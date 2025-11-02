Vụ đâm dao kinh hoàng xảy ra vào khoảng 19 giờ 39 phút tối 1-11 (giờ địa phương) ở hạt Cambridgeshire, trên một chuyến tàu hỏa của hãng London North Eastern Railway (LNER).

Truyền thông Anh cho biết vụ đâm dao khiến ít nhất 12 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 12 người bị thương được đưa đi cấp cứu trong vụ đâm dao ở Anh. Ảnh: TikTok

Hơn 30 cảnh sát đang có mặt tại hiện trường. Ảnh: TikTok

Lực lượng cảnh sát đường sắt Anh cho hay một nhóm hành khách đã bị tấn công bất ngờ khi tàu đang hướng tới ga Huntingdon.

Hơn 30 cảnh sát vũ trang đã có mặt tại hiện trường không lâu sau khi nhận được tin báo về vụ việc.

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt xe cứu thương, xe cảnh sát và nhân viên cứu hộ tràn ngập khu vực nhà ga Huntingdon.

Đâm dao như “phim kinh dị” trên tàu hỏa Anh, nhiều người giẫm đạp nhau bỏ chạy (Clip: Thanh Long)

"Chúng tôi đang xử lý một vụ việc nghiêm trọng, trong đó nhiều người bị đâm dao. Hai người đã bị bắt giữ tại hiện trường"- thông báo của cảnh sát trên mạng X.

Nhân chứng tại hiện trường mô tả khung cảnh nơi xảy ra vụ đâm dao "như trong phim kinh dị".

"Trên tàu hỗn loạn, ai cũng hoảng loạn cố chạy thoát khiến một số người bị giẫm đạp. Máu vương vãi khắp nơi, cảnh tượng thật khủng khiếp, vô cùng bạo lực" - một người kể lại.

Một hành khách cho biết người đàn ông cầm "con dao lớn" đã bị cảnh sát dùng súng điện khống chế.

Nhân chứng này nói rằng tất cả hành khách "đều bị sốc, ám ảnh" và vẫn bị mắc kẹt tại ga Huntingdon.

Nhân chứng khác có tên Gavin kể với Sky News rằng khoảng 12 người đã được đưa đi bệnh viện. "Lúc đầu, chỉ 4-6 người bị đâm nhưng rồi những kẻ tấn công quay lại và đâm bất cứ ai chúng gặp"- nhân chứng nói.

Cảnh sát hiện chưa xác nhận số người bị thương chính xác, song báo The Guardian dẫn nguồn từ lực lượng y tế vùng Đông nước Anh cho biết "nhiều bệnh nhân" đã được đưa tới bệnh viện.

Cơ quan cấp cứu vùng Đông nước Anh triển khai "phản ứng quy mô lớn" gồm nhiều xe cứu thương, chỉ huy chiến thuật và đội phản ứng khẩn cấp.

Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi vụ việc là "kinh hoàng" và "lo ngại sâu sắc". Ông bày tỏ chia sẻ với các nạn nhân và cảm ơn lực lượng cứu hộ đã phản ứng nhanh chóng.

"Mọi người trong khu vực cần tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát" – Thủ tướng Anh viết trên X.

Hạ nghị sĩ Ben Obese-Jecty cho biết ông "chưa từng thấy một phản ứng khẩn cấp nào quy mô như vậy" với hàng trăm nhân viên cảnh sát, cứu hỏa và y tế tại hiện trường.

Cảnh sát vũ trang được nhìn thấy tại sân ga Huntingdon. Ảnh: News.com

Hành khách vẫn mắc kẹt tại ga Huntingdon. Ảnh: TikTok

Hãng vận hành tàu LNER xác nhận đã tạm dừng toàn bộ tuyến đường sắt qua ga Huntingdon trong lúc lực lượng chức năng xử lý vụ việc, đồng thời cảnh báo hành khách không nên di chuyển trong đêm 1-11 do "sự cố nghiêm trọng" gây gián đoạn trên diện rộng.

Tuyến này phục vụ những điểm dừng chính bao gồm London, Peterborough, Cambridge, York và Edinburgh.

Cảnh sát Anh hiện chưa công bố động cơ vụ tấn công cũng như danh tính hai nghi phạm.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra trong bối cảnh nước Anh tiếp tục đối mặt với làn sóng tội phạm dùng dao ngày càng gia tăng.