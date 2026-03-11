HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Dàn dựng cảnh đưa tiền tại trụ sở công an để lừa đảo tiền tỉ

Tin-ảnh: CA LINH

(NLĐO) - Ba người dựng lên màn kịch "chạy án", thậm chí dàn dựng cảnh đưa tiền tại trụ sở công an để tạo lòng tin với nạn nhân, qua đó lừa đảo hàng tỉ đồng.

Ngày 11-3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Đáp (SN 1970), Bùi Đức Nam (SN 1978) mỗi bị cáo 8 năm tù, Quách Trường Phát (SN 1977) 3 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 6-2-2025, Công ty TNHH Một thành viên Phúc Gia do Đào Văn Hào làm đại diện pháp luật bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ hàng hóa. Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố Hào cùng đồng phạm về hành vi trốn thuế.

Dàn dựng Lừa đảo chạy án tại trụ sở công an Cần Thơ năm 2025 - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà

Trong quá trình điều tra, dữ liệu trích xuất từ điện thoại của Hào cho thấy sau khi công ty bị kiểm tra, người này đã tìm cách nhờ quen biết để "lo xử nhẹ". Hào liên hệ với Đáp, nhờ giúp đỡ và cung cấp thông tin liên quan đến công ty.

Đáp liên hệ với Nam để cùng dàn dựng việc "chạy án". Nam từng công tác trong lực lượng công an nhưng đã xuất ngũ từ năm 2008. Theo kế hoạch, Nam hướng dẫn Hào làm đơn cứu xét và yêu cầu chuẩn bị 20.000 USD để "lo việc".

Chiều 18-4-2025, Nam, Đáp và Hào đến trụ sở Công an TP Cần Thơ. Tại bàn tiếp dân, Hào đưa đơn cùng 20.000 USD cho Nam. Sau khi nhận tiền, Nam rời đi một lúc rồi quay lại cùng mọi người ra về.

Khi ra khỏi Công an TP Cần Thơ, Đáp gọi điện thoại yêu cầu Hào đem tiền đến quán cà phê để cảm ơn việc lo lót trên. Tại đây, Đáp nhận của Hào 300 triệu đồng. Sau đó, Đáp đưa lại cho Nam 200 triệu đồng, giữ lại 100 triệu đồng. Một tuần sau, Hào tiếp tục đưa thêm 30.000 USD theo yêu cầu của Đáp.

Kết quả điều tra xác định Nam và Đáp không hề quen biết lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, việc hẹn giao tiền tại trụ sở chỉ nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt. Ngoài ra, trước Tết Nguyên đán năm 2025, Hào còn nhờ Phát "lo xử nhẹ" và bị chiếm đoạt thêm 380 triệu đồng.

Cáo trạng quy kết Đáp phải chịu trách nhiệm tổng số tiền là 50.000 USD và 300 triệu đồng, Nam chịu trách nhiệm tương đương 1,1 tỉ đồng, Phát chịu trách nhiệm 380 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, cả 3 đã khắc phục toàn bộ số tiền cho bị hại.

Tin liên quan

Chi nửa tỉ đồng "chạy án", nhóm du khách Hàn Quốc vào tù

Chi nửa tỉ đồng "chạy án", nhóm du khách Hàn Quốc vào tù

(NLĐO) - Để giúp đồng hương thoát tội sử dụng ma túy, Lee Donghoun cùng bạn gái "chạy án" nhưng bất thành.

Người phụ nữ chi hơn trăm triệu đồng "chạy án" cho chồng

(NLĐO)- Đưa cho người đàn ông 115 triệu đồng nhờ "chạy án" cho chồng, mãi không thấy chồng được chuyển trại giam, người phụ nữ mới biết mình bị lừa.

"Đưa hối lộ" để chạy án, trùm giang hồ Vi "ngộ" bị tuyên phạt 3 năm tù

(NLĐO)- Đưa hối lộ nhờ chạy án, Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") trùm giang hồ khét tiếng xứ Thanh đã bị tuyên phạt 3 năm tù giam.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản chạy án Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo