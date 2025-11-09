Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đồng loạt khởi công xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới

Sáng nay 9-11, diễn ra đồng loạt lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Chương trình được truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại 13 điểm cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa. Các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng một số thành viên Chính phủ dự và chỉ đạo lễ khởi công tại các điểm cầu.

Điểm cầu chính có Thủ tướng Phạm Minh Chính dự là xã Yên Khương - xã biên giới vùng cao của tỉnh Thanh Hoá. Những năm qua, được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, đời sống Nhân dân đã từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giáo dục vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đặc biệt là cơ sở vật chất trường lớp, khu nội trú và bán trú.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ được đầu tư xây dựng ở bản Bôn (xã Yên Khương), với tổng diện tích khoảng 1,5 ha; trong đó, diện tích khu đất cơ sở hiện hữu khoảng 1,25 ha; diện tích khu đất dự kiến mở rộng 0,25 ha. Tổng mức đầu tư khoảng 90 tỉ đồng.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VGP

Tại Hà Tĩnh có 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025 - 2026 với tổng mức đầu tư hơn 740 tỉ đồng. Trong đó, 2 công trình khởi công năm 2025 với tổng mức gần 300 tỉ đồng, gồm Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1 và Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê; 5 công trình còn lại dự kiến triển khai trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 440 tỉ đồng, tại các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Bình.

Dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1 được triển khai tại thôn Trưng trên diện tích hơn 5 ha với quy mô 40 lớp học cho hơn 1.300 học sinh. Kinh phí đầu tư xây dựng ước tính khoảng 140 tỉ đồng.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá (xã Khuất Xá).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VGP

Tổng mức đầu tư công trình khoảng 265,5 tỉ đồng, tổng diện tích xây dựng hơn 10.600 m2, diện tích sàn hơn 24.100 m2, cao tối đa 4 tầng. Công trình là một trong số 11 trường phổ thông nội trú liên cấp dự kiến xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn, nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tập trung, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng biên giới, góp phần phát triển nguồn nhân lực địa phương và củng cố an ninh khu vực.

Tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã biên giới nằm ở phía tây lòng chảo Điện Biên.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa. Ảnh: Đức Tuân

Dự án có diện tích hơn 5,3 ha, tổng vốn đầu tư 224,4 tỉ đồng. Quy mô đáp ứng cho khoảng 1.050 học sinh. Các hạng mục chính gồm Khối phòng học tập với 30 phòng học văn hóa, phòng học bộ môn. Khối phục vụ sinh hoạt gồm 99 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà bếp.

Tại tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VGP

Thuận An là một xã biên giới thuộc diện khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An sẽ được xây dựng tại thôn Đắk Thủy với diện tích 5 ha, quy mô hơn 1.000 học sinh, trong đó 36 lớp gồm 21 lớp tiểu học, 15 lớp THCS. Tổng mức đầu tư hơn 225 tỉ đồng.

Tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia.

Trường được xây dựng trên diện tích 4,29 ha, quy mô đầu tư 45 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh, nội trú khoảng 600 học sinh. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp một số hạng mục hiện hữu, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 186 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, dự kiến quy mô học sinh ở cả hai cấp học sẽ tăng khoảng 20 - 30% so với mức 1.069 học sinh trong năm học 2025 - 2026.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang. Ảnh: VGP

Tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công xây dựng dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân.

Trường có quy mô 45 lớp (gồm 25 lớp tiểu học và 20 lớp trung học cơ sở), đáp ứng 1.574 học sinh, với tổng diện tích xây dựng dự kiến: 41.651m2. Điều kiện kết nối hạ tầng như giao thông, điện, nước sinh hoạt, thông tin...của công trình được đánh giá là đảm bảo và khả năng có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn về sạt trượt, lũ quét rất thấp. Tổng mức đầu tư của dự án là 185 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân. Ảnh: VGP





Tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ Khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lào Cai (xã Mường Khương).

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1478 phê duyệt danh mục các dự án đầu tư công đặc biệt đối với 4 trường Phổ thông nội trú TH và THCS tại các xã A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ Khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP

Theo dự án được duyệt, quy mô các trường được đầu tư xây dựng trên quỹ đất từ 6,2 ha - 8,6 ha đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập từ 1000 - 1.200 học sinh/trường, với tổng mức đầu tư của 4 trường là 945 tỉ đồng.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Ia Rvê.

Trường được nâng cấp, mở rộng từ Trường THCS Nguyễn Thị Định có diện tích đất hiện tại là 14.500 m2. Tổng mức đầu tư của dự án là 185 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk. Ảnh: VGP

Quy mô dự án hơn 990 học sinh, 37 lớp học. Trong đó, bậc tiểu học là 550 học sinh, với 25 (625 học sinh) lớp học, bậc trung học cơ sở là 440 học sinh, với 12 (420) lớp học; số học sinh ở nội trú tại trường là khoảng 240 học sinh, số sinh còn lại là ở bán trú; tổ chức ăn trưa tại trường cho toàn bộ học sinh của trường và nghỉ trưa cho học sinh bán trú.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, xã sẽ đưa toàn bộ học sinh, giáo viên của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An về dạy, học tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở.



Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn dự tại điểm cầu tỉnh Lai Châu; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.