Thời sự

Đắk Lắk: Đồng loạt khởi công 3 trường nội trú liên cấp

Cao Nguyên

(NLĐO) - Các trường nội trú liên cấp sẽ giúp học sinh không còn phải vượt rừng đến lớp, giáo viên có nơi ăn ở ổn định, gắn bó lâu dài.

Sáng 9-11, cùng với các địa phương khác trong cả nước, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (THCS) tại các xã Ia Lốp, Ia R'vê và xã Buôn Đôn.

Đắk Lắk khởi công Trường nội trú mang lại cơ hội học tập cho học sinh vùng biên - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia R'vê

Đây là 3 công trình trong số 72 Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS trong cả nước được đồng loạt khởi công vào sáng nay.

Theo Bộ GD-ĐT, việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành đầu tư 100 trường học trước năm học 2026 - 2027.

Đắk Lắk khởi công Trường nội trú mang lại cơ hội học tập cho học sinh vùng biên - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và nhà trường

Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc phát triển hạ tầng giáo dục, nâng cao dân trí, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Buôn Đôn được xây tại thôn Thống Nhất (xã Buôn Đôn), với tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng cho 1.155 học sinh.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Ia R'vê sẽ được nâng cấp, mở rộng từ cơ sở của Trường THCS Nguyễn Thị Định, tổng mức đầu tư hơn 126 tỉ đồng, quy mô 1.125 học sinh.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Ia Lốp sẽ được nâng cấp, mở rộng từ cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Trần Hưng Đạo, tổng mức đầu tư 105 tỉ đồng, quy mô 980 học sinh.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, 3 công trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo môi trường học tập tốt hơn cho con em nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông liên cấp vùng biên giới, hải đảo, trong đó 100 trường sẽ khởi công năm 2025 giúp học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp cận giáo dục gần hơn, công bằng hơn. Khi có trường nội trú, học sinh không còn phải vượt rừng đến lớp, giáo viên có nơi ăn ở ổn định, gắn bó lâu dài.

Tin liên quan

TP HCM đồng loạt khởi công, khánh thành 9 dự án lớn trong tháng 10

TP HCM đồng loạt khởi công, khánh thành 9 dự án lớn trong tháng 10

(NLĐO) - TP HCM sắp khởi công 9 dự án lớn về hạ tầng, văn hóa và môi trường, trong đó nổi bật là công trình Cung thiếu nhi tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sáng mai 19-8, 250 dự án và công trình trị giá 1,28 triệu tỉ đồng đồng loạt khởi công, khánh thành

(NLĐO) - Sáng 19-8, lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỉ đồng sẽ đồng loạt diễn ra ở 80 điểm cầu

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đồng loạt khởi công xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới

(NLĐO)- Trên cả nước đã đồng loạt khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

