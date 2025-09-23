HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đắk Lắk: Tặng Bằng khen cho học sinh lớp 5 cứu bạn trong vụ thảm án

Cao Nguyên

(NLĐO) - UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định tặng Bằng khen cho em Thạch Chí Khang - học sinh dũng cảm, nhanh trí cứu bạn thoát chết trong vụ thảm án 3 người tử vong.

Ngày 23-9, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ký quyết định về việc tặng Bằng khen cho em Thạch Chí Khang, học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Thành Nhất).

Đắk Lắk tặng Bằng khen cho Thạch Chí Khang , học sinh dũng cảm cứu bạn trong thảm án - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho em Thạch Chí Khang

Lý do, em Khang đã có thành tích đột xuất dũng cảm cứu người trong vụ trọng án sát hại 3 người trong một gia đình, xảy ra vào ngày 13-9 tại phường Thành Nhất.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn) và tiền thưởng thực hiện theo quy định.

Trước đó, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, UBND phường Thành Nhất đã tuyên dương, khen thưởng em Khang vì hành động dũng cảm, nhanh trí cứu bạn.

Đắk Lắk tặng Bằng khen cho Thạch Chí Khang , học sinh dũng cảm cứu bạn trong thảm án - Ảnh 2.

UBND phường Thành Nhất khen thưởng, động viên em Khang

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà vợ là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Thành Nhất) đâm chém loạn xạ vào các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong.

Riêng em Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) cũng bị Thuận đâm chém nhiều phát. Dù bị thương rất nặng nhưng em P. vẫn cố gắng trèo qua bức tường phía sau nhà để qua nhà em Khang cầu cứu.

Giữa đêm khuya, nghe tiếng kêu cứu của bạn, Khang nhanh chóng vùng dậy, mở cửa để bạn kịp thời chạy vào nhà. Khi em P. vừa được bạn dìu vào nhà, Thuận đã lao tới nhưng em Khang đã kịp thời đóng cửa và kiên quyết không mở cửa khi tên sát nhân đe dọa.

Đến khoảng 2 giờ sáng, khi nhìn thấy có công an phía ngoài, em Khang đã mở cửa ra kêu cứu và nhờ công an đưa bạn đi cấp cứu nên em P. sống sót.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Khang rất éo le. Cha mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, 2 chị em (chị sinh năm 2012) ở với bà nội, nhưng bà bị tai biến, đau ốm thường xuyên.

Tin liên quan

CLIP: Tuyên dương học sinh lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

CLIP: Tuyên dương học sinh lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuyên dương cậu học trò lớp 5 dũng cảm cứu sống bạn trong vụ thảm án 3 người tử vong.

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Trong dòng người tiễn đưa 3 nạn nhân vụ thảm án ở Đắk Lắk, có cả những người không quen biết nhưng đã tới tiễn biệt lần cuối

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm viếng các nạn nhân trong vụ thảm án

(NLĐO) - Ngoài việc tổ chức tang lễ chu toàn cho các nạn nhân trong vụ thảm án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giúp đỡ các cháu nhỏ thời gian tới

    Thông báo