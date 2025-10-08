HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh không nhận hoa chúc mừng

Tâm Quân - Hải Đường

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 8 đến 10-10.

Chiều 8-10, tại Tỉnh ủy Tây Ninh cơ sở 2 ở phường Tân Ninh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra phiên trù bị.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh không nhận hoa chúc mừng - Ảnh 1.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 8 đến 10-10. Ảnh: Long An Online

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng, gồm: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình làm việc chính thức của đại hội; tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Các đại biểu đã chia tổ thảo luận và nhận hướng dẫn nội dung góp ý vào các văn kiện quan trọng, như: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I. Đây là cơ sở để các văn kiện được hoàn chỉnh, mang tính đại diện cao trước khi trình bày và thông qua tại các phiên họp chính thức.

Sáng cùng ngày, Đoàn Đại biểu tỉnh Tây Ninh do Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết dẫn đầu đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Long An.

Với tấm lòng thành kính tri ân, Đoàn Đại biểu tỉnh Tây Ninh đã đặt vòng hoa, dâng hương trước Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; kính cẩn nghiêng mình, trang nghiêm, thành kính dành phút mặc niệm, tưởng nhớ và ghi ơn các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Sau nghi thức thắp hương và dâng hoa tại đài tưởng niệm, các đại biểu đến thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh không nhận hoa chúc mừng - Ảnh 2.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh không nhận hoa chúc mừng - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Long An. Ảnh: Long An Online

Đây là hoạt động ý nghĩa không chỉ chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đối với các anh hùng liệt sĩ; khơi dậy niềm tự hào, ý chí và quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra đến ngày 10-10. Với phương châm hành động "Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đột phá – Phát triển", đại hội tập trung 2 nội dung gồm: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2050; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước khi đại hội diện ra, thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh đã có thông báo đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh về việc đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực vì lợi ích chung của cộng đồng.


tỉnh Tây Ninh Bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh đại hội đại biểu
