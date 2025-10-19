Người đàn ông chết ở bìa rừng, cạnh dấu chân nghi là voi

Ngày 19-10, cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc ông M.V.T. (66 tuổi, ngụ xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) tử vong ở bìa rừng tiểu khu 854.



Cơ quan chức năng vào khu vực phát hiện ông T. tử vong.

Thông tin ban đầu, ngày 16-10, ông T. vào rừng hái măng ở tiểu khu 854 nhưng không trở về. Đến ngày 17-10, gia đình báo cơ quan chức năng việc ông T. mất tích. Công an xã Đắk Wil cùng nhiều người vào rừng tìm kiếm.

Sau hơn 1 ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông T. đã tử vong ở khu vực bìa rừng, trên người có một số vết bầm. Gần khu vực nạn nhân tử vong có một số dấu vết, được cho là dấu chân voi.

Theo chính quyền địa phương, thời gian gần đây trên địa bàn ghi nhận tình trạng voi xuất hiện gần khu dân cư.