Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân miền Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Trần Thường

(NLĐO) - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Giám hiệu cùng cán bộ, giáo viên… nhà trường.

Ngày 14-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm, làm việc tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân miền Trung - Ảnh 1.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân miền Trung - Ảnh 2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân miền Trung tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng (Ảnh: Trường Thiếu sinh quân miền Trung)

Tham gia đoàn có Trung tướng Lê Ngọc Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu cùng đại biểu các cơ quan Tổng cục Chính trị và Quân khu.

Tại buổi làm việc, đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác quy hoạch, xây dựng Nhà trường; nghe lãnh đạo Quân khu 5 và Nhà trường báo cáo tình hình triển khai các hạng mục công trình theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các khu chức năng phục vụ dạy và học, cũng như kết quả hoạt động bước đầu sau hơn 3 tuần đi vào vận hành của Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân miền Trung - Ảnh 3.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 5; đặc biệt là Ban Giám hiệu cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ Nhà trường đã tập trung xây dựng, chủ động, sáng tạo, củng cố cảnh quan chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Trường Thiếu sinh quân là nền tảng, là bệ phóng, đột phá quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quân đội và sự nghiệp trồng người thời kỳ mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Thiếu sinh quân miền Trung - Ảnh 4.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà lưu niệm cho Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Vì vậy, trong thời gian tới, Quân khu 5 và Ban giám hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Trung cần tiếp tục xây dựng Nhà trường mẫu mực, chính quy; chú trọng công tác tuyển chọn giáo viên vừa hồng, vừa chuyên, tâm huyết với nghề giáo, tạo môi trường thuận lợi để nuôi dưỡng, giáo dục các cháu học sinh đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... được chăm sóc, rèn luyện phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ, xứng đáng là nơi ươm mầm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Quân đội và đất nước.

Trước đó, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại Núi Cấm (phường Quảng Phú) và trồng cây lưu niệm tại Trường Thiếu sinh quân miền Trung.

Ngày 20-3, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung. Theo kế hoạch, tháng 9-2026, nhà trường sẽ tổ chức khai giảng khóa học đầu tiên.

Nhà trường được quy hoạch với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, gồm 5 khoa chuyên môn, 54 phòng học phổ thông, 5 phòng học ngoại ngữ, 3 phòng tin học, các phòng thí nghiệm, nhà thi đấu đa năng, sân vận động và khu sinh hoạt tập trung. Quy mô đào tạo dự kiến khoảng 1.000 học viên, bảo đảm điều kiện học tập, rèn luyện và sinh hoạt lâu dài.

Theo định hướng tổ chức đào tạo, Trường Thiếu sinh quân miền Trung thực hiện chương trình giáo dục Trung học cơ sở và Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kết hợp giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật của người quân nhân.

Đối tượng tuyển sinh của Trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5.


Tin liên quan

Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

(NLĐO) - Trường Thiếu sinh quân miền Nam là đơn vị trực thuộc Quân khu 7, địa chỉ tại số 825 Tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TPHCM

Bộ Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Ủy viên Bộ Chính trị Quân ủy trung ương Trung ương đảng Nguyễn Trọng Nghĩa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo