Đảm bảo nguồn điện cho chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” với 1.700 học sinh tham dự

Ngày 19-4, Điện lực Duy Xuyên – Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” năm 2026 do Báo Người Lao Động tổ chức tại Trường THPT Sào Nam.

Theo đó, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, thu hút hơn 1.700 học sinh, giáo viên, phụ huynh cùng các đơn vị tham gia, với nhu cầu sử dụng điện lớn cho hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các khu vực tư vấn.

Trước yêu cầu này, Điện lực Duy Xuyên đã cử lực lượng kỹ thuật kiểm tra toàn diện hệ thống cấp điện, bao gồm trạm biến áp, đường dây trung – hạ áp, tủ điện phân phối, aptomat tổng và các điểm đấu nối phục vụ sân khấu.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với ban tổ chức rà soát phụ tải, đánh giá khả năng mang tải của lưới điện hiện hữu để xây dựng phương án cấp điện tối ưu. Công tác kiểm tra đặc biệt chú trọng đến các hạng mục ngoài trời như hệ thống âm thanh, giàn đèn, đảm bảo an toàn điện, tiếp địa và khả năng chịu tải.

Đáng chú ý, Điện lực Duy Xuyên đã bố trí lực lượng trực vận hành, máy phát điện dự phòng và vật tư tại chỗ trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Trước điều kiện thời tiết nắng nóng, phụ tải tăng cao, đơn vị tăng cường theo dõi thông số vận hành, kiểm tra các điểm tiếp xúc, đo tải các xuất tuyến liên quan nhằm hạn chế tối đa nguy cơ sự cố.

Ông Hoàng Đình Vương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Sào Nam, cho biết việc đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của chương trình, giúp các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp diễn ra thông suốt.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn điện cho chương trình không chỉ đáp ứng yêu cầu vận hành mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của ngành điện trong việc phục vụ các sự kiện giáo dục quan trọng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tiếp cận thông tin tuyển sinh trước kỳ thi sắp tới.