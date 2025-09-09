HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc Lithium trên máy bay

Dương Ngọc

(NLĐO)- Theo quy định mới, việc sử dụng pin sạc dự phòng Lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines Group.

Ngày 9-9, Vietnam Airlines thông báo tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển pin sạc dự phòng Lithium trên các chuyến bay, góp phần phòng ngừa rủi ro và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn hàng không.

Vietnam Airlines cấm sử dụng pin sạc Lithium trên máy bay- Ảnh 1.

Trên máy bay, Vietnam Airlines đã trang bị các dụng cụ chuyên dụng như găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để ứng phó nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin Lithium.

Theo quy định mới, việc sử dụng pin sạc dự phòng Lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco). Hành khách cần khai báo tại quầy thủ tục khi mang pin sạc loại này trong hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc kiểm soát, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Trên máy bay, Vietnam Airlines đã trang bị các dụng cụ chuyên dụng như găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để ứng phó nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin Lithium. Tất cả các thiết bị này được cung ứng bởi nhà sản xuất uy tín hàng đầu thế giới và đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn. Bên cạnh đó, toàn bộ phi hành đoàn đều được huấn luyện kỹ năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả trong mọi tình huống bất thường.

Trước đó, Vietnam Airlines đã phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A08), Bộ Công an, tăng cường công tác soi chiếu tại các cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhằm nâng cao khả năng nhận diện và ngăn chặn nguy cơ ngay từ mặt đất, giảm thiểu rủi ro trong quá trình bay.

Pin Lithium hiện được sử dụng phổ biến trong các thiết bị điện tử cá nhân và bộ sạc dự phòng. Theo tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế, loại pin này tuyệt đối bị cấm để trong hành lý ký gửi do nguy cơ cháy nổ cao khi hư hỏng hoặc quá nhiệt. Thời gian gần đây, nhiều hãng hàng không quốc tế đã ghi nhận sự cố cháy, phát khói trong khoang hành khách liên quan đến pin Lithium làm các chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Không chỉ lĩnh vực hàng không, ngành thiết bị công nghệ cũng liên tục phát đi cảnh báo. Ngày 1-9-2025, một tập đoàn công nghệ lớn đã phải thu hồi toàn cầu một mẫu pin dự phòng 20.000 mAh vì nguy cơ quá nhiệt có thể dẫn đến cháy nổ.

Trước xu hướng siết chặt quản lý trên thế giới, nhiều hãng hàng không lớn như China Airlines, Korean Air, Hong Kong Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates… cũng đã áp dụng lệnh cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng Lithium trên khoang máy bay trong năm nay.

Vietnam Airlines khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, thường xuyên đánh giá rủi ro và cập nhật kịp thời các biện pháp kiểm soát pin Lithium theo khuyến nghị của ICAO, IATA và cơ quan quản lý hàng không trong nước cũng như quốc tế, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và các chuyến bay.

Vietnam Airlines Group chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Vietnam Airlines Group chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

(NLĐO)- Toàn bộ các chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ khai thác tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 19-8.

Vietnam Airlines cần áp dụng chiến lược "thương hiệu kép"

(NLĐO)- Vietnam Airlines cần vươn ra toàn cầu, kết nối các châu lục, với "bàn đạp" là các sân bay Long Thành, Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Gia Bình.

Vị khách đặc biệt thứ 350 triệu của Vietnam Airlines nhận quà "khủng"

(NLĐO)- Sáng 9-7, Vietnam Airlines tổ chức lễ đón hành khách thứ 350 triệu tại sân bay quốc tế Phú Bài (TP Huế), cột mốc quan trọng sau ba thập kỷ hoạt động.

