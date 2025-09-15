HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Trong dòng người tiễn đưa 3 nạn nhân vụ thảm án ở Đắk Lắk, có cả những người không quen biết những đã tới tiễn biệt lần cuối

Chiều 15-9, hàng trăm người dân đã đến gia đình chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ phường Thành Nhất) để tiễn đưa chị H, bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk- Ảnh 1.

Người thân chuẩn bị đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng

Trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Thành Nhất), hàng trăm người dân khắp nơi tìm về, cùng với gia đình và chính quyền địa phương tiễn đưa 3 nạn nhân xấu số.

Không khí tang thương bao trùm cả con hẻm vốn yên bình. Những tiếng khóc nhói lòng của người thân xen lẫn những giọt nước mắt thương cảm của bà con, láng giềng.

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk- Ảnh 2.

Dòng người tiễn đưa 3 nạn nhân trong vụ thảm án về nơi an nghỉ cuối cùng

Khi 3 chiếc xe tang chầm chậm lăn bánh, cả con hẻm nhỏ chìm trong bi thương. Dòng người đông đúc lặng lẽ theo sau các xe tang để tiễn biệt các nạn nhân lần cuối.

Chị Trần Thị Xuân (ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết chị và gia đình nạn nhân không có thân thích gì. Những ngày qua, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chị Xuân bàng hoàng trước sự ra tay tàn độc của hung thủ.

Chị Xuân cũng cảm thấy lo lắng cho 2 người con của chị H. khi các cháu còn nhỏ, cả một chặng đường dài phía trước cần phải có người chăm sóc.

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk- Ảnh 3.

Trong dòng người tiễn đưa các nạn nhân vụ thảm án có cả những người không quen biết

"Tôi xuống đây từ lúc 13 giờ để vào thắp nén nhang và tiễn đưa 3 nạn nhân một đoạn đường" – chị Xuân nói.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ ngày 13-9, sau khi sử dụng ma túy đá, Thuận đã mang theo hung khí đến nhà vợ là chị H.

Tại đây, Thuận lao vào đâm chém loạn xạ các thành viên trong gia đình chị H, khiến 3 người tử vong, cháu Trần Tấn P. (con trai riêng chị H.) bị thương nặng.

Sau khi gây ra vụ thảm án, Thuận đã cướp 1 chiếc xe máy làm phương tiện bỏ trốn.

Sau khoảng 7 giờ gây án, Thuận đã bị cơ quan công an bắt giữ.

