Sáng 9-11, cùng với các địa phương khác trong cả nước, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (THCS) tại các xã Ia Lốp, Ia R'vê và xã Buôn Đôn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia R'vê

Đây là 3 công trình trong số 72 Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS trong cả nước được đồng loạt khởi công vào sáng nay.

Theo Bộ GD-ĐT, việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành đầu tư 100 trường học trước năm học 2026 - 2027.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và nhà trường

Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc phát triển hạ tầng giáo dục, nâng cao dân trí, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Buôn Đôn được xây tại thôn Thống Nhất (xã Buôn Đôn), với tổng mức đầu tư hơn 158 tỉ đồng cho 1.155 học sinh.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Ia R'vê sẽ được nâng cấp, mở rộng từ cơ sở của Trường THCS Nguyễn Thị Định, tổng mức đầu tư hơn 126 tỉ đồng, quy mô 1.125 học sinh.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Ia Lốp sẽ được nâng cấp, mở rộng từ cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Trần Hưng Đạo, tổng mức đầu tư 105 tỉ đồng, quy mô 980 học sinh.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, 3 công trình có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với sự nghiệp giáo dục vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần tạo môi trường học tập tốt hơn cho con em nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết chủ trương xây dựng 248 trường phổ thông liên cấp vùng biên giới, hải đảo, trong đó 100 trường sẽ khởi công năm 2025 giúp học sinh vùng sâu, vùng xa tiếp cận giáo dục gần hơn, công bằng hơn. Khi có trường nội trú, học sinh không còn phải vượt rừng đến lớp, giáo viên có nơi ăn ở ổn định, gắn bó lâu dài.