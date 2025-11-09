Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đồng loạt khởi công xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đồng loạt khởi công xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới

Thanh Tuấn - Minh Phong

(NLĐO)- Trên cả nước đã đồng loạt khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Sáng nay 9-11, diễn ra đồng loạt lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền. Chương trình được truyền hình trực tiếp và trực tuyến tại 13 điểm cầu.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính: Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa. Các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng một số thành viên Chính phủ dự và chỉ đạo lễ khởi công tại các điểm cầu.

Điểm cầu chính có Thủ tướng Phạm Minh Chính dự là xã Yên Khương - xã biên giới vùng cao của tỉnh Thanh Hoá. Những năm qua, được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, đời sống Nhân dân đã từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giáo dục vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đặc biệt là cơ sở vật chất trường lớp, khu nội trú và bán trú.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ được đầu tư xây dựng ở bản Bôn (xã Yên Khương), với tổng diện tích khoảng 1,5 ha; trong đó, diện tích khu đất cơ sở hiện hữu khoảng 1,25 ha; diện tích khu đất dự kiến mở rộng 0,25 ha. Tổng mức đầu tư khoảng 90 tỉ đồng.

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1.

- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VGP

Tại Hà Tĩnh có 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025 - 2026 với tổng mức đầu tư hơn 740 tỉ đồng. Trong đó, 2 công trình khởi công năm 2025 với tổng mức gần 300 tỉ đồng, gồm Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1 và Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê; 5 công trình còn lại dự kiến triển khai trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 440 tỉ đồng, tại các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Bình.

Dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1 được triển khai tại thôn Trưng trên diện tích hơn 5 ha với quy mô 40 lớp học cho hơn 1.300 học sinh. Kinh phí đầu tư xây dựng ước tính khoảng 140 tỉ đồng.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá (xã Khuất Xá).

- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: VGP

Tổng mức đầu tư công trình khoảng 265,5 tỉ đồng, tổng diện tích xây dựng hơn 10.600 m2, diện tích sàn hơn 24.100 m2, cao tối đa 4 tầng. Công trình là một trong số 11 trường phổ thông nội trú liên cấp dự kiến xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn, nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tập trung, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng biên giới, góp phần phát triển nguồn nhân lực địa phương và củng cố an ninh khu vực.

Tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã biên giới nằm ở phía tây lòng chảo Điện Biên.

- Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa. Ảnh: Đức Tuân

Dự án có diện tích hơn 5,3 ha, tổng vốn đầu tư 224,4 tỉ đồng. Quy mô đáp ứng cho khoảng 1.050 học sinh. Các hạng mục chính gồm Khối phòng học tập với 30 phòng học văn hóa, phòng học bộ môn. Khối phục vụ sinh hoạt gồm 99 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà bếp.

Tại tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An.

- Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VGP

Thuận An là một xã biên giới thuộc diện khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An sẽ được xây dựng tại thôn Đắk Thủy với diện tích 5 ha, quy mô hơn 1.000 học sinh, trong đó 36 lớp gồm 21 lớp tiểu học, 15 lớp THCS. Tổng mức đầu tư hơn 225 tỉ đồng.

Tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia.

Trường được xây dựng trên diện tích 4,29 ha, quy mô đầu tư 45 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh, nội trú khoảng 600 học sinh. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp một số hạng mục hiện hữu, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 186 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, dự kiến quy mô học sinh ở cả hai cấp học sẽ tăng khoảng 20 - 30% so với mức 1.069 học sinh trong năm học 2025 - 2026.

- Ảnh 6.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang. Ảnh: VGP

Tại tỉnh Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công xây dựng dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân.

Trường có quy mô 45 lớp (gồm 25 lớp tiểu học và 20 lớp trung học cơ sở), đáp ứng 1.574 học sinh, với tổng diện tích xây dựng dự kiến: 41.651m2. Điều kiện kết nối hạ tầng như giao thông, điện, nước sinh hoạt, thông tin...của công trình được đánh giá là đảm bảo và khả năng có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn về sạt trượt, lũ quét rất thấp. Tổng mức đầu tư của dự án là 185 tỉ đồng.

- Ảnh 7.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân. Ảnh: VGP


Tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ Khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lào Cai (xã Mường Khương).

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1478 phê duyệt danh mục các dự án đầu tư công đặc biệt đối với 4 trường Phổ thông nội trú TH và THCS tại các xã A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long.

- Ảnh 8.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ Khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP

Theo dự án được duyệt, quy mô các trường được đầu tư xây dựng trên quỹ đất từ 6,2 ha - 8,6 ha đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập từ 1000 - 1.200 học sinh/trường, với tổng mức đầu tư của 4 trường là 945 tỉ đồng.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Ia Rvê.

Trường được nâng cấp, mở rộng từ Trường THCS Nguyễn Thị Định có diện tích đất hiện tại là 14.500 m2. Tổng mức đầu tư của dự án là 185 tỉ đồng.

- Ảnh 9.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk. Ảnh: VGP

Quy mô dự án hơn 990 học sinh, 37 lớp học. Trong đó, bậc tiểu học là 550 học sinh, với 25 (625 học sinh) lớp học, bậc trung học cơ sở là 440 học sinh, với 12 (420) lớp học; số học sinh ở nội trú tại trường là khoảng 240 học sinh, số sinh còn lại là ở bán trú; tổ chức ăn trưa tại trường cho toàn bộ học sinh của trường và nghỉ trưa cho học sinh bán trú.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, xã sẽ đưa toàn bộ học sinh, giáo viên của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An về dạy, học tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn dự tại điểm cầu tỉnh Lai Châu; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 1, năm 2025 - 2026) thuộc chủ trương đầu tư hoàn thành xây dựng 248 trường tại các xã biên giới) là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 100 trường là gần 20.000 tỉ đồng.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Yên Khương

(NLĐO)- Làm việc với Đồn Biên Yên Khương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đồn phối hợp tiếp tục bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, an dân.

Thủ tướng: Ngày 19-12 đưa vào vận hành toàn tuyến cao tốc nối từ Cao Bằng - Cà Mau

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngày 19-12-2025 phải đưa vào vận hành toàn tuyến đường bộ cao tốc để thông tuyến từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Thủ tướng: Bão lũ, mưa lớn liên tiếp ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân

(NLĐO)- Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, bão lũ, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

thủ tướng phạm minh chính trường tiểu học Thanh Hoá Trung học cơ sở khởi công trường học trường học xã biên giới
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo