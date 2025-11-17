EVNCPC chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng do mưa lớn, ngập lụt tại miền Trung – Tây Nguyên

Trong sáng 17-11, tại địa bàn khu vực miền Trung, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi ngập nặng. Hàng ngàn hộ dân bị nước chia cắt cô lập.

Clip công nhân ngành điện lội nước làm nhiệm vụ tại TP Huế

Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, đến sáng cùng ngày, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã chủ động cắt điện gần 31.000 khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và thiết bị điện.

Tại tỉnh Gia Lai, hiện còn 2.363 khách hàng và 32 trạm biến áp chưa thể khôi phục cấp điện do ngập nước.

Tại Quảng Trị, mưa lũ khiến 2.768 khách hàng và 45 trạm phân phối bị mất điện.

Khu vực TP Huế chịu ảnh hưởng nặng nề với 11.989 khách hàng và 65 trạm phân phối bị sa thải do ngập lụt.

Clip nước đang dâng cao ở Khu công nghiệp Du Long (Khánh Hoà)

Tại Đà Nẵng, các sự cố do mưa lũ nhiều khu vực làm 12.305 khách hàng mất điện, cùng 323 trạm biến áp phân phối bị ảnh hưởng.

Khu vực Đắk Lắk có 1.504 khách hàng và 18 trạm phân phối bị mất điện do ngập nước.

Riêng tại Khánh Hòa, Công ty Điện lực Khánh Hòa đã phải ngắt điện toàn trạm Khu công nghiệp Du Long, ảnh hưởng đến 5 doanh nghiệp.

Các khu vực còn lại hiện chưa phải cắt điện do ngập lụt. Tuy vậy, ngành điện miền Trung vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và sẽ chủ động ngắt điện khi xuất hiện nguy cơ mất an toàn, nhằm bảo vệ người dân và thiết bị.

Nước đang lên nhanh tại Huế

Nước đang lên nhanh tại Huế