Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 26-12: Khu đồi tối quan trọng gần biên giới Thái Lan - Campuchia

Lạc Chi

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan tuyên bố tái kiểm soát Đồi 225 tại Surin, khẳng định việc tháo dỡ tượng Vishnu gần biên giới Campuchia xuất phát từ yêu cầu an ninh.

Ngày 25-12, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan cho biết lực lượng nước này đã giành lại quyền kiểm soát Đồi 225, một cao điểm nằm tại huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin, khu vực giáp biên giới Campuchia. 

Theo phía Thái Lan, đây là vị trí quân sự có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất trong việc kiểm soát tình hình dọc biên giới.

Quân khu 2 cho biết Đồi 225 giữ vai trò then chốt trong việc ngăn chặn hoạt động xâm nhập và giám sát di chuyển tại khu vực xung quanh. Địa hình cao giúp lực lượng Thái Lan quan sát rộng và hạn chế khả năng đối phương tiếp viện hoặc yểm trợ hỏa lực vào khu vực giao tranh chính.

Thái Lan tuyên bố tái kiểm soát Đồi 225 - Ảnh 1.

Clip ghi lại cảnh tháo dỡ tượng thần Vishnu bằng máy xúc đã được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội Thái Lan trong tuần này. Ảnh: Mạng xã hội.

Theo thông báo được công bố, đây là một trong những vị trí mà quân đội Thái Lan tái kiểm soát và giữ vững sau các cuộc đụng độ căng thẳng gây ra thiệt hại về người, bao gồm binh nhì Wayu Khwansuea, thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 31, thiệt mạng ngày 9-12.

Cùng ngày 25-12, chính phủ Thái Lan lên tiếng bảo vệ quyết định của quân đội liên quan đến việc tháo dỡ tượng thần Vishnu tại khu vực mà họ cho là gần biên giới với Campuchia, sau khi hình ảnh phá dỡ bằng máy xúc lan truyền trên mạng xã hội Thái Lan.

Theo tuyên bố từ Bangkok, việc tháo dỡ tượng được thực hiện vì lý do an ninh và quản lý khu vực, không nhằm xúc phạm tôn giáo hay tín ngưỡng. Chính phủ Thái Lan cho biết công trình này không phải là địa điểm tôn giáo được đăng ký hay công nhận chính thức.

"Việc tháo dỡ liên quan đến vấn đề an ninh và công tác quản lý địa bàn, không nhằm xúc phạm bất kỳ tôn giáo hay tín ngưỡng nào" - thông cáo của chính phủ Thái Lan nêu rõ.

Bangkok cũng cho rằng công trình này chỉ mang tính trang trí và việc tháo dỡ nhằm khẳng định quyền kiểm soát hiệu quả đối với khu vực đang tranh chấp, đồng thời bày tỏ "lấy làm tiếc" trước những hiểu lầm phát sinh từ hình ảnh được lan truyền.

Phía Campuchia đã phản ứng gay gắt, cho biết bức tượng được xây dựng năm 2014 trên lãnh thổ Campuchia, cách biên giới khoảng 100 đến 400 mét. 

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 24-12 tuyên bố hành động này "gây tổn thương tình cảm của các tín đồ trên toàn thế giới" và kêu gọi các bên kiềm chế, quay lại đối thoại.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 25-12 cho rằng không thể so sánh thiệt hại về biểu tượng với tổn thất về con người trong xung đột. "Một bức tượng bị phá hủy không thể so sánh với sinh mạng hay thương tật của các binh sĩ" - ông nói.

Theo số liệu chính thức, các cuộc giao tranh tái bùng phát trong tháng 12 đã khiến 23 người thiệt mạng tại Thái Lan, chủ yếu là binh sĩ, và 21 dân thường thiệt mạng tại Campuchia. Mỗi bên đều cáo buộc bên kia khơi mào các hành động bạo lực.

Tin liên quan

Campuchia cáo buộc Thái Lan huy động chiến đấu cơ "Đại bàng vàng"

Campuchia cáo buộc Thái Lan huy động chiến đấu cơ "Đại bàng vàng"

(NLĐO) - Thái Lan và Campuchia bắt đầu đàm phán ngừng bắn vào chiều 24-12 tại tỉnh Chanthaburi - Thái Lan.

Thái Lan - Campuchia bắt đầu đàm phán về xung đột biên giới

Cuộc họp này dự kiến kéo dài đến ngày 26-12 dưới sự quan sát của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT) tại Campuchia và Thái Lan.

Thái Lan bị dội 40 quả rốc-két, Campuchia hứng hơn trăm quả đạn pháo

(NLĐO) – Đến chiều 25-12, xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia đã bước sang ngày thứ 19, với cáo buộc từ cả hai phía về việc tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Thái Lan - Campuchia xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia
