trước đó, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Núi Cấm (phường Quảng Phú) và trồng cây lưu niệm tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Ngày 20-3, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Theo kế hoạch, tháng 9-2026, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng khóa học đầu tiên. Nhà trường được quy hoạch với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, gồm 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng tin học, các phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung. Quy mô đào tạo dự kiến khoảng 1.000 học viên, bảo đảm điều kiện học tập, rèn luyện và sinh hoạt lâu dài. Theo định hướng tổ chức đào tạo, Trường Thiếu sinh quân miền Trung thực hiện chương trình giáo dục Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật của người quân nhân. Đối tượng tuyển sinh của Trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5.



