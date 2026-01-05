HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Dàn sao tuổi Ngựa bị Gala Nhạc Việt "troll" cực căng

Thùy Trang

(NLĐO) - Khi dàn sao siêu hot hội ngộ: Tăng Phúc "xéo xắt", bố bỉm sữa Gin Tuấn Kiệt cùng dàn "ngựa chiến" đại náo Gala Nhạc Việt 2026.

Gala nhạc Việt 2026 mở hàng bằng "Năm nay con Ngựa"

Dàn sao tuổi Ngựa bị Gala Nhạc Việt 'troll' cực căng - Ảnh 1.

Ngô Kiến Huy

Tối 4-1, chương trình Gala Nhạc Việt chính thức ra mắt MV Lyric ca khúc mang tên "Năm nay con Ngựa". Đây là một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Phạm Đạt, được thể hiện bởi dàn ca sĩ siêu hot gồm Ngô Kiến Huy, Gin Tuấn Kiệt, Tăng Phúc, Tiêu Minh Phụng và BB Trần.

Ca khúc được lựa chọn làm tiết mục mở màn cho chương trình Gala Nhạc Việt Tết 2026. Câu hát chủ đạo "Năm nay con ngựa, nên anh em bớt bựa" xuất hiện ngẫu hứng trong quá trình sáng tác và trở thành điểm nhấn của bài hát.

Thông qua thể loại nhạc điện tử hiện đại pha trộn nhiều phong cách như Reggae, Pop, Dance, Folk và Country, nhạc sĩ muốn gửi gắm năng lượng tích cực, rộn ràng.

Đồng thời, bài hát cũng trực tiếp đề cập đến thực trạng một số bạn trẻ Gen Z hiện nay có lối sống vô tư, lệch lạc nhận thức và đua đòi mà quên đi những áp lực, khó khăn của gia đình.

Thông điệp "Hãy làm điểm tựa cho tương lai không còn như xưa" chính là lời nhắc nhở để các bạn trẻ sống trách nhiệm hơn".

Dàn sao tuổi Ngựa bị Gala Nhạc Việt 'troll' cực căng - Ảnh 2.

BB Trần

Đạo diễn - Nhà sản xuất Trần Thành Trung, nhà sáng lập Gala Nhạc Việt, cho biết chương trình năm nay mang chủ đề "Năm mới khởi sắc". Ngay từ khi khởi động, dự án đã nhận được nhiều bài hát về chủ đề con Ngựa, trong đó "Năm nay con ngựa" đã thuyết phục được ê-kíp bởi sự phù hợp không khí năm mới.

Anh tiết lộ, ban đầu tiết mục dự định chỉ có khoảng 3 đến 4 người hát, nhưng sau đó ban tổ chức đã quyết định mời thêm các khách mời đặc biệt cũng mang tuổi Ngựa để tạo nên sự bất ngờ lớn cho khán giả. Việc chia sẻ trước bài hát thông qua MV Lyric cũng nằm trong tính toán của ê-kíp nhằm tạo nên hiệu ứng lan tỏa trước ngày ghi hình.

Dàn sao tuổi Ngựa ở Gala nhạc Việt

Dàn sao tuổi Ngựa bị Gala Nhạc Việt 'troll' cực căng - Ảnh 3.

Gin Tuấn Kiệt

Quá trình thu âm ca khúc diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi với màn "troll" dàn cast từ phía chương trình. Danh sách nghệ sĩ được giữ kín đến phút chót khiến các ca sĩ đều ngỡ ngàng khi chạm mặt nhau tại phòng thu.

Trước đó, dàn nghệ sĩ đã có những màn dự đoán hài hước về khách mời bí mật sẽ là Lê Dương Bảo Lâm, Duy Khánh, hay thậm chí Gin Tuấn Kiệt còn nghi ngờ vợ mình là Puka đang bí mật tham gia tiết mục này. BB Trần cũng chia sẻ bản thân vô cùng bất ngờ vì ban đầu chỉ nghĩ mình là một "ca sĩ bí ẩn" trong tiết mục.

Mỗi nghệ sĩ tham gia đều có những cảm nhận riêng biệt về sức hút của ca khúc. Ngô Kiến Huy đánh giá bài hát dễ viral nhờ ca từ gần gũi, tưng bừng, cực kỳ phù hợp để "quẩy" trong dịp Tết. Dù tự nhận là "cây đa cây đề" với nhiều kỹ năng sân khấu, nhưng nam ca sĩ khẳng định sẽ kìm hãm bớt chiêu trò cá nhân để làm nổi bật tổng thể bài hát cùng các đàn em.

Gin Tuấn Kiệt cho biết đây là kiểu hát anh chưa từng thử nên đã dùng 100% công lực để thu âm. Tiêu Minh Phụng tiết lộ sự khác biệt nằm ở chất liệu rap mang hơi thở nghệ thuật dân tộc được làm mới.

Dàn sao tuổi Ngựa bị Gala Nhạc Việt 'troll' cực căng - Ảnh 4.

Tăng Phúc

Về sự kết hợp này, Gin Tuấn Kiệt nhận xét mỗi người mang một màu sắc khác nhau: từ sự tinh nghịch của Ngô Kiến Huy, vẻ "xéo xắt" của Tăng Phúc đến phong cách miền Tây của Tiêu Minh Phụng và hình ảnh "ông bố bỉm sữa" của bản thân. Riêng BB Trần thì đùa thế mạnh của anh là sự "ngựa" và mong muốn được chiếm trọn hào quang trong các khung hình.]

Dàn sao tuổi Ngựa bị Gala Nhạc Việt 'troll' cực căng - Ảnh 5.

Tiêu Minh Phụng

Thông qua ca khúc, các nghệ sĩ cùng lan tỏa tinh thần "Phi nước đại", mong muốn một năm 2026 bứt phá mạnh mẽ. Gin Tuấn Kiệt cũng hé lộ dự định ra mắt album đầu tay đầy tâm huyết trong năm nay. Trong khi đó, BB Trần hóm hỉnh gợi ý tác giả nên đổi tên bài hát theo từng năm để các nghệ sĩ có cơ hội biểu diễn thường xuyên mà không phải chờ đợi hết một con giáp.

Tin liên quan

Minh Hằng hát "Chuyện cũ bỏ qua" tại Gala Nhạc Việt 2025

Minh Hằng hát "Chuyện cũ bỏ qua" tại Gala Nhạc Việt 2025

(NLĐO)- Sự xuất hiện của Minh Hằng trong chương trình Gala nhạc Việt 2025 thu hút sự chú ý bởi đây là lần tái xuất sau 10 năm vắng mặt.

Cường Seven với màn lột xác ngoạn mục

(NLĐO) - Cường Seven chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với "Vali #2" - bản ballad trữ tình, sâu lắng.

Trang Pháp - một năm đi từ bản sắc Việt

(NLĐO) - Trang Pháp là ứng viên giải Mai Vàng 31-2025 ở hai hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" và Ca khúc được yêu thích nhất.

Ngô Kiến Huy gala nhạc việt Gin Tuấn Kiệt năm nay con Ngựa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo