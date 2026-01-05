Dàn sao tuổi Ngựa bị Gala Nhạc Việt "troll" cực căng

Gala nhạc Việt 2026 mở hàng bằng "Năm nay con Ngựa"

Ngô Kiến Huy

Tối 4-1, chương trình Gala Nhạc Việt chính thức ra mắt MV Lyric ca khúc mang tên "Năm nay con Ngựa". Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phạm Đạt, được thể hiện bởi dàn ca sĩ siêu hot gồm Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt, Tăng Phúc, Tiêu Minh Phụng và BB Trần.

Ca khúc được lựa chọn làm tiết mục mở màn cho chương trình Gala Nhạc Việt Tết 2026. Câu hát chủ đạo "Năm nay con ngựa, nên anh em bớt bựa" xuất hiện ngẫu hứng trong quá trình sáng tác và trở thành điểm nhấn của bài hát.

Thông qua thể loại nhạc điện tử hiện đại pha trộn nhiều phong cách như Reggae, Pop, Dance, Folk và Country, nhạc sĩ muốn gửi gắm năng lượng tích cực, rộn ràng.

Đồng thời, bài hát cũng trực tiếp đề cập đến thực trạng một số bạn trẻ Gen Z hiện nay có lối sống vô tư, lệch lạc nhận thức và đua đòi mà quên đi những áp lực, khó khăn của gia đình.

Thông điệp "Hãy làm điểm tựa cho tương lai không còn như xưa" chính là lời nhắc nhở để các bạn trẻ sống trách nhiệm hơn".

BB Trần

Đạo diễn - Nhà sản xuất Trần Thành Trung, nhà sáng lập Gala Nhạc Việt, cho biết chương trình năm nay mang chủ đề "Năm mới khởi sắc". Ngay từ khi khởi động, dự án đã nhận được nhiều bài hát về chủ đề con Ngựa, trong đó "Năm nay con ngựa" đã thuyết phục được ê-kíp bởi sự phù hợp không khí năm mới.

Anh tiết lộ, ban đầu tiết mục dự định chỉ có khoảng 3 đến 4 người hát, nhưng sau đó ban tổ chức đã quyết định mời thêm các khách mời đặc biệt cũng mang tuổi Ngựa để tạo nên sự bất ngờ lớn cho khán giả. Việc chia sẻ trước bài hát thông qua MV Lyric cũng nằm trong tính toán của ê-kíp nhằm tạo nên hiệu ứng lan tỏa trước ngày ghi hình.

Dàn sao tuổi Ngựa ở Gala nhạc Việt

Gin Tuấn Kiệt

Quá trình thu âm ca khúc diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi với màn "troll" dàn cast từ phía chương trình. Danh sách nghệ sĩ được giữ kín đến phút chót khiến các ca sĩ đều ngỡ ngàng khi chạm mặt nhau tại phòng thu.

Trước đó, dàn nghệ sĩ đã có những màn dự đoán hài hước về khách mời bí mật sẽ là Lê Dương Bảo Lâm, Duy Khánh, hay thậm chí Gin Tuấn Kiệt còn nghi ngờ vợ mình là Puka đang bí mật tham gia tiết mục này. BB Trần cũng chia sẻ bản thân vô cùng bất ngờ vì ban đầu chỉ nghĩ mình là một "ca sĩ bí ẩn" trong tiết mục.

Mỗi nghệ sĩ tham gia đều có những cảm nhận riêng biệt về sức hút của ca khúc. Ngô Kiến Huy đánh giá bài hát dễ viral nhờ ca từ gần gũi, tưng bừng, cực kỳ phù hợp để "quẩy" trong dịp Tết. Dù tự nhận là "cây đa cây đề" với nhiều kỹ năng sân khấu, nhưng nam ca sĩ khẳng định sẽ kìm hãm bớt chiêu trò cá nhân để làm nổi bật tổng thể bài hát cùng các đàn em.

Gin Tuấn Kiệt cho biết đây là kiểu hát anh chưa từng thử nên đã dùng 100% công lực để thu âm. Tiêu Minh Phụng tiết lộ sự khác biệt nằm ở chất liệu rap mang hơi thở nghệ thuật dân tộc được làm mới.

Tăng Phúc

Về sự kết hợp này, Gin Tuấn Kiệt nhận xét mỗi người mang một màu sắc khác nhau: từ sự tinh nghịch của Ngô Kiến Huy, vẻ "xéo xắt" của Tăng Phúc đến phong cách miền Tây của Tiêu Minh Phụng và hình ảnh "ông bố bỉm sữa" của bản thân. Riêng BB Trần thì đùa thế mạnh của anh là sự "ngựa" và mong muốn được chiếm trọn hào quang trong các khung hình.]

Tiêu Minh Phụng

Thông qua ca khúc, các nghệ sĩ cùng lan tỏa tinh thần "Phi nước đại", mong muốn một năm 2026 bứt phá mạnh mẽ. Gin Tuấn Kiệt cũng hé lộ dự định ra mắt album đầu tay đầy tâm huyết trong năm nay. Trong khi đó, BB Trần hóm hỉnh gợi ý tác giả nên đổi tên bài hát theo từng năm để các nghệ sĩ có cơ hội biểu diễn thường xuyên mà không phải chờ đợi hết một con giáp.