Đan Mạch lo ngại số phận NATO nếu Mỹ tấn công Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã cảnh báo trên đài truyền hình TV2 hôm 5-1 rằng việc Mỹ tấn công đảo Greenland sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của liên minh quân sự NATO.

"Nếu Mỹ chọn cách tấn công quân sự một quốc gia thành viên NATO khác thì mọi thứ sẽ dừng lại" - bà Frederiksen nhấn mạnh.

Theo hãng tin AP, Thủ tướng Đan Mạch phát biểu như vậy nhằm đáp trả lời kêu gọi mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa hòn đảo chiến lược, giàu khoáng sản ở Bắc Cực này về dưới sự kiểm soát của Mỹ. Greenland hiện là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vừa có tuyên bố mới liên quan ý tưởng sáp nhập Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AP

Lời kêu gọi của ông Donald Trump được đưa ra sau khi Mỹ tấn công Venezuela hồi cuối tuần trước. Sự việc đó đã khiến thế giới ngỡ ngàng, làm gia tăng lo ngại ở Đan Mạch và Greenland.

Bà Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen đã chỉ trích mạnh mẽ những phát ngôn của tổng thống Mỹ về hòn đảo này.

Theo The Guardian, ông Nielsen đã kêu gọi ông Donald Trump từ bỏ "ảo tưởng về việc sáp nhập" Greenland.

Ông Nielsen cũng tìm cách xoa dịu những lo ngại về kịch bản trên, cho rằng không thể so sánh Greenland với Venezuela.

Ông Nielsen và bà Frederiksen nhận được sự ủng hộ từ Liên minh châu Âu (EU) trong cuộc đối đầu với Mỹ. Hôm 5-1, tổ chức này tuyên bố sẽ không ngừng bảo vệ nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là khi liên quan một quốc gia thành viên EU.