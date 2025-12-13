Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Sẵn sàng xung trận

Sáng nay, 13-12, sẽ diễn ra Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 với sự góp mặt của gần 90 cặp vận động viên (VĐV) được phân chia khá đồng đều ở 6 nội dung tranh tài, bên cạnh bảng đấu dành cho nghệ sĩ - người nổi tiếng, giải đấu hứa hẹn sẽ có những trận đấu hấp dẫn, căng thẳng và không kém phần quyết liệt.

Hội ngộ với pickleball

Ngoài các tay vợt không chuyên nhưng trình độ rất đáng gờm, còn có sự hiện diện của 12 đôi VĐV là các tay vợt thuộc giới văn hóa, giải trí, như ca sĩ - diễn viên Minh Hằng, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh, diễn viên Bá Cường, ca sĩ Tuimi, ca sĩ Tronie, nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Akira Phan…. Họ góp phần tạo nên sắc màu tươi trẻ cho giải đấu, tạo được sự quan tâm nơi người hâm mộ pickleball TP HCM.

Diễn viên Lợi Trần tham dự tranh tài trong vai trò đại sứ của giải. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Diễn viên Lợi Trần chia sẻ: "Tham dự giải là cơ hội để chúng tôi giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ pickleball. Việc cầm vợt ra sân giúp tôi giải phóng năng lượng tiêu cực, lấy lại cảm giác vui khỏe và kết nối với bạn bè mỗi ngày".

CLB Pickleball Cung Văn hóa Lao động TP HCM, địa điểm đăng cai giải, đã hoàn tất công tác chuẩn bị sân bãi và cơ sở vật chất phục vụ các cuộc tranh tài. Ban Tổ chức quyết định tổ chức thi đấu đồng loạt trên cả 6 sân để bảo đảm tiến độ và lịch trình tranh tài toàn giải.

Về công tác bảo đảm chuyên môn, tổng trọng tài Đỗ Xuân Hưng cho biết: "Lực lượng trọng tài được phân công làm việc tại giải đều được tập huấn đầy đủ, thời gian qua được theo học các lớp tập huấn nghiệp vụ do Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM cũng như của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức. Họ sẽ áp dụng các điều luật mới nhất của Liên đoàn Pickleball châu Á năm 2025 để bảo đảm sự chính xác và tính công bằng với mọi VĐV".

Hấp dẫn các cuộc tranh tài

Theo điều lệ Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025, các trận đấu vòng loại đến tứ kết sẽ diễn ra 1 hiệp, mỗi hiệp 11 điểm và đổi sân từ điểm 6, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 10-10 với điểm cuối là 15; các trận đấu bán kết và chung kết diễn ra 1 hiệp, mỗi hiệp 15 điểm và đổi sân từ điểm 8, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 14-14 với điểm cuối là 21.

Công tác chuẩn bị được ban tổ chức ráo riết hoàn thiện vào chiều 12-12. Ảnh: DUY PHÚ

Các đôi vợt sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tại các bảng theo nội dung và lứa tuổi, tùy số lượng từng nội dung để chọn các đôi có thành tích tốt nhất đi tiếp vào tứ kết hoặc vào thẳng bán kết. Từ đây, các đôi sẽ đấu loại trực tiếp cho đến tận trận chung kết của từng nội dung.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức giải - cho biết: "Pickleball là loại hình thể thao đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Báo Người Lao Động tổ chức giải lần thứ 2 trong năm 2025 với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo VĐV, sự hưởng ứng của nhiều đơn vị doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các đơn vị đồng hành. Chúng tôi hy vọng giải sẽ tạo được hiệu ứng tích cực, góp phần tác động đến ý thức rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần của người dân bên cạnh việc quan tâm nhiều hơn đến cộng đồng xã hội".

Bộ huy chương của Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương”. Ảnh: ĐÔNG LINH

Ở tất cả nội dung thi đấu, Ban Tổ chức sẽ trao phần thưởng cho giải nhất là cúp, 6 triệu đồng, 2 đôi giày pickleball Zocker và một phần quà từ thương hiệu Ligpro; giải nhì gồm huy chương, 4 triệu đồng, 2 hộp 3 bóng và 2 phần quà từ thương hiệu Ligpro; đồng giải ba nhận huy chương, 2 triệu đồng và 2 nón Zocker.

Riêng bảng đấu dành cho nghệ sĩ và diễn viên, những cặp đứng nhất, nhì và đồng hạng ba cùng nam, nữ VĐV ấn tượng nhất sẽ nhận quà tặng từ Ban Tổ chức và đơn vị tài trợ Icon Basic.

Trong chương trình, Ban Tổ chức sẽ tổ chức vận động các nhà hảo tâm và cộng đồng VĐV tham gia công tác thiện nguyện cùng Báo Người Lao Động, đóng góp vào chương trình "Vòng tay yêu thương" của báo. Mục đích của chương trình này là chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí và hỗ trợ người dân vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp tới.

