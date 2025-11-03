Quân khu 5 hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân vùng rốn lũ Quế Phước, TP Đà Nẵng

Được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thay mặt Đảng uỷ, Chỉ huy Lữ đoàn 574, Thượng tá Hoàng Nam Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn, đã trao tặng 2 tấn gạo, 1,5 tấn lương khô, 200 lít nước mắm, 200 lít dầu ăn, 100 kg muối, 30 kg mì chính, 50 cái bánh chưng, 100 lốc nước ngọt và 150 túi quà gồm mì tôm, bánh, sữa... cho các hộ dân bị cô lập, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách và người già neo đơn ở xã Quế Phước, TP Đà Nẵng.

Trong màu áo xanh thân quen, những người lính 574 thăm hỏi, trao tặng từng phần quà cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Đây không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn là món quà tinh thần lớn lao, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người dân vùng lũ vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.