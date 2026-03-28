HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Trường Thiếu sinh quân miền Nam là đơn vị trực thuộc Quân khu 7, địa chỉ tại số 825 Tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TPHCM

Ngày 28-3, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7...

Thành lập trường Thiếu sinh quân miền Nam - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Trường Thiếu sinh quân miền Nam là đơn vị trực thuộc Quân khu 7; địa chỉ tại số 825 Tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TPHCM; biên chế gồm 3 phòng và 3 ban chức năng; 5 khoa chuyên môn, 8 đại đội quản lý học viên. 

Hằng năm, Trường Thiếu sinh quân miền Nam căn cứ vào chỉ tiêu được giao để tổ chức tuyển sinh và chiêu sinh; đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiếu số, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9; đào tạo học sinh quốc tế (Lào, Campuchia...) và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

Thành lập trường Thiếu sinh quân miền Nam - Ảnh 2.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - trao Quyết định thành lập Đảng bộ Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Các hạng mục, công trình của trường được đầu tư, xây dựng hiện đại, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt, huấn luyện cho khoảng 1.000 học sinh. Năm học 2026 - 2027, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tổ chức đào tạo 2 lớp 6 với tổng cộng 100 học sinh; trong đó Quân khu 7 và Quân khu 9, mỗi đơn vị tuyển chọn 1 lớp 50 học sinh.

Tại buổi lễ, Quân khu 7 cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Trường Thiếu sinh quân miền Nam trực thuộc Đảng ủy Quân khu 7. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 thành viên, Ban Thường vụ có 5 thành viên.

TIN LIÊN QUAN

Thượng tá Trần Viết Nhuận, Chính ủy Trường Thiếu sinh quân miền Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy nhà trường. 

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam đánh dấu bước phát triển trong công tác giáo dục - đào tạo của quân đội. Nhà trường được thành lập nhằm xây dựng nguồn nhân lực kế cận cho Quân đội nhân dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thành lập trường Thiếu sinh quân miền Nam - Ảnh 3.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng Trường Thiếu sinh quân miền Nam bức tranh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho Đội TNTP Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đủ số lượng, có chất lượng chuyên môn cao, đúng chuyên nghiệp quân sự.

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, cải tạo doanh trại, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học; xây dựng, hoàn chỉnh chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo theo mô hình trường học thông minh, hiện đại; tổ chức chiêu sinh bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, chất lượng, đúng đối tượng, đúng quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Thành lập trường Thiếu sinh quân miền Nam - Ảnh 4.

Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Trường Thiếu sinh quân là loại hình trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng và hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo, truyền thụ kiến thức văn hóa và nuôi dưỡng, trau dồi những học sinh ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, quân sự, hình thành lý tưởng cách mạng, vun đắp tinh thần yêu nước, tính kỷ luật, đạo đức, thể chất và bồi dưỡng kỹ năng sống cho thế hệ trẻ.

Trường hoạt động theo mô hình nội trú, quản lý chặt chẽ học viên cả về học tập và sinh hoạt, đảm bảo môi trường rèn luyện an toàn, lành mạnh. Trường đào tạo hệ giáo dục phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12; đào tạo học sinh quốc tế từ lớp 10 đến lớp 12.


Quân khu 7 miền Nam thiếu sinh quân TPHCM trường thiếu sinh quân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo