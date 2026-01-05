HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Donald Trump lại đe dọa về Greenland, Đan Mạch phản ứng mạnh

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời đe dọa kiểm soát Greenland trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic.

“Nói về việc Mỹ kiểm soát Greenland là hoàn toàn vô lý. Mỹ không có quyền sáp nhập bất kỳ quốc gia nào trong 3 vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch” - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố hôm 4-1.

“Tôi mạnh mẽ kêu gọi Mỹ ngừng các mối đe dọa chống lại một đồng minh thân thiết trong lịch sử và chống lại một quốc gia, một dân tộc khác”.

Ông Donald Trump lại đe dọa về Greenland, Đan Mạch phản ứng mạnh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cũng tuyên bố hôm 4-1: “Khi tổng thống Mỹ nói rằng ‘chúng ta cần Greenland’ và liên kết chúng tôi với Venezuela cùng sự can thiệp quân sự, điều đó không chỉ sai mà còn thiếu tôn trọng”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic: “Chúng ta cần Greenland, rất cần. Chúng ta cần (Greenland) để phòng thủ”.

Phát biểu được ông đưa ra một ngày sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và cho biết Washington sẽ “điều hành" quốc gia Mỹ Latin này.

Ông Donald Trump lại đe dọa về Greenland, Đan Mạch phản ứng mạnh (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Vào ngày 21-12, Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Thống đốc Louisiana Jeff Landry làm đặc phái viên tại Greenland. Đan Mạch và Greenland đã chỉ trích sự quan tâm của Washington đối với hòn đảo giàu khoáng sản ở Bắc Cực này.

Tổng thống Donald Trump từng ủng hộ Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, trở thành một phần của Mỹ. Greenland nằm giữa châu Âu và Bắc Mỹ, biến nơi đây thành một địa điểm quan trọng cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú của Greenland cũng được xem là rất hấp dẫn khi Mỹ hy vọng giảm sự phụ thuộc vào hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Greenland tuyên bố độc lập theo một thỏa thuận năm 2009 nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào trợ cấp của Đan Mạch.

Ông Donald Trump lại đe dọa về Greenland, Đan Mạch phản ứng mạnh - Ảnh 2.

Hình ảnh Greenland phủ cờ Mỹ mà bà Katie Miller đăng trên mạng xã hội X. Ảnh: TRT World

Trong khi đó, hôm 4-1, Đan Mạch kịch liệt phản đối sau khi vợ của cố vấn có ảnh hưởng nhất của Tổng thống Donald Trump đăng tải hình ảnh Greenland được tô màu cờ Mỹ, kèm theo thông điệp: “SỚM THÔI”.

Bà Katie Miller, vợ của Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, đã chia sẻ hình ảnh chỉnh sửa về vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trên mạng xã hội X vào tối 3-1, vài giờ sau khi Washington tiến hành một cuộc đột kích quân sự quy mô lớn ở Venezuela.

Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moeller Soerensen sau đó phản hồi rằng Đan Mạch muốn “sự tôn trọng đầy đủ đối với toàn vẹn lãnh thổ” của vương quốc.

Tin liên quan

Khi Mỹ dòm ngó Greenland

Khi Mỹ dòm ngó Greenland

Toan tính và hành động của ông Donald Trump chứng tỏ ông nhận thức đầy đủ được rằng việc "đem đảo Greenland về cho nước Mỹ" không thể khả thi về pháp lý quốc tế

Cộng đồng quốc tế tiếp tục phản ứng mạnh

Chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân tiếp tục vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng quốc tế.

Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới các "ông lớn" dầu khí, liên quan tình hình Venezuela

(NLĐO) - Tờ Politico hôm 3-1 đưa tin Nhà Trắng đang phát đi thông điệp cứng rắn tới những tập đoàn dầu khí Mỹ có mối liên hệ với Venezuela.

