HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Tuyên dương học sinh lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức tuyên dương cậu học trò lớp 5 dũng cảm cứu sống bạn trong vụ thảm án 3 người tử vong.

Sáng 22-9, sau buổi lễ chào cờ đầu tuần, UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho em Thạch Chí Khang (học sinh lớp 5) vì có tinh thần dũng cảm cứu bạn.

Tuyên dương cậu học trò lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án Đắk Lắk - Ảnh 1.

Ông Lưu Tiến Quang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, trao giấy khen, thư khen cho em Thạch Chí Khang

Em Khang là người đã mở cửa để bạn là Trần Tấn P. (SN 2012) kịp thời chạy trốn vào nhà và em Khang kiên quyết không mở cửa khi đối tượng sát nhân đe dọa trong vụ thảm án khiến 3 người chết ở Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi tuyên dương, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, bày tỏ niềm vui, tự hào về em Thạch Chí Khang - người đã dũng cảm, nhanh trí, kịp thời cứu bạn thoát khỏi cái chết trong vụ việc đau lòng.

Tuyên dương cậu học trò lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án Đắk Lắk - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, bày tỏ niềm vui, tự hào về em Thạch Chí Khang

Ông Tâm đánh giá hành động của em Khang là minh chứng sống động cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm và dũng cảm của thiếu nhi, tuổi trẻ nhà trường. Em xứng đáng là tấm gương sáng để các bạn noi theo. Việc làm của em Khang không chỉ cứu người mà còn lan tỏa thông điệp cao đẹp: biết yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn, hoạn nạn.

"Tôi mong cháu Khang tiếp tục phát huy tinh thần ấy; chăm ngoan, học giỏi, trở thành tấm gương sáng cho các bạn noi theo và sau này trở thành công dân tốt, có ích cho gia đình, quê hương, đất nước" – ông Tâm nhấn mạnh.

Tuyên dương cậu học trò lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án Đắk Lắk - Ảnh 3.

Công đoàn cơ sở chi nhánh Đắk Lắk của Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ em Thạch Chí Khang 10 triệu đồng

Thay mặt lãnh đạo phường, ông Tâm tuyên dương em Thạch Chí Khang. Đồng thời, ông Tâm cho biết UBND phường cũng đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho em Khang.

Tại buổi tuyên dương, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, cũng gửi thư biểu dương em Thạch Chí Khang.

Tuyên dương cậu học trò lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án Đắk Lắk - Ảnh 4.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn động viên, khích lệ em Khang

Trong thư, bà Xuân xúc động và tự hào khi biết tin một học sinh mới chỉ 11 tuổi đã có hành động cao đẹp. Em Thạch Chí Khang đã không ngại hiểm nguy, dũng cảm bảo vệ bạn thoát khỏi sự truy sát của kẻ xấu; kịp thời báo tin để lực lượng chức năng đến cứu bạn trong tình trạng nguy cấp.

Tuyên dương cậu học trò lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án Đắk Lắk - Ảnh 5.

Em Thạch Chí Khang, cậu học trò nhỏ dũng cảm, nhanh trí cứu bạn

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đánh giá hành động của em Khang không chỉ cứu sống một con người, mà còn thắp sáng trong lòng mỗi chúng ta niềm tin về lòng dũng cảm, sự tử tế và tinh thần tương thân, tương ái - những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Đó chính là tấm gương sáng ngời để toàn thể học sinh noi theo, là minh chứng sống động rằng: tuổi nhỏ nhưng ý chí và nghĩa cử có thể lớn lao, góp phần làm cho xã hội thêm nhân văn và ấm áp tình người.

Thay mặt ngành GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, bà Xuân biểu dương, khen ngợi em Thạch Chí Khang. Bà Xuân tin tưởng rằng từ tấm gương sáng này, phong trào "Người tốt, việc tốt" sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực để mỗi học sinh rèn luyện phẩm chất, nuôi dưỡng hoài bão, không ngừng học tập, tu dưỡng để trở thành công dân có ích cho Tổ quốc.

Ngoài các phần thưởng kèm theo thư khen, giấy khen, tại buổi tuyên dương, các cá nhân, tổ chức, thầy cô giáo trong trường cũng trao tặng em Khang một khoản tiền để động viên em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13-9, Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà vợ là chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Thành Nhất) đâm chém loạn xạ vào các thành viên trong gia đình chị H.

Vụ thảm án khiến chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong.

Riêng em Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) cũng bị Thuận đâm chém nhiều phát. Dù bị thương rất nặng nhưng em P. vẫn cố gắng trèo qua bức tường phía sau nhà để qua nhà em Khang cầu cứu.

Giữa đêm khuya, nghe tiếng kêu cứu của bạn, Khang nhanh chóng vùng dậy, mở cửa để bạn kịp thời chạy vào nhà. Khi em P. vừa được bạn dìu vào nhà, Thuận đã lao tới nhưng em Khang đã kịp thời đóng cửa và kiên quyết không mở cửa khi tên sát nhân đe dọa.

Đến khoảng 2 giờ sáng, khi nhìn thấy có công an phía ngoài, em Khang đã mở cửa ra kêu cứu và nhờ công an đưa bạn đi cấp cứu nên em P. sống sót.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Khang rất éo le. Cha mẹ bỏ đi từ khi em còn nhỏ, 2 chị em (chị sinh năm 2012) ở với bà nội, nhưng bà bị tai biến, đau ốm thường xuyên.

CLIP: Tổ chức tuyên dương cậu học trò lớp 5 dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Tin liên quan

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Trong dòng người tiễn đưa 3 nạn nhân vụ thảm án ở Đắk Lắk, có cả những người không quen biết nhưng đã tới tiễn biệt lần cuối

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương cháu trai dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án

(NLĐO) - Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương sự mưu trí, dũng cảm của cháu trai cứu bạn trong vụ thảm án và đề nghị hỗ trợ để cháu có điều kiện học tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thăm viếng các nạn nhân trong vụ thảm án

(NLĐO) - Ngoài việc tổ chức tang lễ chu toàn cho các nạn nhân trong vụ thảm án, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu giúp đỡ các cháu nhỏ thời gian tới

tuyên dương thảm án ở Đắk Lắk khen thưởng đột xuất dũng cảm cứu bạn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo