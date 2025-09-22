Sáng 22-9, sau buổi lễ chào cờ đầu tuần, UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, trao giấy khen, thư khen cho em Thạch Chí Khang

Em Khang là người đã mở cửa để bạn là Trần Tấn P. (SN 2012) kịp thời chạy trốn vào nhà và em Khang kiên quyết không mở cửa khi đối tượng sát nhân đe dọa trong vụ thảm án khiến 3 người chết ở Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi tuyên dương, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, bày tỏ niềm vui, tự hào về em Thạch Chí Khang - người đã dũng cảm, nhanh trí, kịp thời cứu bạn thoát khỏi cái chết trong vụ việc đau lòng.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, bày tỏ niềm vui, tự hào về em Thạch Chí Khang

Ông Tâm đánh giá hành động của em Khang là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và dũng cảm của thiếu nhi, tuổi trẻ nhà trường. Em xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn noi theo. Việc làm của em Khang không chỉ cứu người mà còn lan tỏa thông điệp cao đẹp: biết yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn.

"Tôi mong cháu Khang tiếp tục phát huy tinh thần ấy; chăm ngoan, học giỏi, trở thành tấm gương sáng cho các bạn noi theo và sau này trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình, quê hương, đất nước" – ông Tâm nhấn mạnh.

Công đoàn cơ sở chi nhánh Đắk Lắk của Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ em Thạch Chí Khang 10 triệu đồng

Thay mặt lãnh đạo phường, ông Tâm tuyên dương em Thạch Chí Khang. Đồng thời, ông Tâm cho biết UBND phường cũng đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho em Khang.

Tại buổi tuyên dương, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cũng gửi thư biểu dương em Thạch Chí Khang.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn động viên, khích lệ em Khang

Trong thư, bà Xuân xúc động và tự hào khi biết tin một học sinh mới chỉ 11 tuổi đã có hành động cao đẹp. Em Thạch Chí Khang đã không ngại hiểm nguy, dũng cảm bảo vệ bạn thoát khỏi sự truy sát của kẻ xấu; kịp thời báo tin để lực lượng chức năng đến cứu bạn trong tình trạng nguy cấp.

Em Thạch Chí Khang, cậu học trò nhỏ dũng cảm, nhanh trí cứu bạn

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đánh giá hành động của em Khang không chỉ cứu sống một con người, mà còn thắp sáng trong lòng mỗi chúng ta niềm tin về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái - những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đó chính là tấm gương sáng ngời để toàn thể học sinh noi theo, là minh chứng sống động rằng: tuổi nhỏ nhưng ý chí và nghĩa cử có thể lớn lao, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn và ấm áp tình người.

Thay mặt ngành GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, bà Xuân biểu dương, khen ngợi em Thạch Chí Khang. Bà Xuân tin tưởng rằng từ tấm gương sáng này, phong trào "Người tốt, việc tốt" sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để mỗi học sinh rèn luyện phẩm chất, nuôi dưỡng hoài bão, không ngừng học tập, tu dưỡng để trở thành công dân có ích cho Tổ quốc.

Ngoài các phần thưởng kèm theo thư khen, giấy khen, tại buổi tuyên dương, các cá nhân, tổ chức, thầy cô giáo trong trường cũng trao tặng em Khang một khoản tiền để động viên em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà vợ là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Thành Nhất) đâm chém loạn xạ vào các thành viên trong gia đình chị H. Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Riêng em Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) cũng bị Thuận đâm chém nhiều phát. Dù bị thương rất nặng nhưng em P. vẫn cố gắng trèo qua bức tường phía sau nhà để qua nhà em Khang cầu cứu. Giữa đêm khuya, nghe tiếng kêu cứu của bạn, Khang nhanh chóng vùng dậy, mở cửa để bạn kịp thời chạy vào nhà. Khi em P. vừa được bạn dìu vào nhà, Thuận đã lao tới nhưng em Khang đã kịp thời đóng cửa và kiên quyết không mở cửa khi tên sát nhân đe dọa. Đến khoảng 2 giờ sáng, khi nhìn thấy có công an phía ngoài, em Khang đã mở cửa ra kêu cứu và nhờ công an đưa bạn đi cấp cứu nên em P. sống sót. Được biết, hoàn cảnh gia đình em Khang rất éo le. Cha mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, 2 chị em (chị sinh năm 2012) ở với bà nội, nhưng bà bị tai biến, đau ốm thường xuyên.