Đắk Lắk: Bắt giữ 350 đối tượng liên quan đến ma túy

Ngày 15-3, Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tham gia bắt giữ nhóm đối tượng mua bán hơn 10kg chất ma túy

Theo đó, từ ngày 13-12-2025 đến nay, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện 160 vụ, với 350 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ, tội phạm về ma túy tăng 28 vụ, 126 đối tượng.

Trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện và thu giữ hơn 20kg chất ma túy

Tang vật thu giữ gồm gần 20kg ma túy tổng hợp, hơn 180 gram heroin, hơn 140 gram cần sa, 11.673 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Trong đó, lực lượng công an đã tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán ma túy có tính chất phức tạp, lợi dụng không gian mạng hoạt động liên tỉnh, nguồn ma túy chủ yếu thẩm lậu từ khu vực biên giới Campuchia vào trong nước để tiêu thụ.

Lực lượng công an bắt giữ một đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe khách

Điển hình, trong các ngày 17 và 20-12-2025, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9,2kg ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 2 viên đạn.

Gần đây, từ ngày 2 đến 7-3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng. Tang vật thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp, hơn 151 gram heroin, 1 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, quá trình đấu tranh, triệt phá các chuyên án ma túy trên, lực lượng công an gặp không ít khó khăn, vất vả. Các đối tượng có thủ đoạn hoạt động tinh vi, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

"Lực lượng công an sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự" - Thượng tá Hùng nhấn mạnh.