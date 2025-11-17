EVNCPC chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

EVNCPC chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên

Hoàng Thạch Dũng

(NLĐO)- EVNCPC đã chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện.

Trong sáng 17-11, tại địa bàn khu vực miền Trung, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi ngập nặng. Hàng ngàn hộ dân bị nước chia cắt cô lập.

Clip công nhân ngành điện lội nước làm nhiệm vụ tại TP Huế

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến sáng cùng ngày, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện.

Tại tỉnh Gia Lai, hiện còn 2.363 khách hàng và 32 trạm biến áp chưa thể khôi phục cấp điện do ngập nước. 

Tại Quảng Trị, mưa lũ khiến 2.768 khách hàng và 45 trạm phân phối bị mất điện. 

Khu vực TP Huế chịu ảnh hưởng nặng nề với 11.989 khách hàng và 65 trạm phân phối bị sa thải do ngập lụt.

Clip nước đang dâng cao ở Khu công nghiệp Du Long (Khánh Hoà)

Tại Đà Nẵng, các sự cố do mưa lũ nhiều khu vực làm 12.305 khách hàng mất điện, cùng 323 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng. 

Khu vực Đắk Lắk có 1.504 khách hàng và 18 trạm phân phối bị mất điện do ngập nước.

Riêng tại Khánh Hòa, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã phải ngắt điện toàn trạm Khu công nghiệp Du Long, ảnh hưởng đến 5 doanh nghiệp.

Các khu vực còn lại hiện chưa phải cắt điện do ngập lụt. Tuy vậy, ngành điện miền Trung vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và sẽ chủ động ngắt điện khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn, nhằm bảo vệ người dân và thiết bị.

EVNCPC chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên - Ảnh 1.

Nước đang lên nhanh tại Huế

EVNCPC chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên - Ảnh 2.

Nước đang lên nhanh tại Huế

EVNCPC chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên - Ảnh 3.

Nước đang dâng cao Khu công nghiệp Du Long

Tin liên quan

Cán bộ EVNCPC nỗ lực xuyên đêm khắc phục sự cố điện do bão số 13 Kalmaegi

Cán bộ EVNCPC nỗ lực xuyên đêm khắc phục sự cố điện do bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO)- Đã cấp điện trở lại cho gần 1,4 triệu khách hàng miền Trung – Tây Nguyên sau bão số 13 Kalmaegi

EVNCPC họp khẩn chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo an toàn điện cho người dân

(NLĐO) - Tổng Công ty Điện lực miền Trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện vật tư, khôi phục điện nhanh nhất cho người dân và các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

EVNCPC ứng trực 24/24, nỗ lực khôi phục điện tại miền Trung sau mưa lũ

(NLĐO)- Hiện toàn EVNCPC có 306.729 khách hàng đang mất điện, chiếm 17,6% tổng số khách hàng của 3 Công ty Điện lực Huế, Đà Nẵng và Quảng Trị.

mưa lớn kéo dài công ty điện lực khu công nghiệp trạm biến áp đảm bảo an toàn thiết bị điện mất an toàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo