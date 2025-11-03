HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Dân Đà Nẵng đập cửa, gọi nhau đưa ô tô đi tránh lụt lúc rạng sáng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Giữa cơn mưa xối xả rạng sáng, người dân vùng trũng Đà Nẵng phải đập cửa tri hô nhau đưa ô tô chạy lên điểm cao để tránh ngập.

Cơn mưa xối xả rạng sáng 3-11 khiến nước lụt dâng cao, nhiều xã phía Nam lẫn trung tâm Đà Nẵng ngập trở lại.

Tại tháp báo lũ thôn Kiệu Châu (xã Duy Xuyên) ghi nhận mức ngập 1,57 m; tháp báo lũ thôn Đông Bình (xã Nam Phước) ghi nhận mức ngập 1,24 m... và xu hướng ngập đang tăng.

Dân Đà Nẵng đưa ô tô tránh lụt giữa cơn mưa lớn rạng sáng - Ảnh 1.

Người dân vùng trũng Đà Nẵng đưa xe lên cầu Câu Lâu mới (xã Nam Phước) để tránh nước lụt

Dân Đà Nẵng đưa ô tô tránh lụt giữa cơn mưa lớn rạng sáng - Ảnh 2.

Khung cảnh ghi nhận lúc 5 giờ sáng nay

Dân Đà Nẵng đưa ô tô tránh lụt giữa cơn mưa lớn rạng sáng - Ảnh 3.

Xe ô tô tránh lũ đậu la liệt bên Quốc lộ 1A

Anh Vĩnh Nhân (trú xã Nam Phước) cho hay khoảng 4 giờ sáng nay, anh đang ngủ thì được hàng xóm đập cửa rầm rầm gọi dậy. Người dân hốt hoảng báo nhau mang ô tô đến nơi cao ráo tránh nước lụt.

Mở cửa nhà, anh thấy nước lụt đã tứ bề. Dọc tuyến đường tránh Vĩnh Điện trên Quốc lộ 1A, đoạn phía Nam cầu Câu Lâu mới (xã Nam Phước) có hàng trăm ô tô con đậu đỗ.

Dưới cơn mưa tầm tã che khuất tầm nhìn, người dân tất bật giúp nhau ghép xe vào sát lề đường. Anh Lâm (xã Nam Phước) cho hay từ 4 giờ 30 sáng, khi thấy nước dâng trở lại, anh vội vã đưa xe đến sát cầu Câu Lâu mới - cách nhà khoảng 7 km để tránh ngập.

Tại đầu tuyến đường tránh (phường Điện Bàn) cũng ghi nhận hình ảnh tương tự với hàng trăm ô tô, xe máy xếp thành dãy sát lề đường.

Dân Đà Nẵng đưa ô tô tránh lụt giữa cơn mưa lớn rạng sáng - Ảnh 4.

Tại trung tâm hành chính xã Hòa Vang, người dân đưa phương tiện đến tránh trú

Người dân địa phương cho hay đợt lụt vừa qua, nhiều người đã đưa xe đến các điểm cao ráo tại trung tâm phường Điện Bàn để tránh ngập. Thế nhưng, mực nước quá lớn khiến hàng trăm ô tô bị ngập đến nay chưa sửa chữa được. Do đó, khi đợt này thấy nước dâng trở lại, họ đưa xe lên các đoạn cao hơn của đường tránh Vĩnh Điện tránh trú.

Trong khi đó, tại xã Hòa Vang, Hòa Tiến (TP Đà Nẵng), nước lụt dâng mấp mé cửa nhà khiến nhiều người hoang mang, đưa ô tô đến khu vực trung tâm hành chính xã để tránh nước. Trước dự báo mưa lớn kéo dài, ai cũng lo lắng, căng thẳng. "Nước dâng lên lần thứ 4, cả nhà ai cũng kiệt sức sau khi dọn lụt" - anh Vinh Hoàng (trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng chia sẻ).

Dân Đà Nẵng đưa ô tô tránh lụt giữa cơn mưa lớn rạng sáng - Ảnh 5.

Mưa lớn cũng gây gập úng cục bộ ở trung tâm Đà Nẵng

Dân Đà Nẵng đưa ô tô tránh lụt giữa cơn mưa lớn rạng sáng - Ảnh 6.

Một phương tiện bị chết máy giữa đường tại phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng)

Dân Đà Nẵng đưa ô tô tránh lụt giữa cơn mưa lớn rạng sáng - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng cùng người dân ứng cứu nhiều phương tiện chết máy giữa nước lụt

Mưa lớn sáng sớm nay cũng khiến nhiều tuyến phố trung tâm Đà Nẵng bị ngập sâu. Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, từ 2 giờ đến 5 giờ ngày 3-11, tại Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thăng Bình (145,6 mm), Hội An: (90,2 mm), Nông Sơn (78,6 mm)...

Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh và dao động ở mức dưới báo động 3 đến trên báo động 3. Trong 24 giờ tới, cảnh báo xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông và đồng ruộng, ngập lụt cục bộ các làng mạc và khu dân cư, ngập úng tại các khu đô thị.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1-2.

Tin liên quan

Quân khu 5 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng rốn lũ Quế Phước, TP Đà Nẵng

Quân khu 5 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng rốn lũ Quế Phước, TP Đà Nẵng

(NLĐO)- Quân khu 5 đã kịp thời có mặt, mang theo những phần quà ấm áp tình quân - dân để chia sẻ, động viên bà con vượt qua cơn hoạn nạn.

Chủ tịch Đà Nẵng ký chi 210 tỉ hỗ trợ khẩn cho 72 xã phường khắc phục mưa lũ

(NLĐO) – TP Đà Nẵng hỗ trợ khẩn cấp 210 tỉ cho 72 xã phường để khắc phục hậu quả do trận mưa lũ lịch sử cuối tháng 10-2025.

CLIP: Mưa lớn, xuất hiện hố sụp ở khu chung cư tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Sáng 3-11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 2-11 đến rạng sáng 3-11, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng bị ngập sâu

Xe ô tô mưa lớn kéo dài mưa lũ miền Trung dân Đà Nẵng
