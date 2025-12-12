HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bác bỏ thông tin lan truyền "cá sấu nặng khoảng 200-500 kg xuất hiện trên sông ở TP Cần Thơ"

Ca Linh

(NLĐO) – Thông tin cá sấu nặng từ 200-500 kg xuất hiện trên sông ở TP Cần Thơ gây hoang mang đối với người dân nên cơ quan vào cuộc xác minh.

Ngày 12-12, thông tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an TP Cần Thơ cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin xuất hiện cá sấu trên kênh xáng Nàng Mau ở xã Phú Hữu là sai sự thật.

Trước đó, vào ngày 10-12, tài khoản Facebook có tên N.T.Q đã đăng tải dòng trạng thái: "Cá sấu khoảng 200-300 kg xuất hiện tại kênh xáng Nàng Mau".

Tin giả cá sấu "khủng" xuất hiện gây hoang mang thật ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Một tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật

Tiếp sau đó, một tài khoản khác mang tên N.H.T cũng đăng tải nội dung tương tự nhưng cân nặng con cá sấu được... tăng lên 300-500 kg. Bài đăng thu hút hàng ngàn lượt thích và chia sẻ. Thông tin này gây hoang mang trong người dân sinh sống ven tuyến kênh và khu vực lân cận.

Sau đó, Chi cục Phát triển nông thôn và Kiểm lâm thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị phối hợp cùng Công an xã Phú Hữu vào cuộc xác minh và khẳng định thông tin này là bịa đặt.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tài khoản Facebook N.T.Q đã thừa nhận nội dung đăng tải là sai sự thật.

Người này khai lấy hình ảnh cá sấu từ một nguồn không rõ ràng trên mạng, sau đó đăng tải kèm nội dung giật gân nhằm "câu like" thu hút sự chú ý. Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ tài khoản gỡ bài, đăng cải chính và đang xem xét xử lý hành vi vi phạm.

cá sấu bịa đặt Cần Thơ
