Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc Tết tại Quảng Trị

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị

Ngày 11-2, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi làm việc, Đại tá Đoàn Sinh Hòa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025; đồng thời cho biết đơn vị đã triển khai các phương án sẵn sàng chiến đấu, chăm lo đời sống bộ đội, bảo đảm vui xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn.

Các đại biểu tham quan phòng trưng bày tại Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những kết quả lực lượng vũ trang tỉnh đạt được, nhất là việc triển khai đồng bộ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục xây dựng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và "5 vững". Trước mắt, đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và các đối tượng chính sách trong dịp Tết.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời chuẩn bị tốt công tác giao, nhận quân năm 2026.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà, gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị.

Cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao quà Tết cho 100 hộ gia đình chính sách, người có công tiêu biểu; 400 hộ nghèo và 300 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong chương trình, đoàn trực tiếp trao quà cho 10 hộ gia đình chính sách, 10 hộ nghèo và 10 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; số quà còn lại được giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức trao đến các đối tượng.



