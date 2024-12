Đắk Nông: Nhiều vụ việc phải bồi thường oan sai cho người dân

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản báo cáo Bộ Tư pháp về công tác bồi thường nhà nước năm 2024. Theo đó, trên địa bàn có 4 vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và trong hoạt động tố tụng hình sự.

Xin cấp trên ứng tiền bồi thường!

Năm 2018, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông khởi tố vợ chồng ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn Thị Thưởng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông Võ bị khởi tố, bắt tạm giam 215 ngày, cấm đi khỏi nơi cư trú 390 ngày, còn vợ bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú 605 ngày. Sau đó, TAND huyện Tuy Đức tuyên phạt ông Võ 2 năm tù, bà Thưởng 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, gây oan sai cho 2 vợ chồng.

Sau hơn 4 năm được công khai xin lỗi, vợ chồng ông Võ vẫn chưa nhận được tiền bồi thường

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, năm 2021, TAND huyện Tuy Đức nhận được đơn sửa đổi yêu cầu bồi thường thiệt hại của ông Võ, bà Thưởng với tổng số tiền hơn 53 tỉ đồng. Sau khi thương lượng không thành, ông Võ, bà Thưởng khởi kiện lên TAND tỉnh Đắk Nông.

Ngày 18-11, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử buộc TAND huyện Tuy Đức phải bồi thường cho ông Võ, bà Thưởng tổng số tiền hơn 303 triệu đồng. Hiện tại, bản án đang trong thời gian để các bên đương sự thực hiện quyền kháng cáo.

Vợ chồng ông Võ yêu cầu bồi thường nhiều tỉ đồng vì vườn cây bị hư hỏng trong thời gian oan sai

Tương tự, năm 2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 vợ chồng ông Lê Trường, bà Tôn Nữ Kim Loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mãi đến tháng 4-2024, cơ quan này mới đình chỉ điều tra. Vợ chồng ông Trường mang thân phận bị can oan sai suốt 8 năm, trong đó có 4 tháng bị tạm giam.

Cơ quan tiến hành tố tụng tổ chức xin lỗi vợ chồng ông Trường

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, vợ chồng ông Trường yêu cầu bồi thường gần 6 tỉ đồng. Tháng 7-2024, VKSND huyện Đắk Glong đề nghị VKSND tỉnh Đắk Nông tạm ứng kinh phí bồi thường 50 triệu đồng. Sau đó, VKSND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản đề nghị Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND Tối cao tạm ứng kinh phí nhưng chưa được tạm ứng. Hiện các cơ quan đang phối hợp xác minh các thiệt hại trong hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Ngoài 2 vụ việc trên, UBND tỉnh Đắk Nông cũng vừa yêu cầu phục hồi danh dự cho ông Đỗ Văn Hùng (ngụ TP HCM). Năm 2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt tạm giam ông Hùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Đỗ Văn Hùng (trái) sau khi được tòa tuyên trả tự do

Tháng 9-2014, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt ông Hùng 14 năm tù. Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 năm 2018, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên ông Hùng không phạm tội, trả tự do cho bị cáo.

Ông Hùng bị tạm giam và thi hành án oan 4 năm 6 tháng, chưa kể thời gian mang thân phận bị can. Hiện ông Hùng đang chờ các cơ quan tiến hành tố tụng phục hồi danh dự rồi mới làm đơn yêu cầu bồi thường nên không có trong báo cáo.

Phải bồi thường nhiều vụ án quản lý hành chính

Tháng 8-2023, TAND tỉnh Đắk Nông tuyên buộc UBND TP Gia Nghĩa bồi thường cho ông Phan Xuân Tuấn và bà Võ Thị Lê (ngụ TP Gia Nghĩa) hơn 160 triệu đồng. Lý do, không giao thông báo nộp tiền sử dụng đất dẫn đến gây thiệt hại cho vợ chồng ông Tuấn.

Tháng 7-2024, UBND TP Gia Nghĩa đã chuyển hơn 160 triệu đồng vào tài khoản của Cục THADS tỉnh Đắk Nông và cơ quan này đã chuyển bồi thường cho ông Tuấn.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, UBND TP Gia Nghĩa ban hành quyết định thành lập hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đúng quy định về cấp kinh phí bồi thường, chi trả tiền bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại. Mới đây, UBND TP Gia Nghĩa đã lập hồ sơ đề nghị Sở Tài chính cấp kinh phí bồi thường.

Tương tự, tháng 6-2024, TAND huyện Đắk R'lấp tuyên buộc UBND huyện Đắk R'lấp phải bồi thường cho ông Hà Xuân Trí và bà Bùi Thị Kim Tuyến hơn 3,4 tỉ đồng trong vụ kiện về quản lý hành chính.

Tuy nhiên, ngày 18-10, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại. Hiện tại, vụ việc đang thực hiện theo trình tự thủ tục tố tụng dân sự.