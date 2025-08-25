HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Thanh Lựu mang hơi ấm cải lương đến với Khu dưỡng lão Thị Nghè

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) – Đây là tâm nguyện của nghệ sĩ Thanh Lựu khi đem nghệ thuật cải lương đến với nhiều đối tượng khán giả hiếm có dịp đến rạp


Nghệ sĩ Thanh Lựu mang hơi ấm cải lương đến với Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Thanh Lựu

Sáng 29-8, tại Hội trường Khu dưỡng lão Thị Nghè (TP HCM), nghệ sĩ Thanh Lựu cùng nhiều đồng nghiệp, học trò sẽ tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. 

Sự kiện này mong muốn mang những món quà tinh thần giàu ý nghĩa gửi đến các cô chú lão thành, trong đó có nhiều nghệ sĩ sân khấu đã về già, neo đơn, đang được chăm sóc tại Khu dưỡng lão Thị Nghè như: NSƯT Diệu Hiền, NS nhà văn Mạc Can, NS Huỳnh Thanh Trà, NS Lam Sơn, NS Ngọc Đáng…

Thanh Lựu với tâm nguyện đẹp

Một tâm nguyện đẹp từ trái tim người nghệ sĩ Thanh Lựu – anh được xem là người nối nghiệp gia đình, khi trở thành học trò của NSND Phùng Há và được sự dạy dỗ, chỉ bảo của nghệ sĩ Kim Hoàng, Như Mai.

Chia sẻ về ý tưởng tổ chức chương trình, nghệ sĩ Thanh Lựu xúc động cho biết: "Tôi đã nhiều năm gắn bó với sân khấu, và tôi hiểu rằng các cô chú, nhất là những nghệ sĩ đã dành cả tuổi trẻ cho ánh đèn, cho lời ca tiếng hát, vẫn luôn mong được nghe tiếng đàn, tiếng hát, được sống lại không khí rộn ràng của những đêm diễn. Tôi muốn cùng các đồng nghiệp và học trò của mình mang niềm vui ấy đến với họ, như một lời tri ân, một sự sẻ chia".

Nghệ sĩ Thanh Lựu mang hơi ấm cải lương đến với Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 2.

Diễn viên Yến Khoa

Thanh Lựu gắn kết những diễn viên trẻ

Từ tâm nguyện được cống hiến cho công tác cộng đồng, anh đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều diễn viên trẻ, những người từng được anh dìu dắt trong các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ diễn viên tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Điều đáng quý, học trò của anh không chỉ là những người xuất thân từ môi trường nghệ thuật, mà còn có bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo, tiểu thương…và sau này có thêm sự tham gia của các diễn viên xuất thân từ cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ", "Bông lúa vàng". Tất cả đến với sân khấu cải lương bằng niềm say mê và tình yêu chân thành, và họ đã luôn đồng hành cùng thầy mình trong nhiều chương trình ý nghĩa.

Nghệ sĩ Thanh Lựu mang hơi ấm cải lương đến với Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 3.

Diễn viên Tấn Đạt

Thanh Lựu đưa vọng cổ và vở tuồng kinh điển đến Thị Nghè

Khán giả tại Khu dưỡng lão Thị Nghè sẽ được sống lại không gian đậm chất Nam Bộ qua các bài vọng cổ quen thuộc: "Vườn tiêu quê mẹ", "Em bé quê", "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây"… Hứa hẹn tiếng đờn ca vang lên thân thương, gợi nhắc bao kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, một thời kháng chiến gian lao mà hào hùng của các cô chú là cán bộ cách mạng lão thành đang được chăm sóc tại Khu dưỡng lão Thị Nghè.

Nghệ sĩ Thanh Lựu mang hơi ấm cải lương đến với Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 4.

Diễn viên Trung Dũng

Không chỉ dừng lại ở những bài ca lắng đọng, chương trình còn tái hiện hai trích đoạn cải lương nổi tiếng: "Bão táp Nguyên Phong" với sự góp mặt của các nghệ sĩ Tấn Đạt, Thành Trường, Trung Dũng, Quốc Dũng; và "Bên cầu dệt lụa" với sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Lựu (vai vua), Thúy Trang (vai Quỳnh Nga), Yến Khoa (vai công chúa Bích Vân), Tấn Xuyên (vai Trần Minh), Hoài Phương (vai lính).

Nghệ sĩ Thanh Lựu mang hơi ấm cải lương đến với Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 5.

Diễn viên Thúy Trang

Những trích đoạn này được dàn dựng giản dị nhưng đầy tinh thần, mang lại cho khán giả những phút giây lắng đọng và bồi hồi.

Điều làm nên giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình chính là sự gắn kết giữa các thế hệ nghệ sĩ. Những người trẻ say mê sân khấu hôm nay đã có cơ hội biểu diễn trước các bậc tiền bối, những người cả đời cống hiến cho nghệ thuật.

Đó vừa là một cách tri ân, vừa là lời hứa hẹn tiếp nối mạch nguồn cải lương. Nghệ sĩ Thanh Lựu đã nhiều năm đóng góp cho sự nghiệp ươm mầm tài năng trẻ, bằng tâm huyết và tấm lòng yêu nghề. Chính vì thế, chương trình tại Khu dưỡng lão Thị Nghè không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà còn là minh chứng cho trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân văn của người nghệ sĩ cải lương hôm nay.

"Chúng tôi hiểu rằng sân khấu cải lương không chỉ là ánh hào quang trên sàn diễn, mà còn là sự sẻ chia, là cây cầu nối giữa các thế hệ" – Nghệ sĩ Thanh Lựu nói.

Dưới đây là hình ảnh một số diễn viên tham gia chương trình nghệ thuật tại Khu dưỡng lão Thị Nghè:

Nghệ sĩ Thanh Lựu mang hơi ấm cải lương đến với Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Quốc Dũng

Nghệ sĩ Thanh Lựu mang hơi ấm cải lương đến với Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 7.

Nghệ sĩ Tấn Siêng

Nghệ sĩ Thanh Lựu mang hơi ấm cải lương đến với Khu dưỡng lão Thị Nghè - Ảnh 8.

Diễn viên Thành Trường (Quán quân cuộc thi "Bông lúa vàng")

    Thông báo