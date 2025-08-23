HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSND Phượng Loan rực rỡ trong bộ sưu tập áo dài "Gấm hoa khoe sắc"

Thanh Hiệp (ảnh NSCC)

(NLĐO) – NSND Phượng Loan luôn xuất hiện rạng ngời dù ở vai trò gì trên sân khấu, nhờ những bộ trang phục áo dài của Tuấn Hải


NSND Phượng Loan rực rỡ trong bộ sưu tập áo dài "Gấm hoa khoe sắc"- Ảnh 1.

NSND Phượng Loan

Trong những ngày cả nước hân hoan hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, hình ảnh NSND Phượng Loan rạng ngời trong bộ sưu tập áo dài "Gấm hoa khoe sắc" của nhà thiết kế (NTK) Tuấn Hải đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng yêu nghệ thuật.

Phượng Loan yêu thích thời trang Tuấn Hải

Với một người nghệ sĩ sân khấu, trang phục không chỉ là lớp áo khoác ngoài, mà còn là một phần của sự tự tin, là phương tiện truyền tải cảm xúc đến khán giả. Trong suốt nhiều năm qua, NSND Phượng Loan đã gắn bó và luôn đặt niềm tin vào NTK Tuấn Hải – người am hiểu sâu sắc vẻ đẹp truyền thống, tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ và luôn biết cách làm nổi bật thần thái của người mặc.

NSND Phượng Loan rực rỡ trong bộ sưu tập áo dài "Gấm hoa khoe sắc"- Ảnh 2.

NSND Phượng Loan

NSND Phượng Loan rực rỡ trong bộ sưu tập áo dài "Gấm hoa khoe sắc"- Ảnh 3.

NSND Phượng Loan

Bộ sưu tập "Gấm hoa khoe sắc" lần này càng khẳng định mối duyên nghệ thuật ấy. Trên nền chất liệu gấm cao cấp, những họa tiết hoa văn truyền thống được cách điệu một cách hiện đại, mang đến cho nữ nghệ sĩ vẻ trẻ trung, lộng lẫy mà vẫn giữ được sự thướt tha, uyển chuyển – đặc điểm vốn làm nên hồn cốt của tà áo dài Việt.

Phượng Loan thăng hoa cùng nghệ thuật

Chính sự uyển chuyển này giúp Phượng Loan thăng hoa trong từng nhịp ca, từng câu vọng cổ, khi bà thể hiện những tác phẩm tôn vinh lịch sử dân tộc và thành tựu của đất nước.

Trong ánh sáng sân khấu, tà áo dài tung bay như nối nhịp cùng giọng ca ngọt ngào, sâu lắng của bà, khiến những bài ca cổ mà chị thể hiện rạng ngời như trong một bức tranh thị giác đầy thi vị. Sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật ca hát và nghệ thuật thiết kế đã làm nên một Phượng Loan vừa gần gũi vừa kiêu hãnh, như chính tinh thần của ngày Tết Độc lập – trang trọng nhưng cũng chan chứa tình yêu quê hương.

NSND Phượng Loan rực rỡ trong bộ sưu tập áo dài "Gấm hoa khoe sắc"- Ảnh 4.

NSND Phượng Loan

NTK Tuấn Hải chia sẻ: "Khi thiết kế cho NSND Phượng Loan, tôi luôn nghĩ đến vẻ đẹp vừa sang trọng, vừa truyền cảm, để chị không chỉ là người mặc áo dài, mà còn là người thổi hồn vào áo dài trên sân khấu".

Phượng Loan trân quý truyền thống dân tộc

Có thể nói, sự tỏa sáng của NSND Phượng Loan trong "Gấm hoa khoe sắc" khẳng định phong cách riêng của một nghệ sĩ luôn biết trân trọng hình ảnh truyền thống, góp phần lan tỏa tình yêu áo dài, biểu tượng văn hóa Việt trong đời sống đương đại.

Đó cũng là cách chị tri ân khán giả, tri ân lịch sử dân tộc, bằng cả giọng ca và hình ảnh rực rỡ trong mùa lễ trọng đại của đất nước. Áo dài và nghệ thuật sân khấu, khi cùng hòa quyện, đã trở thành một nhịp cầu kết nối quá khứ – hiện tại, truyền thống – sáng tạo. Và trong hình ảnh NSND Phượng Loan thướt tha, kiêu hãnh trong tà áo gấm, người xem không chỉ thấy một nghệ sĩ đang biểu diễn, mà còn thấy cả tâm hồn Việt Nam đang tỏa sáng, kiêu hãnh bước vào mùa thu lịch sử.

NSND Phượng Loan rực rỡ trong bộ sưu tập áo dài "Gấm hoa khoe sắc"- Ảnh 5.

NSND Phượng Loan


"Tôi cảm ơn những sáng tạo của Nhà thiết kế Tuấn Hải. Anh luôn tạo nên những đường nét gắn với văn hóa Việt, đồng thời mang hơi thở cuộc sống" - NSND Phượng Loan nói.


    Thông báo