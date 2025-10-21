HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Quân chủng Phòng không - Không quân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Quân chủng Phòng không - Không quân đã góp phần làm nên những chiến thắng mang tầm chiến lược, thể hiện trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Sáng 21-10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân (22-10-1963 - 22-10-2025).

Quân chủng Phòng không - Không quân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: QĐND

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân qua các thời kỳ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trải qua 62 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đặc biệt, trong chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" tháng 12-1972, lực lượng Phòng không - Không quân đã bắn rơi 81 máy bay Mỹ, trong đó có 34 "pháo đài bay" B-52, làm nên chiến thắng lừng lẫy, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris và rút quân khỏi Việt Nam.

Quân chủng Phòng không - Không quân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân chủng Phòng không - Không quân. Ảnh: QĐND

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng; đồng thời hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong thời bình. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Quân chủng đã có 147 tập thể và 150 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân luôn là một trong ba quân chủng chủ lực, góp phần làm nên những chiến thắng mang tầm chiến lược, thể hiện trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Quân chủng Phòng không - Không quân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Ảnh 3.

Thủ tướng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: QĐND

Đề cập nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Thủ tướng yêu cầu Quân chủng phải phát triển lực lượng theo phương châm "3 không": Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; Không kiêu binh, tự mãn với những chiến công đã có; Không sợ bất cứ kẻ thù nào, đã ra quân là chiến thắng.

Thủ tướng nhấn mạnh Quân chủng cần tiếp tục xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm chủ vũ khí công nghệ cao, phát triển công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và tác chiến; nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát không phận quốc gia, bảo vệ an toàn các trung tâm chính trị, kinh tế, quốc phòng trọng yếu.

Cùng với đó, Quân chủng cần tham mưu chiến lược, xây dựng "Vòm phòng không bền vững", phát triển lực lượng phòng không nhân dân rộng khắp; tích cực tham gia phát triển công nghiệp hàng không quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng tin tưởng với truyền thống "Ra quân là chiến thắng", mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng tiến công, không ngừng nỗ lực, sáng tạo, xứng đáng là "Lá chắn thép" canh giữ bầu trời Tổ quốc, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Quân chủng Phòng không - Không quân.

