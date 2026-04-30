Thời sự Xã hội

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc về kế hoạch tác chiến "Vòm phòng không bền vững"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đại tướng Phan Văn Giang, lưu ý trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tác chiến "Vòm phòng không bền vững" trên cơ sở bám sát thực tiễn.

Ngày 30-4, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu về kế hoạch tác chiến "Vòm phòng không bền vững" và "phương thức tác chiến phòng, chống phương tiện bay không người lái (UAV)".

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương kế hoạch tác chiến Vòm phòng không bền vững 2026 - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: qdnd.vn

Dự buổi làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền. Cùng dự có các Phó Tổng Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tổng Tham mưu, Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị trong việc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tác chiến "Vòm phòng không bền vững" cũng như tổ chức thành công hội thảo "Phương thức tác chiến phòng, chống UAV".

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý trong thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện kế hoạch trên cơ sở bám sát thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, hiệu quả; đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kế hoạch tác chiến "Vòm phòng không bền vững" là một trong những nội dung trọng tâm, mang tính chiến lược, nhằm xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, vững chắc, hiện đại, có khả năng phát hiện sớm, phản ứng nhanh, đánh chặn hiệu quả, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc và các mục tiêu được giao.

Theo báo cáo của Bộ Tổng Tham mưu, kế hoạch tác chiến "Vòm phòng không bền vững" được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm truyền thống kết hợp với ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới, nhằm nâng cao năng lực cảnh giới, chỉ huy - điều hành và phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, trong đó Quân chủng Phòng không - Không quân làm nòng cốt.

Về kết quả hội thảo "Phương thức tác chiến phòng, chống UAV", đây là cơ sở để nghiên cứu hoàn thiện phương thức tác chiến đối với các loại UAV, có ý nghĩa rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng lực lượng vũ trang, khí tài và thế trận phù hợp trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không-Không quân

Thủ tướng kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không-Không quân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân chủng Phòng không-Không quân sẵn sàng đánh thắng mọi cuộc tiến công đường không của kẻ địch ngay từ trận đầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Pháo phòng không luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ Đại hội Đảng

Xác định tầm quan trọng của Đại hội 14 của Đảng, đơn vị pháo phòng không quán triệt sâu sắc mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, tập luyện bảo vệ vùng trời Hà Nội.

Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Hiền, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, giữ chức Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

