Giáo dục

Đắk Lắk: Sở GD-ĐT và các trường học trực thuộc không nhận hoa ngày 20-11

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk thông báo không nhận hoa chúc mừng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 khi cơn bão số 13 vừa càn quét qua.

Chiều 12-11, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có thông báo về việc không nhận hoa chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Sở GD-ĐT và các trường học trực thuộc không nhận hoa chức mừng Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Sở GD-ĐT và các trường học trực thuộc không nhận hoa chức mừng Nhà giáo Việt Nam 20-11

Theo bà Xuân, cơn bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại cho người dân tỉnh Đắk Lắk, trong đó nhiều cơ sở giáo dục cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Vì vậy, đơn vị thông báo không nhận hoa chúc mừng vào dịp Kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Sở GD-ĐT và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

Cũng theo Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, thay vì những lẵng hoa chúc mừng, Sở mong các đơn vị quan tâm, động viên các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão lũ, bằng sự giúp đỡ về trang thiết bị giảng dạy, sách vở cho học sinh.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Đắk Lắk, bão số 13 khiến 226 đơn vị giáo dục bị ảnh hưởng. Trong đó, có nhiều phòng học bị tốc mái, hư hỏng, sập tường; 654 bộ bàn ghế và 176 bộ máy tính bị hư hỏng do ngập nước, đổ vỡ; hơn 1.000 cây xanh trong trường học bị gãy đổ... Tổng thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng và thiết bị dạy học lên tới hơn 22 tỉ đồng.

