“Nói về việc Mỹ kiểm soát Greenland là hoàn toàn vô lý. Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ quốc gia nào trong 3 vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch” - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố hôm 4-1.

“Tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngừng các mối đe dọa chống lại một đồng minh thân thiết trong lịch sử và chống lại một quốc gia, một dân tộc khác”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng tuyên bố hôm 4-1: “Khi tổng thống Mỹ nói rằng ‘chúng ta cần Greenland’ và liên kết chúng tôi với Venezuela cùng sự can thiệp quân sự, điều đó không chỉ sai mà còn thiếu tôn trọng”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic: “Chúng ta cần Greenland, rất cần. Chúng ta cần (Greenland) để phòng thủ”.

Phát biểu được ông đưa ra một ngày sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và cho biết Washington sẽ “điều hành" quốc gia Mỹ Latin này.

Ông Donald Trump lại đe dọa về Greenland, Đan Mạch phản ứng mạnh (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Vào ngày 21-12, Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên tại Greenland. Đan Mạch và Greenland đã chỉ trích sự quan tâm của Washington đối với hòn đảo giàu khoáng sản ở Bắc Cực này.

Tổng thống Donald Trump từng ủng hộ Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, trở thành một phần của Mỹ. Greenland nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, biến nơi đây thành một địa điểm quan trọng cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Greenland cũng được xem là rất hấp dẫn khi Mỹ hy vọng giảm sự phụ thuộc vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Greenland tuyên bố độc lập theo một thỏa thuận năm 2009 nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào trợ cấp của Đan Mạch.

Hình ảnh Greenland phủ cờ Mỹ mà bà Katie Miller đăng trên mạng xã hội X. Ảnh: TRT World

Trong khi đó, hôm 4-1, Đan Mạch kịch liệt phản đối sau khi vợ của cố vấn có ảnh hưởng nhất của Tổng thống Donald Trump đăng tải hình ảnh Greenland được tô màu cờ Mỹ, kèm theo thông điệp: “SỚM THÔI”.

Bà Katie Miller, vợ của Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, đã chia sẻ hình ảnh chỉnh sửa về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trên mạng xã hội X vào tối 3-1, vài giờ sau khi Washington tiến hành một cuộc đột kích quân sự quy mô lớn ở Venezuela.

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moeller Soerensen sau đó phản hồi rằng Đan Mạch muốn “sự tôn trọng đầy đủ đối với toàn vẹn lãnh thổ” của vương quốc.