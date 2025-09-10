HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Dàn nhạc giao hưởng top 5 thế giới biểu diễn tại "Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025"

Như Ngọc

(NLĐO)- Dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) - Top 5 thế giới cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano sẽ có buổi biểu diễn đặc biệt tại Nhà hát Hồ Gươm

Tháng 10-2025, chương trình hòa nhạc thường niên "Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert" sẽ trở lại cùng công chúng Thủ đô, mang đến không gian âm nhạc đẳng cấp và góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam thanh bình, con người thân thiện tới bạn bè quốc tế.

Dàn nhạc giao hưởng top 5 thế giới biểu diễn tại "Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025"- Ảnh 1.

“Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2025” hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt của Thủ đô trong tháng 10 này

Sự kiện nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Vietnam Airlines và UBND TP Hà Nội. "Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert 2025" còn đặc biệt ý nghĩa khi nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng 71 năm giải phóng Thủ đô 10-10.

"Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025" sẽ diễn ra trong hai đêm 10 và 11-10, tại Nhà hát Hồ Gươm. Được dàn dựng với chương trình khác biệt, mỗi đêm diễn hứa hẹn đem lại cho khán giả những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, những khoảnh khắc tuyệt vời và đầy xúc cảm.

Khán giả yêu nhạc cổ điển sẽ được đắm mình trong những màn trình diễn ấn tượng của Dàn nhạc London Symphony Orchestra (LSO) - Top 5 thế giới cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano. Đặc biệt, việc tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, một trong 10 nhà hát chất lượng hàng đầu thế giới càng khẳng định tầm vóc của sự kiện, hứa hẹn để lại dấu ấn khó quên.

Vé chương trình "Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025" đã bắt đầu mở bán trên website: https://hoguomopera.vn/. Khán giả yêu nhạc cổ điển có thể truy cập trang web tìm hiểu thêm thông tin và sở hữu tấm vé tham dự sự kiện âm nhạc đẳng cấp này.

Chia sẻ về chương trình, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, nhấn mạnh: "Là Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines kỳ vọng Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert sẽ không chỉ là một sự kiện âm nhạc đẳng cấp, mà còn trở thành cầu nối văn hóa đặc biệt, đưa công chúng Thủ đô và du khách quốc tế đến gần hơn với nghệ thuật cổ điển thế giới. Qua đó, chúng tôi mong muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hội nhập - một đất nước không ngừng vươn mình ra thế giới qua những giá trị văn hóa sâu sắc. Vietnam Airlines cũng rất tự hào khi góp phần nhỏ bé vào không khí hào hùng, sôi động trong những ngày đại lễ của đất nước và Thủ đô Hà Nội."

Dàn nhạc giao hưởng top 5 thế giới biểu diễn tại "Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025"- Ảnh 2.

Dàn nhạc giao hưởng London Symphony Orchestra và nhạc trưởng Sir Antonio Pappano hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thăng hoa tại Nhà hát Hồng Gươm. Ảnh: Mark Allan

Được tổ chức lần đầu vào năm 2017, "Vietnam Airlines Classic – Hanoi Concert" đã nhanh chóng trở thành một sự kiện văn hóa nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế, thu hút sự quan tâm của những người yêu nhạc cổ điển và góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội ra thế giới.

Trong các mùa trước, chương trình đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ từ Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra) giai đoạn 2017–2019, đến Dàn nhạc Quốc gia Nga (Russian National Orchestra) và các nghệ sĩ ballet đến từ Nhà hát Bolshoi trong năm 2024. Những buổi hòa nhạc này đã thu hút hàng ngàn khán giả, trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của giới yêu nhạc cổ điển trong nước và quốc tế.

Tin liên quan

Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc Lithium trên máy bay

Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc Lithium trên máy bay

(NLĐO)- Theo quy định mới, việc sử dụng pin sạc dự phòng Lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines Group.

Vietnam Airlines lý giải về lợi nhuận tăng

(NLĐO)- Vietnam Airlines vừa có quyết định điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025.

Vietnam Airlines tăng tốc mở rộng thị trường Hàn Quốc qua chuỗi hợp tác chiến lược đa lĩnh vực

(NLĐO)- Vietnam Airlines vừa ký loạt thỏa thuận chiến lược tại Hàn Quốc, mở rộng hợp tác hàng không - du lịch - logistics

Vietnam Airlines Nhạc giao hưởng dàn nhạc London Symphony Orchestra Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2025 Sir Antonio Pappano Nhà hát hồ Gươm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo