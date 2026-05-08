Thời sự

Đắk Lắk: Bé gái sơ sinh bị bỏ lại nhà vệ sinh, mẹ ruột mới 15 tuổi

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau khi sinh bé gái trong nhà vệ sinh của người dân, thiếu nữ 15 tuổi khai do sợ tiếng khóc nên đã nhét giấy vệ sinh vào miệng con rồi bỏ đi.

Ngày 8-5, Công an xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý một thiếu nữ liên quan vụ bé gái sơ sinh tử vong ngay sau khi chào đời.

Thiếu nữ 15 tuổi khai nhét giấy vào miệng con mới sinh rồi bỏ lại nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với thiếu nữ nhét giấy vào miệng con khi vừa chào đời

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 4-5, một hộ dân ở thôn 5, xã Pơng Drang nghe tiếng gõ cửa xin đi nhờ nhà vệ sinh của một đôi nam nữ. Người đàn ông ngồi bên ngoài, còn người phụ nữ vào nhà vệ sinh khoảng 15 phút rồi cả hai rời đi.

Sau đó, chủ nhà phát hiện một bé sơ sinh đã tử vong, bị giấu phía sau bồn cầu nên trình báo công an. Gia đình này cũng phát hiện trong miệng cháu bé có giấy vệ sinh.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Pơng Drang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét những người liên quan. Bé gái sơ sinh nặng khoảng 3,6 kg.

Thiếu nữ 15 tuổi khai nhét giấy vào miệng con mới sinh rồi bỏ lại nhà vệ sinh - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi trẻ sơ sinh

Đến trưa 6-5, lực lượng công an xác định và tìm thấy đôi nam nữ khi đang ở phường Phú Hội, tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan công an, thiếu nữ tên A. khai mới 15 tuổi 7 tháng. Theo lời khai, tháng 8-2025, A. quen một nam thanh niên qua ứng dụng hẹn hò, sau đó mang thai.

Cuối tháng 4-2026, A. đến chòi rẫy của anh V. (37 tuổi) ở xã Pơng Drang chơi. Khoảng 4 giờ ngày 4-5, do đau bụng nên A. nhờ anh V. chở đi khám. Trên đường đi, A. xin vào nhà dân để đi vệ sinh rồi sinh con.

A. khai sau khi sinh, do sợ tiếng khóc của cháu bé khiến mọi người phát hiện nên đã nhét giấy vệ sinh vào miệng bé gái, giấu phía sau bồn cầu rồi cùng anh V. quay lại chòi rẫy.

Trong quá trình làm việc, anh V. khai không biết A. mang thai, cũng không biết việc A. sinh con rồi bỏ lại trong nhà vệ sinh.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Pơng Drang tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an đề nghị cung cấp thông tin vụ trẻ sơ sinh tử vong tại lô đất trống

(NLĐO) - Công an tỉnh Đắk Lắk đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin vụ một trẻ sơ sinh tử vong tại lô đất trống để phục vụ điều tra.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi trên sông ở Cà Mau

(NLĐO) – Trong lúc đi chơi, cháu bé 12 tuổi ở Cà Mau đã phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trôi trên sông.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh tại bãi đất trống

(NLĐO) – Tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang vào cuộc điều tra.

