Văn hóa - Văn nghệ

Dàn dựng vở cải lương "Bức ngôn đồ Đại Việt"

T.Hiệp

Vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" do soạn giả Hà Văn Cầu, Loan Thảo và Thanh Tòng sáng tác


Ngày 5-9, đạo diễn NSƯT Hoa Hạ cho biết sẽ dàn dựng vở cải lương tuồng cổ kinh điển "Bức ngôn đồ Đại Việt", nhân dịp kỷ niệm 100 năm gia tộc cải lương Minh Tơ ra đời.

Vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" do soạn giả Hà Văn Cầu, Loan Thảo và Thanh Tòng sáng tác, có nội dung ca ngợi "Ngũ hổ tướng" của Trần Hưng Đạo trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, trong đó có danh tướng Nguyễn Địa Lô.

Vai diễn Nguyễn Địa Lô sẽ do NSƯT Võ Minh Lâm thủ diễn. NSND Quế Trân thủ vai Bảo Trâm - vợ tướng Nguyễn Phục, con dâu của Nguyễn Địa Lô. NSƯT Tú Sương diễn vai Nguyễn Phục. Vở còn quy tụ dàn diễn viên gồm: Điền Trung, Minh Trường, Nhã Thy, Lê Thanh Thảo, Kim Ngân, Thanh Sơn, Phạm Vũ Thành, Lâm Minh Nghiêm và Hữu Tài...

Dàn dựng vở cải lương "Bức ngôn đồ Đại Việt"- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ trong ngày khởi tập vở “Bức ngôn đồ Đại Việt” (Ảnh: Sân khấu Cải lương mới Đại Việt)

Dịp này soạn giả Đức Hiền cũng ra mắt kịch bản "Cô gái đất Sen Hồng". Câu chuyện "Cô gái đất Sen Hồng" nói về những người con xa xứ nhưng đều nhớ về quê hương. Họ đi học, đi làm nơi khác nhưng luôn quay về chung tay xây dựng, cống hiến cho quê nhà. Nhờ ý chí đó họ đã góp phần xây dựng Đồng Tháp trù phú, tươi đẹp như ngày hôm nay.

Soạn giả Đức Hiền đã gắn bó với sân khấu cải lương hơn 60 năm, ông đã sáng tác hàng trăm bài ca cổ, mỗi tỉnh, thành phía Nam nơi ông đi qua đều có bài hát như: "Về Bạc Liêu", "Thành phố Cần Thơ hôm nay", "Cô gái Tiền Giang"… 

