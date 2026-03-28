Thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Ngày 28-3, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Trường Thiếu sinh quân miền Nam là đơn vị trực thuộc Quân khu 7; địa chỉ tại số 825 Tỉnh lộ 15, ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TPHCM; biên chế gồm 3 phòng và 3 ban chức năng; 5 khoa chuyên môn, 8 đại đội quản lý học viên.

Hằng năm, Trường Thiếu sinh quân miền Nam căn cứ vào chỉ tiêu được giao để tổ chức tuyển sinh và chiêu sinh; đối tượng là con em đồng bào dân tộc thiếu số, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9; đào tạo học sinh quốc tế (Lào, Campuchia...) và các đối tượng khác do cấp có thẩm quyền quyết định.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Vinh Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - trao Quyết định thành lập Đảng bộ Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Các hạng mục, công trình của trường được đầu tư, xây dựng hiện đại, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt, huấn luyện cho khoảng 1.000 học sinh. Năm học 2026 - 2027, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tổ chức đào tạo 2 lớp 6 với tổng cộng 100 học sinh; trong đó Quân khu 7 và Quân khu 9, mỗi đơn vị tuyển chọn 1 lớp 50 học sinh.

Tại buổi lễ, Quân khu 7 cũng công bố quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Trường Thiếu sinh quân miền Nam trực thuộc Đảng ủy Quân khu 7. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 thành viên, Ban Thường vụ có 5 thành viên.

Thượng tá Trần Viết Nhuận, Chính ủy Trường Thiếu sinh quân miền Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy nhà trường.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định lễ công bố quyết định thành lập và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trường Thiếu sinh quân miền Nam đánh dấu bước phát triển trong công tác giáo dục - đào tạo của quân đội. Nhà trường được thành lập nhằm xây dựng nguồn nhân lực kế cận cho Quân đội nhân dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tặng Trường Thiếu sinh quân miền Nam bức tranh Bác Hồ quàng khăn đỏ cho Đội TNTP Hồ Chí Minh



Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đủ số lượng, có chất lượng chuyên môn cao, đúng chuyên nghiệp quân sự.

Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, cải tạo doanh trại, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật dạy học; xây dựng, hoàn chỉnh chương trình, nội dung giáo dục - đào tạo theo mô hình trường học thông minh, hiện đại; tổ chức chiêu sinh bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, chất lượng, đúng đối tượng, đúng quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Trường Thiếu sinh quân là loại hình trường học đặc thù trong hệ thống giáo dục quốc phòng và hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo, truyền thụ kiến thức văn hóa và nuôi dưỡng, trau dồi những học sinh ưu tú có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, quân sự, hình thành lý tưởng cách mạng, vun đắp tinh thần yêu nước, tính kỷ luật, đạo đức, thể chất và bồi dưỡng kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Trường hoạt động theo mô hình nội trú, quản lý chặt chẽ học viên cả về học tập và sinh hoạt, đảm bảo môi trường rèn luyện an toàn, lành mạnh. Trường đào tạo hệ giáo dục phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12; đào tạo học sinh quốc tế từ lớp 10 đến lớp 12.



