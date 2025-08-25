Dược sĩ Tiến cũng đi hát thì…

Dược Sĩ Tiến: bí mật ẩn sau sự nổi tiếng “vượt sức tưởng tượng” trong showbiz!

Dược sĩ Tiến là nhân vật nổi tiếng của showbiz

Nhiều người đặt câu hỏi "Vì sao Dược sĩ Tiến nổi tiếng trong giới showbiz?". Dù ông có là nhà sản xuất của khá nhiều chương trình từ truyền hình thực tế, làm phim đến sân khấu ca nhạc... thì sự nổi tiếng của cái tên Dược sĩ Tiến vẫn vượt qua sức tưởng tượng của nhiều người.

Dược sĩ Tiến đang có nhiều hứng thú với việc hát ca. Ông đã tổ chức hai đêm diễn ở TP HCM và Hà Nội.

"Chất" hơn nữa là anh bán vé chứ không hề "free" (vào cửa tự do) như nhiều ca sĩ đích thực vẫn áp dụng. Dược sĩ Tiến nói, ai muốn nghe Tiến hát thì phải mua vé. Đơn giản thế thôi.

Là người có tiềm lực tài chính, Dược sĩ Tiến cực kỳ phù hợp với thế giới giải trí. Và anh luôn làm điều đó một cách nghiêm túc trong việc đầu tư các sản phẩm nghệ thuật của mình.

Ngay cả những buổi diễn cá nhân, Dược sĩ Tiến cũng cho thấy sự đầu tư chuyên nghiệp và cần thiết từ điểm diễn, âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc đến dàn ca sĩ khách mời. Sự xuất hiện của những giọng ca uy tín trên sân khấu của Dược sĩ Tiến đủ để bảo chứng cho chất lượng đêm nhạc.

Dược sĩ Tiến “phá cách” nhạc quốc dân: 1.001 lý do khiến cư dân mạng không thích

Đoạn clip cư dân mạng tổng hợp cách hát phá cách của Dược sĩ Tiến

Quả thật, mọi thứ rất trơn tru, chỉ trừ giọng ca của ông. Công tâm nhận định, giọng hát của Dược sĩ Tiến không dở. Thậm chí, còn hơn khối ca sĩ chuyên nghiệp khi dám hát live trên sân khấu cùng ban nhạc mà chẳng lo lắng gì.

Nhưng điều khiến cư dân mạng "chán ghét" giọng hát Dược sĩ Tiến vì anh lại cố phá cách những ca khúc bất hủ từ quốc tế như "Merry Christmas" huyền thoại đến trong nước như "Lệ đá" (ca khúc đã trở thành ca khúc quốc dân với nhiều thế hệ khán giả).

Tất nhiên, ở thế giới nghệ thuật đầy sáng tạo này, phá cách là điều cần thiết. Bởi nó cũng là một mặt của sự sáng tạo. Nhưng ở đây, khán giả mong đợi sự phá cách của tài năng chứ không thể làm rối những giá trị đã định hình. Tiếc là Dược sĩ Tiến ở vế thứ hai.

Thà Dược sĩ Tiến cứ hát bình thường, cùng với tư duy làm gì làm cho tới của mình, có khi anh đã trở thành ca sĩ thật với lượng người hâm mộ thật. Tiếc là các ca sĩ thật tham gia biểu diễn với Dược sĩ Tiến không phổ cập cho anh ấy biết những quy luật không thể phá vỡ trong nghệ thuật. Có thể sáng tạo, trừ những giá trị là bất biến.

Ban đầu, Dược sĩ Tiến chỉ đến với ca hát vì sân khấu của anh tổ chức (TRẺ Concert) vắng mặt ca sĩ biểu diễn. Để chữa cháy, Dược sĩ Tiến lên sân khấu hát cùng ca sĩ Mỹ Linh. Những màn biểu diễn của Dược sĩ Tiến nhận nhiều lời khen.