Bộ cúp và huy chương trang trọng, tinh tế

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 sẽ diễn ra trọn ngày 13-12 tại cụm sân pickleball Cung Văn hóa Lao động TP HCM (số 55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành) với tổng giải thưởng gần 100 triệu đồng cùng quà tặng.

Huy chương giải "Vòng tay yêu thương" sẽ được trao cho các tay vợt lọt vào đến bán kết 6 nội dung tranh tài, bao gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ của 2 lứa tuổi 18-44 và từ 45 tuổi trở lên. Hạng mục thi đấu thứ 7 được bổ sung theo đề xuất của nghệ sĩ và người nổi tiếng, được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và người ái mộ.

Bộ cúp vô địch dành cho những đôi chiến thắng

Huy chương được chế tạo từ kim loại nguyên khối, một mặt chạm khắc hình ảnh vợt, bóng, lưới cùng dòng chữ pickleball khỏe khoắn, tượng trưng cho lợi ích mà bộ môn thể thao này mang đến cho người luyện tập. Mặt trước huy chương thể hiện tên giải đấu cùng với nội dung tranh tài của các VĐV. Dây đeo huy chương nhiều sắc màu, phản ánh tính quốc tế và sự bùng nổ của loại hình thể thao đang rất được ưa chuộng tại TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bộ cúp vô địch dành cho những đôi chiến thắng ở 7 nội dung tranh tài chắc chắn sẽ là vật phẩm ý nghĩa nhất, mục tiêu đua tranh của tất cả các VĐV. Hình ảnh cách điệu một VĐV được đặt trên bục gỗ, vươn cao hình ảnh nửa trái bóng pickleball bằng pha lê, phía trên là cây vợt kèm dòng chữ "Báo Người Lao Động".

Cầu thủ bóng đá MẠC HỒNG QUÂN: Tôi tham dự giải vì muốn có được trải nghiệm cơ hội đấu với các tay vợt thực thụ. Điều quan trọng nhất là giải đấu do Báo Người Lao Động tổ chức hoàn toàn mang ý nghĩa thiện nguyện, giúp đỡ nhiều mảnh đời còn khó khăn. Đây chính là cơ hội để tôi được đóng góp một phần nhỏ cho hoạt động nhân văn vì cộng đồng này. VĐV BẾ THỊ KIM THANH: Tôi tham gia nhiều giải pickleball phong trào vì lý do vui khỏe là chính. Hầu hết các giải đều ít nhiều tham gia công tác xã hội, thiện nguyện nhưng giải của Báo Người Lao Động có mục đích rõ ràng, lại là sự kiện của một cơ quan truyền thông có uy tín. Vì thế, tôi tin tưởng giải sẽ đủ vui, đủ ý nghĩa để những người tham gia có một kỷ niệm đẹp. Ca sĩ TRONIE: Tronie cảm thấy rất hào hứng khi tham gia giải đấu pickleball do Báo Người Lao Động tổ chức. Đây là một cơ hội tốt để Tronie thể hiện bản thân và thi đấu cùng với anh chị nghệ sĩ xuất sắc. Dù có một chút hồi hộp nhưng Tronie tin rằng mình sẽ giữ vững tinh thần thi đấu và thể hiện tốt nhất trên sân. Tronie đã chuẩn bị kỹ lưỡng và rất mong đến ngày thi đấu và sẽ cống hiến hết mình. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên Tronie được đứng chung với ca sĩ Huỳnh Tú ở trên sân pickleball để tham dự một giải đấu quy mô như thế này. Niềm vui và tinh thần thể thao là điều mà cả hai luôn hướng đến để lan tỏa điều tích cực gửi đến mọi người cùng luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe. Diễn viên BÁ CƯỜNG: Cường rất vinh dự khi lần thứ 2 liên tiếp được giải mời tham gia. Cường rất háo hức với giải đấu lần này khi rất nhiều anh em nghệ sĩ thân quen tham dự, đây là dịp để mọi người trau dồi kỹ năng chơi pickleball cũng như có những giây phút thật sảng khoái trong từng trận đấu. Bận rộn với lịch trình, Cường không có nhiều thời gian cho thể chất. Nhưng từ khi biết đến pickleball, Cường thấy môn thể thao này có sức hút cực kỳ đặc biệt bởi những lợi ích mà người chơi có được. Khi nhận lời tham dự giải lần này, Cường cũng dành nhiều thời gian để tập luyện. Những đồng nghiệp tham gia cùng là những tay vợt cừ khôi, nên chắc chắn nội dung nghệ sĩ - người nổi tiếng ở giải đấu này sẽ rất thú vị với Cường. Đ.Linh - T.Trang ghi

Cảm ơn đơn vị đồng hành: - Công ty TNHH Terraco Việt Nam - Công ty Cổ phần Thương mại Khải Hoàn - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Công ty TNHH Truyền thông Mỹ thuật Quảng cáo Hoàng Gia - Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long - Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity - Công ty Cổ phần Thể thao Thương hiệu Zocker - Thương hiệu thời trang Icon Basic - Công ty Cổ phần DP và TBYT Quang Thịnh - Thương hiệu Ligpro - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.



