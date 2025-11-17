Thượng nguồn mưa to, thủy điện xả lũ, hạ du nước lên nhanh

Đến sáng 17-11, nhiều khu vực thấp trũng ở TP Huế nước lũ đang dâng nhanh khiến một số nơi bị ngập. Trong khi đó, vùng trung tâm TP Huế, một số tuyến đường thấp như Trường Chinh, Bà Triệu, Dương Văn An, Bùi Thị Xuân ở điểm cầu Lòn... nước lũ cũng đang lên. Tại Đập Đá ngăn giữa sông Hương với sông Như Ý đã bị ngập sâu, chính quyền địa phương buộc rào chắn, cấm phương tiện, mọi người qua lại.

Đập Đá lúc sáng nay.

Mưa lớn ở thượng nguồn trong ngày 16 và rạng sáng 17-11 khiến cho lưu lượng nước đến các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở sông Hương, sông Bồ rất lớn. Vì vậy, thủy điện Hương Điền xả về hạ du có thời điểm lên đến 3.500 m3/s; thủy điện Bình Điền cao nhất cũng trên 1.379 m3/s.

Ngập lụt trong một căn nhà ở khu vực thấp trũng xã Bình Điền. Ảnh: Người dân cung cấp.

Đến 5 giờ sáng nay, mực nước sông Hương tại Kim Long là 2,48 m, trên báo động 2 là 0,48 m; sông Bồ tại Phú Ốc đạt 4,79 m, trên báo động 3 là 0,29 m. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, hiện tại lượng mưa thượng nguồn lưu vực sông Hương có xu hướng giảm. Tuy nhiên, theo dự báo lượng mưa sẽ tăng vào chiều và đêm nay, khiến mực nước sông Hương lên trở lại, có khả năng xấp xỉ trên báo động 3 (trên 3,5 m).

Người dân kê cao đồ đạc. Ảnh: Người dân cung cấp.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn TP Huế cho biết lũ sông Bồ đang lên rất cao, khả năng chỉ thấp hơn lũ lịch sử vừa qua khoảng 0,2-0,5 m. Vì vậy, ông Hùng khuyến cáo người dân khẩn trương kê cao đồ đạc.

Làng Xuân Tùy, xã Đan Điền sáng nay. Ảnh: Tuấn Hiệp.

Do nước lũ các sông đang lên, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế thông báo cho học sinh các trường học nghỉ học hôm nay. Đối với vùng không bị ảnh hưởng tổ chức dạy học bình thường.