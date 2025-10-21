HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dân bất an vì voi rừng liên tục về phá nương rẫy

Cao Nguyên

(NLĐO) – Đàn voi rừng liên tục phá hoại cây trồng, cộng với việc 1 người tử vong chưa rõ nguyên nhân gần khu vực có dấu chân voi khiến người dân lo lắng

Ngày 21-10, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm tìm phương án hạn chế xung đột giữa voi với người.

Xung đột giữa voi và người tại Đắk Wil gây lo lắng cho dân địa phương - Ảnh 1.

Voi rừng về nương rẫy tìm thức ăn và phá hoại cây trồng

Theo ông Tám, UBND xã Đắk Wil đã phát đi thông báo, khuyến cáo người dân không vào rừng thời điểm này để tránh nguy hiểm. Đồng thời, phải chú ý quan sát khi đi làm rẫy để tránh bị voi tấn công.

Những ngày gần đây, voi rừng thường xuyên xuất hiện phá hoại cây trồng trên nương rẫy, gây bất an và lo lắng cho người dân xã Đắk Wil. Đặc biệt, ngày 18-10, 1 người dân đi hái măng được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân, gần nơi có nhiều dấu chân voi khiến người dân thêm hoang mang.

Xung đột giữa voi và người tại Đắk Wil gây lo lắng cho dân địa phương - Ảnh 2.

Dấu chân voi xuất hiện dày đặc trên nương rẫy

Ông Trần Văn Hiệp, ngụ thôn Đồi Mây (xã Đắk Wil), cho biết rẫy của gia đình ông cách nơi phát hiện người tử vong khoảng 200m. Những ngày qua, đàn voi rừng liên tục kéo đến rẫy ông phá hoại cây trồng và chòi gỗ. Trên rẫy, có nhiều dấu chân voi đường kính 30 đến 40cm. Theo ông Hiệp, có ít nhất 3 con voi rừng thường xuyên ra phá hoại cây trồng tại thôn Đồi Mây.

"Voi thường ra phá hoại vào ban đêm, nhưng cũng có khi xuất hiện sớm hơn. Do đó, người dân làm rẫy ở khu vực giáp rừng thường tới khoảng 15 giờ là phải về" – ông Hiệp lo lắng.

Xung đột giữa voi và người tại Đắk Wil gây lo lắng cho dân địa phương - Ảnh 3.

Người dân bất an với voi rừng

Còn theo ông Bùi Minh Kiển, voi rừng đã phá hoại ngô, chuối trên rẫy của gia đình. Trong đó, ngày 20-10, voi rừng đã ra tìm thức ăn lúc khoảng 16 giờ, khiến người dân bất an và mong chính quyền sớm có giải pháp.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ngày 16-10, ông M.V.T. (66 tuổi, ngụ xã Đắk Wil) vào rừng hái măng nhưng không trở về.

Đến ngày 17-10, gia đình báo cơ quan chức năng việc ông T. mất tích. Công an xã Đắk Wil cùng nhiều người vào rừng tìm kiếm.

Sau hơn 1 ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông T. đã tử vong ở khu vực bìa rừng, trên người có một số vết bầm. Gần khu vực nạn nhân tử vong có một số dấu chân voi.

