Thời sự

Vì sao miền Trung lại mưa lớn, có vượt kỷ lục của đợt mưa hồi cuối tháng 10?

Thùy Linh

(NLĐO) - Khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn như đợt mưa những ngày cuối tháng 10 vừa qua ở miền Trung là không cao nhưng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất đáng lo.

Ngày 17-11, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hình thế tác động của đợt mưa lớn lần này ở miền Trung có nhiều điểm tương đồng so với đợt mưa lớn kỷ lục kéo dài từ ngày 25 đến 30-10 vừa qua đó là cùng có chịu tác động của không khí lạnh, gió Đông hoạt động mạnh trên độ cao 1.500 - 5.000 m và rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Bộ.

Mưa lớn miền Trung có vượt kỷ lục tháng 10 không? tìm hiểu nguyên nhân và dự báo - Ảnh 1.

Lũ lớn ở Huế trong đợt mưa kỷ lục hồi cuối tháng 10 vừa qua

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong đợt mưa lớn lần này có 2 yếu tố không mạnh như lần trước, đó là gió Đông hoạt động yếu hơn, rãnh áp thấp cũng không mạnh như đợt 25 đến 30-10. Ngoài ra, đặc điểm của đợt mưa lớn lần này là vùng mưa lớn có sự biến động, khoảng thời gian từ ngày 15-11 đến hết ngày mai 18-11 mưa trải dài từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, khu vực phía Đông của tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và khu vực Khánh Hòa.

Tuy nhiên, từ ngày 19-11, TP Huế trở ra mưa có xu hướng giảm, trong khi mưa lại có xu hướng mở rộng hơn về phía Nam, mưa không tập trung một vùng, nên mặc dù không khí lạnh của đợt này mạnh hơn hơn rất nhiều so với cuối tháng 10, nhưng khả năng xảy ra mưa đặc biệt lớn hoặc mưa kỉ lục như đợt mưa những ngày cuối tháng 10 vừa qua là không cao.

Tuy nhiên, ông Hưởng lưu ý, đợt mưa lớn này trải dài hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung, vì thế nhiều sông ở miền Trung cũng sẽ chịu tác động, dự báo từ hôm nay đến ngày 20-11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này đỉnh lũ trên ở TP Huế, TP Đà Nẵng; Quảng Ngãi; sông Kôn, thượng lưu sông Ba (Gia Lai), hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) có thể lên mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3.

Chủ động ứng phó với mưa lớn ở miền Trung

Ngoài nước lũ các sông dâng cao, trong đợt mưa lớn lần này các chuyên gia lưu ý là ngoài các vùng mưa to, nguy cơ ngập úng, lũ quét, trượt sạt ở khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi thì cần lưu ý Kon Tum, Đắk Lắk, khu vực Khánh Hòa cũng như phần phía Đông của tỉnh Lâm Đồng cũng là vùng đặc biệt cần lưu ý tới nguy cơ về lũ quét và trượt lở đất vì những vùng này sẽ còn mưa dài ngày.

Tại Công điện số 217 ngày 16-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, từ nay đến ngày 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm, khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Từ ngày 16 đến 20-11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên mức báo động 3.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên và lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan, nhất là các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão lũ vừa qua, rút kinh nghiệm công tác ứng phó bão lũ vừa qua để chủ động triển khai kịp thời công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ.

Tin liên quan

Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

Miền Trung có mưa lớn, cục bộ tới 850 mm

(NLĐO) - Dự báo từ sáng 16-11 đến hết đêm 18-11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai mưa lớn, cục bộ có nơi trên 850 mm/đợt.

Cảnh báo lũ lên nhanh, dự báo mưa lớn diện rộng từ đêm 15-11 ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Đà Nẵng được cảnh báo xuất hiện lũ lớn và mưa diện rộng từ ngày 15 đến 20-11, nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất ở nhiều khu vực

Miền Bắc có nơi sắp rét đậm, miền Trung dự báo mưa lớn tới trên 700 mm

(NLĐO) - Miền Bắc dự báo đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh nhất từ đầu mùa, miền Trung từ TP Huế đến Gia Lai sẽ có mưa lớn tới trên 700 mm.

